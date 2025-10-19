Мозг работает точнее навигатора: летучие мыши показали, как природа изобрела компас раньше человека
Учёные из Института Вейцмана впервые доказали, что мозг летучих мышей оснащён внутренним "глобальным компасом" — нейронной системой, которая всегда указывает одно и то же направление, где бы ни находилось животное. Это открытие, опубликованное в журнале Science, стало первым доказательством того, что навигационные клетки у млекопитающих способны стабильно работать в естественной среде, а не только в лаборатории.
Экспедиция за тридевять земель
Чтобы проверить, как мозг управляет навигацией в реальном мире, исследователи отправились на крошечный необитаемый остров Латам у побережья Танзании. Он стал идеальной природной "лабораторией" — без деревьев и лишних ориентиров, с ограниченной территорией, где можно выпускать летучих мышей и отслеживать их перемещения.
"Можно подумать, что подходящих островов бесчисленное множество, но даже после систематического всемирного поиска мы не могли найти нужный. Однажды я приблизил регион, который уже просматривал ранее, — и вдруг обнаружил остров Латам", — вспоминает профессор Нахум Улановский.
Учёные арендовали помещение в ветеринарном институте Танзании, превратили его в лабораторию и имплантировали шести фруктовым летучим мышам микроскопические устройства, которые одновременно фиксировали активность мозга и координаты GPS. Это были самые маленькие регистрирующие устройства в мире, специально разработанные для полевых экспериментов.
Каждую ночь мышей выпускали летать поодиночке. Исследователи записывали активность более 400 нейронов, отвечающих за ориентацию в пространстве.
Сравнение: поведение нейронов в разных условиях
|Условия наблюдения
|Активность нейронов направления головы
|Результат
|Полёт в лаборатории
|Активность стабильна, но ограничена пространством
|Подтверждена работа локального компаса
|Полёт на острове
|Нейроны сохраняют направление независимо от ландшафта
|Подтверждён глобальный компас
Когда летучие мыши летели на север, активировалась одна группа клеток, на юг — другая. И так происходило в любой точке острова, на разной высоте и скорости.
"Мы обнаружили, что компас глобальный и единообразный: где бы мышь ни находилась на острове, конкретные клетки всегда указывают в одном и том же направлении — север остаётся севером, а юг — югом", — поясняет Нахум Улановский.
Советы шаг за шагом: как работает мозг-компас
-
Регистрация направления. Клетки направления головы активируются, когда животное ориентируется в определённую сторону.
-
Создание нейронной карты. Мозг объединяет зрительные и пространственные сигналы, чтобы "понять", где находится тело.
-
Калибровка. Первые ночи летучие мыши "учились" сопоставлять внутренний компас с окружающими ориентирами.
-
Стабилизация. Через 2-3 ночи направление компаса становилось устойчивым — система завершала обучение.
-
Интеграция данных. Мозг объединяет визуальные ориентиры с возможными небесными сигналами, но не зависит от Луны и звёзд.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что летучие мыши ориентируются по магнитному полю Земли.
Последствие: результаты не объясняют постепенного обучения и калибровки компаса.
Альтернатива: мыши используют зрительные ориентиры и пространственную память.
-
Ошибка: полагать, что небесные тела — главный источник навигации.
Последствие: ориентация будет нестабильной, ведь положение Луны и звёзд постоянно меняется.
Альтернатива: небесные сигналы лишь помогают "подстроить" внутренний компас в первые ночи.
-
Ошибка: думать, что лабораторные результаты полностью отражают поведение животных в природе.
Последствие: учёные теряют понимание, как нейроны работают в реальных условиях.
Альтернатива: проводить полевые исследования с применением миниатюрных регистраторов.
А что если…
А что если аналогичный "внутренний компас" есть и у человека? Учёные уже знают, что в мозге людей существуют схожие навигационные клетки, но они действуют не так точно, как у летучих мышей. Возможно, у человека компас ослаблен из-за зависимости от внешних технологий — карт и GPS. Если же удастся понять, как мозг млекопитающих калибрует направление, это может помочь в ранней диагностике нейродегенеративных заболеваний, при которых нарушается пространственная ориентация, например болезни Альцгеймера.
Плюсы и минусы подхода
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Полевые эксперименты
|Реальные данные, высокая достоверность
|Сложная логистика, зависимость от природных условий
|Миниатюрные устройства
|Возможность записи активности мозга в полёте
|Ограниченная мощность и время работы
|Наблюдение в дикой природе
|Поведение максимально естественно
|Невозможно контролировать все переменные
Мифы и правда
-
Миф: летучие мыши ориентируются исключительно эхолокацией.
Правда: для дальних перелётов они используют зрение и внутренний нейронный компас.
-
Миф: магнитное поле Земли — основной ориентир.
Правда: мозг летучих мышей использует зрительные ориентиры, не зависящие от магнитных данных.
-
Миф: внутренний компас работает с рождения.
Правда: нейроны направления головы формируются после рождения и требуют обучения в новых условиях.
FAQ
Как работает внутренний компас у животных?
Группы нейронов активируются при повороте головы в определённую сторону, формируя устойчивую "карту направления" в мозге.
Можно ли сравнить навигацию летучих мышей с человеческой?
Частично — да. У человека также есть клетки ориентации, но они менее стабильны и зависят от внешних сигналов.
Зачем учёным знать, как мыши ориентируются?
Такие исследования помогают понять, как мозг обрабатывает пространственную информацию и как эти механизмы нарушаются при болезни Альцгеймера и других деменциях.
Исторический контекст
Исследования навигации животных начались в 1970-х годах с работ Джона О'Кифа, открывшего "клетки места" у грызунов. Позже нобелевские лауреаты Мэй-Бритт и Эдвард Мозеры открыли "решётчатые клетки", отвечающие за пространственную ориентацию. Работа команды Улановского стала продолжением этой линии — впервые показав, что "компасные" нейроны работают и в естественных условиях, а не только в искусственных лабораторных аренах.
Три интересных факта
-
Факт 1. У летучих мышей клетки направления головы активируются даже во сне — мозг "репетирует" маршруты полёта.
-
Факт 2. Внутренний компас у млекопитающих формируется раньше, чем способность к сложной памяти.
-
Факт 3. У человека аналогичные клетки активируются, когда он представляет путь по знакомому городу.
