Мозг на автопилоте — это катастрофа: что происходит, когда разум перестаёт адаптироваться

Каждый день человек принимает тысячи решений — от простых бытовых до сложных, требующих мгновенной реакции. Мы действуем в условиях неопределенности, часто полагаясь на опыт, интуицию и контекст. Но когда способность мозга оценивать обстановку нарушается, наше поведение становится нелогичным, а мышление — ригидным. Именно такие сбои характерны для ряда психических расстройств: от СДВГ до шизофрении.

"Неопределенность заложена в природе мозга. Представьте, что нейроны голосуют: одни оптимистично, другие пессимистично. Ваши решения — это среднее арифметическое. Когда баланс нарушен, мозг может придавать слишком большое значение случайным событиям или застревать в ригидных схемах поведения", — объясняет профессор нейробиологии Майкл Халасса.

Модель CogLinks: симулятор мозга

Учёные создали уникальную компьютерную модель под названием CogLinks, которая имитирует, как мозг принимает решения и адаптируется к новым условиям. Она объединяет данные о работе нейронов животных, визуализацию мозга человека и поведенческие эксперименты.

CogLinks помогает понять, как разные области мозга — префронтальная кора, стриатум и медиодорсальный таламус — взаимодействуют при смене правил и формировании новых стратегий.

Как мозг перестраивается под новые правила

Когда исследователи ослабили виртуальную связь между префронтальной корой и медиодорсальным таламусом, модель начала обучаться медленнее и действовать по старым шаблонам. Это доказало: связь этих зон критична для гибкости мышления.

Результаты эксперимента были проверены с помощью фМРТ. Добровольцы играли в игру с неожиданной сменой правил. Как предсказала модель, префронтальная кора активировалась при планировании, стриатум отвечал за привычные реакции, а медиодорсальный таламус включался, когда игроки замечали перемены и перестраивали стратегию.

"Мозг говорит на языке отдельных нейронов, а фМРТ фиксирует ток, а не импульсы клеток. CogLinks помогает преодолеть этот разрыв. Медиодорсальный таламус работает как коммутатор между гибким и привычным обучением", — поясняет Майкл Халасса.

Сравнение

Система обучения Функция Преимущества Риски при дисбалансе Гибкая система Подстраивается под новые обстоятельства Адаптивность, способность учиться на опыте Повышенная утомляемость, тревожность Привычная система Использует выученные схемы Экономит усилия, обеспечивает автоматизм Ригидность, инерция мышления

Советы шаг за шагом

Тренируйте когнитивную гибкость. Меняйте привычные маршруты, чередуйте задачи, учите новые навыки. Укрепляйте внимание. Практикуйте осознанность и короткие медитации — они повышают связь между префронтальной корой и таламусом. Снижайте уровень стресса. Хроническое напряжение ослабляет когнитивную гибкость. Полезны дыхательные упражнения и режим сна. Следите за питанием. Омега-3, витамины группы B и антиоксиданты улучшают проводимость нейронов. Используйте цифровые когнитивные тренажёры. Приложения вроде Lumosity, Elevate и NeuroNation стимулируют работу префронтальной коры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: думать, что привычки — враг развития.

Последствие: чрезмерная ориентация на новизну вызывает тревожность и нестабильность.

Альтернатива: балансировать между автоматическими и осознанными действиями.

Ошибка: пытаться контролировать каждое решение.

Последствие: перегрузка когнитивной системы, снижение концентрации.

Альтернатива: делегировать часть решений привычкам, освобождая ресурсы для творчества.

Ошибка: игнорировать сигналы мозга о "залипании" в схемах.

Последствие: формирование обсессивных шаблонов поведения.

Альтернатива: развивать гибкое мышление через смену деятельности и осознанное обучение.

А что если…

Что произойдет, если медиодорсальный таламус перестанет эффективно передавать сигналы? Мозг застрянет в цикле привычек, перестанет адаптироваться к новому опыту — и даже простая смена правил вызовет растерянность. Это состояние похоже на когнитивную ригидность, наблюдаемую при шизофрении и депрессии.

Но если научиться "тренировать" мозг на переключение — через когнитивные задачи и осознанность — можно улучшить гибкость мышления и устойчивость к стрессу.

Плюсы и минусы

Метод Плюсы Минусы CogLinks Позволяет изучать мозговые процессы без риска для человека Высокая стоимость и сложность вычислений фМРТ Даёт визуальное подтверждение активности зон мозга Ограниченное разрешение по времени Нейромоделирование Помогает прогнозировать расстройства Требует точных данных о связях Психологическое тестирование Простое и доступное Не отражает глубинные процессы мозга

FAQ

Что такое медиодорсальный таламус?

Это область мозга, соединяющая центр планирования (префронтальную кору) с центром привычек (стриатум). Он управляет переключением между типами обучения.

Как модель CogLinks поможет психиатрии?

Она позволяет увидеть, как мутации, связанные с психическими расстройствами, влияют на структуру связей и поведение, создавая основу для точной диагностики.

Можно ли "обучить" мозг быть гибче?

Да. Помогают новые впечатления, изучение языков, игры на внимание и смена привычного ритма.

Почему мозг иногда ведет себя нелогично?

Потому что его системы обучения конкурируют: привычная экономит усилия, а гибкая ищет новые пути. Дисбаланс между ними вызывает ошибки восприятия и решений.

Мифы и правда

Миф: мозг работает как компьютер.

Правда: мозг не вычисляет, а предсказывает; он постоянно уточняет модель мира, опираясь на ошибки прогнозов.

Миф: привычки мешают развитию.

Правда: привычки экономят энергию и освобождают ресурсы для творческих задач.

Миф: психические расстройства — исключительно психологическая проблема.

Правда: многие из них связаны с нарушениями нейронных связей и биохимии мозга.

Исторический контекст

Первые теории когнитивной гибкости появились ещё в середине XX века. Психологи Жан Пиаже и Джером Брунер считали, что способность перестраивать мышление — ключ к обучению.

С развитием нейровизуализации в 1990-х годах стало ясно, что гибкость зависит от сложной координации нескольких зон мозга. Теперь, благодаря CogLinks, наука впервые получила инструмент, способный объединить клеточные, поведенческие и когнитивные данные в единую систему.

"CogLinks — это как авиасимулятор для мозга: мы можем наблюдать, как "виртуальные пилоты" справляются с изменяющимися условиями и где они сбиваются с курса", — заключает Майкл Халасса.

Три интересных факта