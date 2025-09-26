Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эмоциональное выгорание и алкоголь
Опубликована сегодня в 10:48

Мозг любит воду, но ненавидит соки: три напитка, которые убивают память и внимание

Газировка с подсластителями повышает риск нарушений памяти и настроения — предупредил Jasdeep S. Hundal

Наш мозг — это "центр управления" всем организмом, и то, что мы ежедневно едим и пьём, напрямую влияет на его работу. Правильные продукты помогают укрепить память, внимание и когнитивные способности, а вредные напитки могут постепенно разрушать нейронные связи и ухудшать самочувствие.

"Ваш мозг буквально строится из того, что вы потребляете. Если вы хотите оставаться бодрым и сосредоточенным, обращайте внимание не только на еду, но и на напитки", — сказал нейропсихолог Jasdeep S. Hundal.

Напитки, которых лучше избегать

"Лёгкие" газированные напитки

Диетические лимонады часто кажутся безвредными, ведь в них нет сахара. Однако искусственные подсластители, такие как аспартам и ацесульфам К, могут вызывать головные боли, перепады настроения и даже провоцировать когнитивные нарушения.

Алкоголь, включая вино

Французское агентство общественного здоровья напоминает: этанол остаётся токсичным веществом в любых дозах. Он снижает концентрацию внимания, ухудшает память и повышает риск деменции. Миф о пользе красного вина опровергается учёными: даже малые дозы алкоголя ведут к уменьшению объёма мозга.

Фруктовые соки

Хотя их часто считают полезными, на деле это жидкий сахар без клетчатки. Регулярное употребление сока нарушает работу инсулина, вызывает воспаление и со временем может снижать когнитивные функции. Правда в том, что свежие фрукты с клетчаткой полезнее для мозга и организма в целом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: замена сладкой газировки на "диетическую".
    Последствие: воздействие искусственных подсластителей на мозг.
    Альтернатива: вода с лимоном или ягодами.

  • Ошибка: регулярное употребление алкоголя "для пользы".
    Последствие: сокращение объёма мозга, рост риска деменции.
    Альтернатива: зелёный или чёрный чай с антиоксидантами.

  • Ошибка: пить фруктовые соки в больших количествах.
    Последствие: избыток сахара, воспаление, ухудшение памяти.
    Альтернатива: есть свежие фрукты целиком или делать смузи с клетчаткой.

Сравнение напитков

Напиток Влияние на мозг Рекомендуемая альтернатива
Диетическая газировка Риск головных болей, перепады настроения Вода с мятой или лимоном
Алкоголь (вино, пиво и т. д.) Снижение памяти и внимания, деменция Зелёный или чёрный чай
Фруктовый сок Избыток сахара, воспаление, снижение когнитивных функций Свежие фрукты, смузи

Чем заменить вредные напитки

  • Вода — основа здоровья, 1,5-2 литра в день.

  • Вода с лимоном, огурцом или ягодами помогает разнообразить вкус.

  • Зелёный и чёрный чай снабжают организм антиоксидантами.

  • Кофе допустим в умеренных количествах (до 3-5 чашек в день, без сахара и жирных сливок).

Дополнительные привычки для здоровья мозга

  1. Регулярная физическая активность 3-4 раза в неделю.

  2. Умственная нагрузка: чтение, решение головоломок, изучение нового.

  3. Общение и поддержание социальных связей.

  4. Полноценный сон для восстановления когнитивных функций.

Мифы и правда

  • Миф: красное вино полезно для мозга.
    Правда: даже малые дозы алкоголя сокращают объём мозга и повышают риск деменции.

  • Миф: фруктовые соки — лучший источник витаминов.
    Правда: они содержат слишком много сахара, а витамины усваиваются лучше из целых фруктов.

  • Миф: "лёгкая" газировка безопаснее обычной.
    Правда: искусственные подсластители тоже негативно влияют на когнитивные функции.

Три интересных факта

  1. Недостаток воды всего на 2% уже снижает концентрацию внимания и ухудшает память.

  2. Антиоксиданты из зелёного чая защищают нейроны от окислительного стресса.

  3. Сон менее 6 часов в сутки увеличивает риск болезни Альцгеймера на 30-40%.

