Мозг теряет гибкость, когда молчат нейроны сомнения: учёные раскрыли, где рождается страх неизвестности
Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) сделали шаг к разгадке того, как мозг справляется с ситуациями, когда будущее непредсказуемо. В экспериментах на крысах они обнаружили особые нейроны, которые активируются именно тогда, когда нужно сделать выбор без уверенности в результате. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.
"Если бы мы обладали полным знанием о том, что произойдет, не нужно было бы учиться и адаптировать поведение. Но так бывает редко. Мы обнаружили эти клетки, настроенные на неопределённость, в орбитальной области фронтальной коры, и считаем, что они необходимы для обучения", — рассказала профессор Алисия Искьердо с факультета психологии UCLA.
Где в мозге рождаются сомнения
Орбитофронтальная кора — область мозга, расположенная прямо над глазами, — отвечает за эмоции, принятие решений, восприятие вкусов и запахов. Её роль в обучении с подкреплением известна давно, но теперь стало ясно, что она особенно активна, когда поведение требует гибкости — то есть когда результат выбора непредсказуем.
Команда Искьердо выявила пирамидальные клетки, которые активировались у крыс во время задач на "гибкое обучение". Животные должны были выбирать между вариантами, дающими награду (еду) с вероятностью 70% или 30%. Когда условия постоянно менялись, крысы учились перестраивать стратегию.
"Крыса должна постоянно адаптироваться к меняющейся среде. Мы обнаружили субпопуляции нейронов в этой конкретной области фронтальной коры, которые проявляют больший интерес к задаче по мере роста неопределённости", — пояснил первый автор исследования Хуан Луис Ромеро-Соса.
Как проводили эксперимент
Чтобы "увидеть" активность отдельных нейронов, учёные ввели в мозг крыс кальциевый маркер и вирус с синтетическими рецепторами, играющими роль биологических выключателей. Через прозрачную вставку в черепе камера фиксировала активность клеток в реальном времени.
По мере усложнения задач уровень неопределённости увеличивался, и именно в эти моменты активировались особые нейроны в орбитофронтальной коре. Когда исследователи блокировали эту область препаратом, эффективность обучения заметно падала.
"Крысы реже делали лучший выбор. Мы также обнаружили снижение адаптивных стратегий — после награды животные не повторяли правильное действие", — отметил Ромеро-Соса.
Сравнение: зоны мозга и их функции при принятии решений
|Область мозга
|Активность при определённости
|Активность при неопределённости
|Основная функция
|Орбитофронтальная кора
|Умеренная
|Высокая
|Обучение, адаптация, оценка риска
|Вторичная моторная кора
|Повышенная
|Низкая
|Точность действий, выполнение привычных задач
|Миндалевидное тело
|Средняя
|Средняя
|Эмоциональная реакция на результат
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что мозг реагирует одинаково при уверенности и сомнении.
Последствие: неверная модель обучения и лечения нарушений адаптации.
Альтернатива: учитывать, что нейроны "связывают" обучение с непредсказуемостью.
-
Ошибка: игнорировать орбитофронтальную кору в когнитивных исследованиях.
Последствие: упускаются ключевые механизмы гибкости мышления.
Альтернатива: развивать направления, связанные с анализом нейронов неопределённости.
А что если перенести это на людей?
Исследователи полагают, что аналогичные нейроны есть и у человека. Если их роль подтвердится, это откроет путь к новым подходам в лечении психических расстройств, при которых человек теряет способность адаптироваться — тревожных состояний, ПТСР и деменции.
Возможные методы — стимуляция орбитофронтальной коры или направленная терапия для восстановления активности этих клеток.
Плюсы и минусы открытия
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Новое понимание обучения
|Помогает моделировать принятие решений
|Требует проверки на людях
|Возможность терапии
|Потенциал лечения нарушений адаптации
|Этические ограничения на эксперименты
|Модели искусственного интеллекта
|Можно использовать принципы гибкости
|Сложно воспроизвести биологически
FAQ
Что означает "гибкое обучение"?
Это процесс, при котором мозг изменяет поведение в зависимости от обратной связи и непредсказуемых результатов.
Почему орбитофронтальная кора так важна?
Она связывает эмоции, мотивацию и принятие решений, помогая адаптироваться к изменяющимся условиям.
Можно ли развить способность к адаптации у человека?
Да — через тренировки внимания, осознанность и когнитивно-поведенческую терапию, которая активирует похожие механизмы в мозге.
Мифы и правда
-
Миф: мозг принимает решения рационально.
Правда: большинство решений основано на эмоциях и вероятностной оценке результата.
-
Миф: нейроны работают одинаково при любой задаче.
Правда: отдельные клетки специализируются на конкретных типах выбора.
-
Миф: обучение всегда улучшается с опытом.
Правда: слишком высокая предсказуемость мешает развитию гибкости — мозг "застаивается".
Исторический контекст
Изучение орбитофронтальной коры началось в середине XX века, когда нейропсихологи заметили, что пациенты с повреждениями этой области теряют способность оценивать риск. Современные методы нейровизуализации — от кальциевого картирования до оптогенетики — позволили заглянуть вглубь нейронных сетей и увидеть, как именно мозг справляется с неопределённостью.
Три интересных факта
-
Орбитофронтальная кора у человека активируется, когда мы выбираем между знакомыми блюдами в меню — типичный пример "неопределённого решения".
-
Нейроны, реагирующие на риск, взаимодействуют с дофаминовой системой — именно поэтому "удачные решения" приносят удовольствие.
-
Похожий механизм гибкости поведения найден у ворон и дельфинов, что указывает на древнее происхождение этой функции.
