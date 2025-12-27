Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Память и работа мозга
Память и работа мозга
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:50

Тело здесь, разум — нигде: загадочное состояние, которое настигает внезапно

Мозг переходит в экономный режим при внезапной остановке мыслей — MEDIKFORUM.RU

Иногда человек внезапно "выключается", уставившись в одну точку, не засыпая и не закрывая глаза. Со стороны это выглядит как рассеянность или дремота, но на самом деле речь идёт об особом состоянии мозга. Об этом сообщает MEDIKFORUM.RU.

Что происходит с мозгом в момент "отключения"

Европейские учёные проанализировали работу мозга большого числа добровольцев, чтобы разобраться в феномене кратковременного затуманивания сознания. В такие моменты человек продолжает бодрствовать, но перестаёт осознанно думать о чём-либо. Внешне это напоминает сон с открытыми глазами, хотя физиологически человек не спит.

Исследователи исходили из предположения, что человеческий мозг не способен постоянно поддерживать непрерывный поток мыслей. Состояние "пустоты" рассматривается как особый режим работы, при котором активность мозга временно снижается, несмотря на бодрствование.

Пограничное состояние между сном и бодрствованием

По своей сути это "отключение" напоминает глубокий сон, но происходит в состоянии бодрствования. Полученные данные указывают на то, что граница между сном и активным состоянием может быть менее чёткой, чем принято считать. Мозг словно переключается в экономный режим, позволяя себе кратковременную паузу.

Учёные отмечают, что подобное затуманивание сознания является относительно новым психическим состоянием в рамках изучения спонтанного познания. Оно открывает дополнительные возможности для понимания биологических механизмов, которые задействованы в работе мозга в течение дня.

Почему это важно для науки

Исследователи из Университета Льежа в Бельгии считают, что быстро меняющаяся мозговая активность требует более точных и надёжных методов анализа. Только так можно определить характерные признаки этого состояния и отличить его от усталости, рассеянности или начальных стадий сна.

По мнению специалистов, изучение подобных "провалов" в мышлении может помочь лучше понять, как мозг регулирует нагрузку, восстанавливает ресурсы и поддерживает баланс между активностью и отдыхом даже без полноценного сна.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белая горячка возникает у 5–12% людей с алкогольной зависимостью — Даниил Давыдов сегодня в 12:42
Белая горячка маскируется под тревогу и бессонницу: главное отличие становится очевидным ночью

Белая горячка – это опасное состояние, возникающее после прекращения употребления алкоголя. Случае, если не обратиться за помощью, жизнь может оказаться под угрозой.

Читать полностью » Утреннее протирание лица льдом повысило упругость кожи — дерматологи сегодня в 8:19
Лёд касается кожи — и время отступает: эффект, который замечают уже через несколько недель

Протирание лица льдом — простой утренний ритуал, который влияет на тонус кожи, цвет лица и состояние пор при правильном подходе.

Читать полностью » Продажу напитка Aloe Vera приостановили из-за угрозы здоровью — Роспотребнадзор сегодня в 6:29
Маркетплейсам дали стоп-сигнал: напиток Aloe Vera проверяют на серьёзную угрозу

Роспотребнадзор приостановил продажу напитка Aloe Vera после сообщений о возможном содержании опасной технической жидкости.

Читать полностью » Лёгкий старт новогоднего ужина помогает избежать тяжести в желудке — Николай Миллер сегодня в 4:37
Начал с овощного салата и запечённой рыбы — теперь новогодний ужин не вызывает дискомфорта

Узнайте, как сделать новогоднее застолье сытным и вкусным, но не перегрузить желудок. Правильный порядок блюд и советы нутрициолога помогут сохранить комфорт и энергию на весь вечер.

Читать полностью » Небольшие порции на новогоднем столе снижают риск переедания — эндокринолог Виктория Садовская сегодня в 4:31
Когда алкоголь разжигает аппетит, а тарелка не знает меры: чем опасно новогоднее застолье

Эндокринолог назвала простые способы не переесть за новогодним столом — от контроля порций до умеренности с алкоголем.

Читать полностью » Чай матча окрашивает зубную эмаль сильнее кофе — стоматолог Екатерина Цыбина сегодня в 4:31
Зелёный напиток, который остаётся навсегда: как матча тихо переписывает цвет улыбки

Стоматолог объяснила, почему чай матча окрашивает зубы сильнее кофе и особенно заметен на светлой эмали.

Читать полностью » Алкоголь ежегодно становится причиной 800 тысяч смертей в Европе — ВОЗ сегодня в 4:14
Проблема, к которой привыкли: почему Европа продолжает терять людей из-за спиртного

ВОЗ заявила, что алкоголь ежегодно уносит около 800 тысяч жизней в Европе. Регион по-прежнему лидирует по уровню потребления спиртного.

Читать полностью » Спрос на услуги стилистов в Тюменской области вырос на 27% — Авито сегодня в 4:14
Гардероб как зеркало внутреннего кризиса: почему перед праздниками растёт спрос на стилистов

В Тюменской области резко вырос спрос на услуги стилистов — жители все чаще заказывают подбор образов и анализ внешности.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Кабачки снижают калорийность рациона и помогают худеть — врач Сергей Агапкин
Красота и здоровье
Полный отказ от алкоголя связали с повышенным риском деменции — MedForum
Красота и здоровье
Длительное пребывание дома повышает риск тревожности и депрессии — Эдуард Мавлютов
Наука
Склонность к алкоголю связали с наследием неандертальцев — ученые Тартуского университета
Происшествия
В рейсовом автобусе под Новосибирском школьница родила мальчика — NGS.RU
Происшествия
Цепная авария с участием 67 автомобилей произошла в префектуре Гумма — Jiji Press
Технологии
Xiaomi зарегистрировала в России товарные знаки для продуктов и напитков — ТАСС
Общество
Минпросвещения утвердило единый порядок разбора школьных конфликтов — Минпросвещения РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet