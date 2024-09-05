Создана мРНК-вакцина от оспы обезьян: результаты испытаний — многообещающие

Moderna успешно испытала на макаках мРНК-вакцину от оспы обезьян, сообщает в среду AFP со ссылкой на статью о результатах экспериментов в Cell.

Новинка превзошла старые вакцины от обычной оспы по эффективности и безопасности. По словам вирусолога Джея Хупера из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США, руководившего исследованием, разработчикам удалось найти "золотую середину" — создать одновременно и безопасный, и эффективный препарат.

Применяющаяся сейчас лицензированная вакцина JYNNEOS использует "живой ослабленный" вирус, что делает её менее эффективной, чем старая вакцина ACAM2000, которая, в свою очередь, могла вызвать заболевание. Вакцины на основе технологии мРНК этих недостатков лишены — они содержат лишь обучающие инструкции для иммунитета.

В ходе испытаний после заражения вирусом mpox пять из шести невакцинированных макак погибли. Привитые старой вакциной выжили, но похудели после вакцинации и мучились побочками, а новой — бодры и веселы; более того, сыворотка их крови оказалась способной к нейтрализации вирусов коровьей оспы, оспы кроликов, оспы верблюдов и эктромелии.

В Великобритании стартовал ранний этап клинических испытаний вакцины, получившей обозначение mRNA-1769, на людях.