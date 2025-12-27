Тело здесь, разум — нигде: загадочное состояние, которое настигает внезапно

Иногда человек внезапно "выключается", уставившись в одну точку, не засыпая и не закрывая глаза. Со стороны это выглядит как рассеянность или дремота, но на самом деле речь идёт об особом состоянии мозга. Об этом сообщает MEDIKFORUM.RU.

Что происходит с мозгом в момент "отключения"

Европейские учёные проанализировали работу мозга большого числа добровольцев, чтобы разобраться в феномене кратковременного затуманивания сознания. В такие моменты человек продолжает бодрствовать, но перестаёт осознанно думать о чём-либо. Внешне это напоминает сон с открытыми глазами, хотя физиологически человек не спит.

Исследователи исходили из предположения, что человеческий мозг не способен постоянно поддерживать непрерывный поток мыслей. Состояние "пустоты" рассматривается как особый режим работы, при котором активность мозга временно снижается, несмотря на бодрствование.

Пограничное состояние между сном и бодрствованием

По своей сути это "отключение" напоминает глубокий сон, но происходит в состоянии бодрствования. Полученные данные указывают на то, что граница между сном и активным состоянием может быть менее чёткой, чем принято считать. Мозг словно переключается в экономный режим, позволяя себе кратковременную паузу.

Учёные отмечают, что подобное затуманивание сознания является относительно новым психическим состоянием в рамках изучения спонтанного познания. Оно открывает дополнительные возможности для понимания биологических механизмов, которые задействованы в работе мозга в течение дня.

Почему это важно для науки

Исследователи из Университета Льежа в Бельгии считают, что быстро меняющаяся мозговая активность требует более точных и надёжных методов анализа. Только так можно определить характерные признаки этого состояния и отличить его от усталости, рассеянности или начальных стадий сна.

По мнению специалистов, изучение подобных "провалов" в мышлении может помочь лучше понять, как мозг регулирует нагрузку, восстанавливает ресурсы и поддерживает баланс между активностью и отдыхом даже без полноценного сна.