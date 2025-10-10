Мозг теряет гибкость, когда молчат нейроны сомнения: учёные раскрыли, где рождается страх неизвестности

Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) сделали шаг к разгадке того, как мозг справляется с ситуациями, когда будущее непредсказуемо. В экспериментах на крысах они обнаружили особые нейроны, которые активируются именно тогда, когда нужно сделать выбор без уверенности в результате. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

"Если бы мы обладали полным знанием о том, что произойдет, не нужно было бы учиться и адаптировать поведение. Но так бывает редко. Мы обнаружили эти клетки, настроенные на неопределённость, в орбитальной области фронтальной коры, и считаем, что они необходимы для обучения", — рассказала профессор Алисия Искьердо с факультета психологии UCLA.

Где в мозге рождаются сомнения

Орбитофронтальная кора — область мозга, расположенная прямо над глазами, — отвечает за эмоции, принятие решений, восприятие вкусов и запахов. Её роль в обучении с подкреплением известна давно, но теперь стало ясно, что она особенно активна, когда поведение требует гибкости — то есть когда результат выбора непредсказуем.

Команда Искьердо выявила пирамидальные клетки, которые активировались у крыс во время задач на "гибкое обучение". Животные должны были выбирать между вариантами, дающими награду (еду) с вероятностью 70% или 30%. Когда условия постоянно менялись, крысы учились перестраивать стратегию.

"Крыса должна постоянно адаптироваться к меняющейся среде. Мы обнаружили субпопуляции нейронов в этой конкретной области фронтальной коры, которые проявляют больший интерес к задаче по мере роста неопределённости", — пояснил первый автор исследования Хуан Луис Ромеро-Соса.

Как проводили эксперимент

Чтобы "увидеть" активность отдельных нейронов, учёные ввели в мозг крыс кальциевый маркер и вирус с синтетическими рецепторами, играющими роль биологических выключателей. Через прозрачную вставку в черепе камера фиксировала активность клеток в реальном времени.

По мере усложнения задач уровень неопределённости увеличивался, и именно в эти моменты активировались особые нейроны в орбитофронтальной коре. Когда исследователи блокировали эту область препаратом, эффективность обучения заметно падала.

"Крысы реже делали лучший выбор. Мы также обнаружили снижение адаптивных стратегий — после награды животные не повторяли правильное действие", — отметил Ромеро-Соса.

Сравнение: зоны мозга и их функции при принятии решений

Область мозга Активность при определённости Активность при неопределённости Основная функция Орбитофронтальная кора Умеренная Высокая Обучение, адаптация, оценка риска Вторичная моторная кора Повышенная Низкая Точность действий, выполнение привычных задач Миндалевидное тело Средняя Средняя Эмоциональная реакция на результат

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что мозг реагирует одинаково при уверенности и сомнении.

Последствие: неверная модель обучения и лечения нарушений адаптации.

Альтернатива: учитывать, что нейроны "связывают" обучение с непредсказуемостью.

Ошибка: игнорировать орбитофронтальную кору в когнитивных исследованиях.

Последствие: упускаются ключевые механизмы гибкости мышления.

Альтернатива: развивать направления, связанные с анализом нейронов неопределённости.

А что если перенести это на людей?

Исследователи полагают, что аналогичные нейроны есть и у человека. Если их роль подтвердится, это откроет путь к новым подходам в лечении психических расстройств, при которых человек теряет способность адаптироваться — тревожных состояний, ПТСР и деменции.

Возможные методы — стимуляция орбитофронтальной коры или направленная терапия для восстановления активности этих клеток.

Плюсы и минусы открытия

Аспект Плюсы Минусы Новое понимание обучения Помогает моделировать принятие решений Требует проверки на людях Возможность терапии Потенциал лечения нарушений адаптации Этические ограничения на эксперименты Модели искусственного интеллекта Можно использовать принципы гибкости Сложно воспроизвести биологически

FAQ

Что означает "гибкое обучение"?

Это процесс, при котором мозг изменяет поведение в зависимости от обратной связи и непредсказуемых результатов.

Почему орбитофронтальная кора так важна?

Она связывает эмоции, мотивацию и принятие решений, помогая адаптироваться к изменяющимся условиям.

Можно ли развить способность к адаптации у человека?

Да — через тренировки внимания, осознанность и когнитивно-поведенческую терапию, которая активирует похожие механизмы в мозге.

Мифы и правда

Миф: мозг принимает решения рационально.

Правда: большинство решений основано на эмоциях и вероятностной оценке результата.

Миф: нейроны работают одинаково при любой задаче.

Правда: отдельные клетки специализируются на конкретных типах выбора.

Миф: обучение всегда улучшается с опытом.

Правда: слишком высокая предсказуемость мешает развитию гибкости — мозг "застаивается".

Исторический контекст

Изучение орбитофронтальной коры началось в середине XX века, когда нейропсихологи заметили, что пациенты с повреждениями этой области теряют способность оценивать риск. Современные методы нейровизуализации — от кальциевого картирования до оптогенетики — позволили заглянуть вглубь нейронных сетей и увидеть, как именно мозг справляется с неопределённостью.

Три интересных факта