Мозг любит воду, но ненавидит соки: три напитка, которые убивают память и внимание

Наш мозг — это "центр управления" всем организмом, и то, что мы ежедневно едим и пьём, напрямую влияет на его работу. Правильные продукты помогают укрепить память, внимание и когнитивные способности, а вредные напитки могут постепенно разрушать нейронные связи и ухудшать самочувствие.

"Ваш мозг буквально строится из того, что вы потребляете. Если вы хотите оставаться бодрым и сосредоточенным, обращайте внимание не только на еду, но и на напитки", — сказал нейропсихолог Jasdeep S. Hundal.

Напитки, которых лучше избегать

"Лёгкие" газированные напитки

Диетические лимонады часто кажутся безвредными, ведь в них нет сахара. Однако искусственные подсластители, такие как аспартам и ацесульфам К, могут вызывать головные боли, перепады настроения и даже провоцировать когнитивные нарушения.

Алкоголь, включая вино

Французское агентство общественного здоровья напоминает: этанол остаётся токсичным веществом в любых дозах. Он снижает концентрацию внимания, ухудшает память и повышает риск деменции. Миф о пользе красного вина опровергается учёными: даже малые дозы алкоголя ведут к уменьшению объёма мозга.

Фруктовые соки

Хотя их часто считают полезными, на деле это жидкий сахар без клетчатки. Регулярное употребление сока нарушает работу инсулина, вызывает воспаление и со временем может снижать когнитивные функции. Правда в том, что свежие фрукты с клетчаткой полезнее для мозга и организма в целом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : замена сладкой газировки на "диетическую".

Последствие : воздействие искусственных подсластителей на мозг.

Альтернатива : вода с лимоном или ягодами.

Ошибка : регулярное употребление алкоголя "для пользы".

Последствие : сокращение объёма мозга, рост риска деменции.

Альтернатива : зелёный или чёрный чай с антиоксидантами.

Ошибка: пить фруктовые соки в больших количествах.

Последствие: избыток сахара, воспаление, ухудшение памяти.

Альтернатива: есть свежие фрукты целиком или делать смузи с клетчаткой.

Сравнение напитков

Напиток Влияние на мозг Рекомендуемая альтернатива Диетическая газировка Риск головных болей, перепады настроения Вода с мятой или лимоном Алкоголь (вино, пиво и т. д.) Снижение памяти и внимания, деменция Зелёный или чёрный чай Фруктовый сок Избыток сахара, воспаление, снижение когнитивных функций Свежие фрукты, смузи

Чем заменить вредные напитки

Вода — основа здоровья, 1,5-2 литра в день.

Вода с лимоном, огурцом или ягодами помогает разнообразить вкус.

Зелёный и чёрный чай снабжают организм антиоксидантами.

Кофе допустим в умеренных количествах (до 3-5 чашек в день, без сахара и жирных сливок).

Дополнительные привычки для здоровья мозга

Регулярная физическая активность 3-4 раза в неделю. Умственная нагрузка: чтение, решение головоломок, изучение нового. Общение и поддержание социальных связей. Полноценный сон для восстановления когнитивных функций.

Мифы и правда

Миф : красное вино полезно для мозга.

Правда : даже малые дозы алкоголя сокращают объём мозга и повышают риск деменции.

Миф : фруктовые соки — лучший источник витаминов.

Правда : они содержат слишком много сахара, а витамины усваиваются лучше из целых фруктов.

Миф: "лёгкая" газировка безопаснее обычной.

Правда: искусственные подсластители тоже негативно влияют на когнитивные функции.

Три интересных факта