Не выливайте это из-под моцареллы — именно здесь спрятана половина пользы сыра

Мало кто знает, что жидкость, в которой хранится моцарелла, — это не просто упаковочный "балласт", а настоящий кладезь пользы. Многие привычно выливают её в раковину, даже не подозревая, что вместе с этой прозрачной сывороткой теряют часть ценных веществ самого сыра. Кулинары утверждают: если знать, как её использовать, она способна принести пользу не меньше, чем сам продукт.

Что представляет собой сыворотка из-под моцареллы

Моцарелла — свежий сыр, который хранится в лёгком рассоле или сыворотке. Эта жидкость образуется на этапе отделения творожной массы при производстве и сохраняет часть питательных компонентов молока. Именно благодаря ей сыр остаётся мягким и сочным, не теряет нежного вкуса и эластичной текстуры.

В составе жидкости — белки, витамины группы B, полезные молочнокислые бактерии и минеральные соли: калий, кальций, натрий, магний. Такой набор делает сыворотку натуральным пробиотиком, который помогает поддерживать работу кишечника и укреплять микрофлору. По своему действию она близка к кефиру или йогурту, только без лишних калорий и жира.

Чем полезна вода от моцареллы

Регулярное употребление молочной сыворотки благотворно влияет на обмен веществ и иммунную систему. Её можно пить после тренировки — она восполняет запасы электролитов и мягко тонизирует. Минералы в составе помогают восстановить водно-солевой баланс, а белки — поддерживают мышечную ткань.

Кроме того, сыворотка действует как мягкое средство для детоксикации. Она способствует выводу из организма лишней жидкости и токсинов, улучшает состояние кожи и волос. Недаром молочные сыворотки входят в состав многих косметических масок и СПА-процедур.

Как использовать жидкость из-под сыра

Если вкус чистой сыворотки кажется слишком нейтральным, не стоит спешить её выливать. Есть множество способов применить её с пользой:

добавьте немного жидкости в тесто для блинов, хлеба или булочек — выпечка получится особенно воздушной и ароматной;

замените водой при приготовлении супов и соусов — сыворотка придаст им лёгкую кремовую текстуру;

используйте в маринадах для мяса — молочная кислота размягчит волокна, делая мясо сочным;

добавьте в смузи или овсянку — получится питательный и полезный завтрак;

заморозьте в формах для льда и используйте кубики в летних напитках.

Эксперты портала Onet уверяют: использовать можно даже остатки рассола из-под бурраты или рикотты — в них та же питательная основа, только вкус чуть мягче.

Таблица "Плюсы и минусы" использования сыворотки