Синдром белого носа у летучих мышей
Синдром белого носа у летучих мышей
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:47

Мозг работает точнее навигатора: летучие мыши показали, как природа изобрела компас раньше человека

Навигационные клетки млекопитающих работают как глобальный компас в природе — Нахум Улановский

Учёные из Института Вейцмана впервые доказали, что мозг летучих мышей оснащён внутренним "глобальным компасом" — нейронной системой, которая всегда указывает одно и то же направление, где бы ни находилось животное. Это открытие, опубликованное в журнале Science, стало первым доказательством того, что навигационные клетки у млекопитающих способны стабильно работать в естественной среде, а не только в лаборатории.

Экспедиция за тридевять земель

Чтобы проверить, как мозг управляет навигацией в реальном мире, исследователи отправились на крошечный необитаемый остров Латам у побережья Танзании. Он стал идеальной природной "лабораторией" — без деревьев и лишних ориентиров, с ограниченной территорией, где можно выпускать летучих мышей и отслеживать их перемещения.

"Можно подумать, что подходящих островов бесчисленное множество, но даже после систематического всемирного поиска мы не могли найти нужный. Однажды я приблизил регион, который уже просматривал ранее, — и вдруг обнаружил остров Латам", — вспоминает профессор Нахум Улановский.

Учёные арендовали помещение в ветеринарном институте Танзании, превратили его в лабораторию и имплантировали шести фруктовым летучим мышам микроскопические устройства, которые одновременно фиксировали активность мозга и координаты GPS. Это были самые маленькие регистрирующие устройства в мире, специально разработанные для полевых экспериментов.

Каждую ночь мышей выпускали летать поодиночке. Исследователи записывали активность более 400 нейронов, отвечающих за ориентацию в пространстве.

Сравнение: поведение нейронов в разных условиях

Условия наблюдения Активность нейронов направления головы Результат
Полёт в лаборатории Активность стабильна, но ограничена пространством Подтверждена работа локального компаса
Полёт на острове Нейроны сохраняют направление независимо от ландшафта Подтверждён глобальный компас

Когда летучие мыши летели на север, активировалась одна группа клеток, на юг — другая. И так происходило в любой точке острова, на разной высоте и скорости.

"Мы обнаружили, что компас глобальный и единообразный: где бы мышь ни находилась на острове, конкретные клетки всегда указывают в одном и том же направлении — север остаётся севером, а юг — югом", — поясняет Нахум Улановский.

Советы шаг за шагом: как работает мозг-компас

  1. Регистрация направления. Клетки направления головы активируются, когда животное ориентируется в определённую сторону.

  2. Создание нейронной карты. Мозг объединяет зрительные и пространственные сигналы, чтобы "понять", где находится тело.

  3. Калибровка. Первые ночи летучие мыши "учились" сопоставлять внутренний компас с окружающими ориентирами.

  4. Стабилизация. Через 2-3 ночи направление компаса становилось устойчивым — система завершала обучение.

  5. Интеграция данных. Мозг объединяет визуальные ориентиры с возможными небесными сигналами, но не зависит от Луны и звёзд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что летучие мыши ориентируются по магнитному полю Земли.
    Последствие: результаты не объясняют постепенного обучения и калибровки компаса.
    Альтернатива: мыши используют зрительные ориентиры и пространственную память.

  • Ошибка: полагать, что небесные тела — главный источник навигации.
    Последствие: ориентация будет нестабильной, ведь положение Луны и звёзд постоянно меняется.
    Альтернатива: небесные сигналы лишь помогают "подстроить" внутренний компас в первые ночи.

  • Ошибка: думать, что лабораторные результаты полностью отражают поведение животных в природе.
    Последствие: учёные теряют понимание, как нейроны работают в реальных условиях.
    Альтернатива: проводить полевые исследования с применением миниатюрных регистраторов.

А что если…

А что если аналогичный "внутренний компас" есть и у человека? Учёные уже знают, что в мозге людей существуют схожие навигационные клетки, но они действуют не так точно, как у летучих мышей. Возможно, у человека компас ослаблен из-за зависимости от внешних технологий — карт и GPS. Если же удастся понять, как мозг млекопитающих калибрует направление, это может помочь в ранней диагностике нейродегенеративных заболеваний, при которых нарушается пространственная ориентация, например болезни Альцгеймера.

Плюсы и минусы подхода

Параметр Плюсы Минусы
Полевые эксперименты Реальные данные, высокая достоверность Сложная логистика, зависимость от природных условий
Миниатюрные устройства Возможность записи активности мозга в полёте Ограниченная мощность и время работы
Наблюдение в дикой природе Поведение максимально естественно Невозможно контролировать все переменные

Мифы и правда

  • Миф: летучие мыши ориентируются исключительно эхолокацией.
    Правда: для дальних перелётов они используют зрение и внутренний нейронный компас.

  • Миф: магнитное поле Земли — основной ориентир.
    Правда: мозг летучих мышей использует зрительные ориентиры, не зависящие от магнитных данных.

  • Миф: внутренний компас работает с рождения.
    Правда: нейроны направления головы формируются после рождения и требуют обучения в новых условиях.

FAQ

Как работает внутренний компас у животных?
Группы нейронов активируются при повороте головы в определённую сторону, формируя устойчивую "карту направления" в мозге.

Можно ли сравнить навигацию летучих мышей с человеческой?
Частично — да. У человека также есть клетки ориентации, но они менее стабильны и зависят от внешних сигналов.

Зачем учёным знать, как мыши ориентируются?
Такие исследования помогают понять, как мозг обрабатывает пространственную информацию и как эти механизмы нарушаются при болезни Альцгеймера и других деменциях.

Исторический контекст

Исследования навигации животных начались в 1970-х годах с работ Джона О'Кифа, открывшего "клетки места" у грызунов. Позже нобелевские лауреаты Мэй-Бритт и Эдвард Мозеры открыли "решётчатые клетки", отвечающие за пространственную ориентацию. Работа команды Улановского стала продолжением этой линии — впервые показав, что "компасные" нейроны работают и в естественных условиях, а не только в искусственных лабораторных аренах.

Три интересных факта

  • Факт 1. У летучих мышей клетки направления головы активируются даже во сне — мозг "репетирует" маршруты полёта.

  • Факт 2. Внутренний компас у млекопитающих формируется раньше, чем способность к сложной памяти.

  • Факт 3. У человека аналогичные клетки активируются, когда он представляет путь по знакомому городу.

