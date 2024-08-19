Всемирная организация здравоохранения отреагировала на распространение оспы обезьян в Африке

ВОЗ утвердила рекомендации по борьбе со вспышкой заболевания mpox (оспы обезьян) в пяти африканских странах: ДРК, Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Рекомендации включают усиление национальных мер по реагированию на чрезвычайные ситуации, улучшение диагностики, контроль за распространением инфекции, вакцинацию и информирование населения.
Признавая международное значение кризиса, ВОЗ акцентировала внимание на необходимости пограничного контроля и координации усилий в борьбе с mpox.
В Африке выявлено более 38 тыс. случаев заболевания, большинство из которых (92%) зарегистрировано в восточных районах ДРК, ставших эпицентром вспышки.
Фото: flickr.com/NIAID (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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