© Own work by Greg O'Beirne is licensed under GNU Free Documentation License
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:49

Не выливайте это из-под моцареллы — именно здесь спрятана половина пользы сыра

Сыворотка из-под моцареллы содержит белки и витамины

Мало кто знает, что жидкость, в которой хранится моцарелла, — это не просто упаковочный "балласт", а настоящий кладезь пользы. Многие привычно выливают её в раковину, даже не подозревая, что вместе с этой прозрачной сывороткой теряют часть ценных веществ самого сыра. Кулинары утверждают: если знать, как её использовать, она способна принести пользу не меньше, чем сам продукт.

Что представляет собой сыворотка из-под моцареллы

Моцарелла — свежий сыр, который хранится в лёгком рассоле или сыворотке. Эта жидкость образуется на этапе отделения творожной массы при производстве и сохраняет часть питательных компонентов молока. Именно благодаря ей сыр остаётся мягким и сочным, не теряет нежного вкуса и эластичной текстуры.

В составе жидкости — белки, витамины группы B, полезные молочнокислые бактерии и минеральные соли: калий, кальций, натрий, магний. Такой набор делает сыворотку натуральным пробиотиком, который помогает поддерживать работу кишечника и укреплять микрофлору. По своему действию она близка к кефиру или йогурту, только без лишних калорий и жира.

Чем полезна вода от моцареллы

Регулярное употребление молочной сыворотки благотворно влияет на обмен веществ и иммунную систему. Её можно пить после тренировки — она восполняет запасы электролитов и мягко тонизирует. Минералы в составе помогают восстановить водно-солевой баланс, а белки — поддерживают мышечную ткань.

Кроме того, сыворотка действует как мягкое средство для детоксикации. Она способствует выводу из организма лишней жидкости и токсинов, улучшает состояние кожи и волос. Недаром молочные сыворотки входят в состав многих косметических масок и СПА-процедур.

Как использовать жидкость из-под сыра

Если вкус чистой сыворотки кажется слишком нейтральным, не стоит спешить её выливать. Есть множество способов применить её с пользой:

  • добавьте немного жидкости в тесто для блинов, хлеба или булочек — выпечка получится особенно воздушной и ароматной;
  • замените водой при приготовлении супов и соусов — сыворотка придаст им лёгкую кремовую текстуру;
  • используйте в маринадах для мяса — молочная кислота размягчит волокна, делая мясо сочным;
  • добавьте в смузи или овсянку — получится питательный и полезный завтрак;
  • заморозьте в формах для льда и используйте кубики в летних напитках.

Эксперты портала Onet уверяют: использовать можно даже остатки рассола из-под бурраты или рикотты — в них та же питательная основа, только вкус чуть мягче.

Таблица "Плюсы и минусы" использования сыворотки

Плюсы Минусы
Содержит белки, витамины и минералы Может быстро испортиться при комнатной температуре
Подходит для напитков, выпечки и косметических масок Не всем нравится характерный кисловатый вкус
Улучшает пищеварение и микрофлору Требует хранения в холодильнике не дольше 2 суток
Помогает восстановиться после нагрузок Не подходит людям с непереносимостью лактозы

Советы шаг за шагом

  1. Сразу после вскрытия упаковки перелейте жидкость в чистую стеклянную банку.

  2. Храните в холодильнике не более двух суток. Дольше — нельзя, она теряет свежесть.

  3. Используйте по назначению: в тесто, напитки или косметические маски.

  4. Если осталась сыворотка от нескольких упаковок, можно соединить — главное, чтобы все они были свежими.

  5. Не кипятите: при нагревании белки сворачиваются, и полезные свойства снижаются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выливать жидкость из-под сыра.
    Последствие: потеря белков и витаминов, ухудшение пищевых качеств продукта.
    Альтернатива: сохранить сыворотку и использовать как ингредиент для соусов, напитков и маринадов.

  • Ошибка: хранить рассол в открытой упаковке.
    Последствие: быстрая порча и неприятный запах.
    Альтернатива: хранить в герметичной ёмкости при температуре +4…+6 °C.

  • Ошибка: добавлять в горячие блюда на стадии кипения.
    Последствие: свёртывание белков и появление хлопьев.
    Альтернатива: вводить в уже готовое блюдо после снятия с огня.

А что если приготовить сыр дома?

Многие задумываются: можно ли сделать моцареллу своими руками? На первый взгляд — ничего сложного, ведь в сети полно видеоуроков. Но на практике всё куда тоньше.

По его словам, в ресторане создать мини-сыроварню значительно проще — есть оборудование для поддержания нужной температуры и специальные закваски. Дома же добиться правильной текстуры и эластичности без термометра, ферментов и форм практически невозможно.

Однако это не значит, что экспериментировать не стоит. Попробуйте сделать творожный сыр или панир: они не требуют сложных ингредиентов и отлично получаются на обычной кухне.

Мифы и правда о рассоле

Миф 1. Вода из-под сыра — просто солёная жидкость.
Правда: в ней содержится до 20% белков и минеральных веществ, поэтому её можно использовать как пищевую добавку.

Миф 2. Сыворотка вредна из-за соли.
Правда: содержание соли в жидкости из-под моцареллы невелико, особенно если речь о рассоле для свежего сыра.

Миф 3. Её нельзя пить.
Правда: при условии свежести продукт абсолютно безопасен и полезен, особенно охлаждённый.

Интересные факты

  1. На изготовление 1 кг моцареллы уходит около 10 литров молока, а почти 8 литров превращаются именно в сыворотку.

  2. В Италии жидкость из-под сыра часто используют для приготовления домашнего хлеба — он дольше остаётся мягким.

  3. Сыворотку от моцареллы добавляют даже в косметику: она делает кожу бархатистой и насыщает аминокислотами.

FAQ

Как определить, что сыворотка испортилась?
Если появился кислый запах или мутность — использовать нельзя. Свежая жидкость должна быть прозрачной и иметь лёгкий молочный аромат.

Можно ли использовать рассол из-под моцареллы в детском питании?
Нет, не рекомендуется из-за возможного содержания соли. Лучше выбрать кисломолочные продукты без добавок.

Что лучше: пить сыворотку или использовать в еде?
Зависит от вкусов. В чистом виде она действует как лёгкий пробиотик, а в блюдах улучшает текстуру и аромат.

Какой срок хранения?
Не более двух суток в холодильнике при температуре +4 °C.

Можно ли замораживать?
Да, но после размораживания вкус и консистенция меняются, поэтому лучше использовать для соусов и теста.

