Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Искусственный интеллект и мозг
Искусственный интеллект и мозг
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:09

Мозг читает между строк: как ДНК связано с трудностями чтения у миллионов людей

Генетическое исследование выявило 80 областей ДНК при дислексии — Хейли Маунтфорд

Новейшее генетическое исследование, охватившее данные более 1,2 миллиона человек, стало крупнейшей работой о природе дислексии. Команда под руководством молекулярного генетика Хейли Маунтфорд из Эдинбургского университета обнаружила десятки новых участков ДНК, которые влияют на развитие этого нейроразнообразия. Результаты опубликованы в журнале Translational Psychiatry.

Сравнение: прошлые и новые исследования дислексии

Параметр Ранние исследования Новое исследование
Размер выборки До 50-100 тыс. человек Более 1,2 млн человек
Метод Наблюдения и анализ близнецов Полногеномное исследование
Выявленные области Несколько десятков 80, включая 36 ранее не известных
Новые открытия Подтверждение наследственности 13 абсолютно новых областей генома
Перекрытия Слабо изучены Общие гены с СДВГ, связь с хронической болью

Советы шаг за шагом

  1. При подозрении на дислексию проходите комплексную диагностику — это поможет отличить её от других особенностей.

  2. Используйте современные методики обучения чтению, учитывающие специфику восприятия информации.

  3. Обеспечивайте регулярное сопровождение — логопед, нейропсихолог, специальные образовательные программы.

  4. Сохраняйте баланс: наряду с коррекцией трудностей развивайте сильные стороны — креативное и образное мышление.

  5. Следите за научными новостями: генетические открытия помогут со временем внедрять персонализированные подходы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать дислексию болезнью.
    Последствие: неправильное отношение, снижение самооценки у ребёнка.
    Альтернатива: воспринимать её как особенность нейроразвития.

  • Ошибка: ожидать одинаковых проявлений у всех.
    Последствие: неверная диагностика и стратегия обучения.
    Альтернатива: учитывать индивидуальные различия.

  • Ошибка: игнорировать генетическую природу.
    Последствие: поиск "виноватых" в семье или школе.
    Альтернатива: опираться на современные исследования и данные генетики.

А что если…

А что если новые данные позволят разрабатывать генетические тесты? Это поможет раньше выявлять предрасположенность к дислексии и подбирать корректные образовательные методы.

А что если окажется, что дислексия связана с другими особенностями? Тогда понимание общих генетических механизмов поможет объяснить, почему дислексия часто встречается вместе с СДВГ или даже коррелирует с хронической болью.

Плюсы и минусы новых открытий

Плюсы Минусы
Самая большая выборка в истории Требует подтверждения на практике
Выявлены 13 новых генетических областей Пока неясны конкретные механизмы влияния
Подтверждена связь с СДВГ Генетическая диагностика ещё недоступна массово
Возможность раннего выявления Риск стигматизации при неверной трактовке

FAQ

Что показало исследование?
Выявлено 80 областей генома, связанных с дислексией, из них 13 впервые описаны.

Есть ли у дислексии плюсы?
Да, у людей с дислексией чаще встречается развитое невербальное и творческое мышление.

Почему дислексия связана с СДВГ?
Они имеют общие генетические механизмы, что объясняет частое сочетание.

Можно ли полностью "вылечить" дислексию?
Нет, это не болезнь, а особенность мозга. Но можно скорректировать трудности и развивать сильные стороны.

Мифы и правда

  • Миф: дислексия — это просто "невнимательность" или "леность".
    Правда: её происхождение связано с генетикой и развитием мозга.

  • Миф: с дислексией нельзя добиться успеха.
    Правда: многие успешные люди с ней добились выдающихся результатов благодаря креативности.

  • Миф: она одинаково проявляется у всех.
    Правда: спектр трудностей и сильных сторон индивидуален.

Исторический контекст

  1. Первые упоминания о дислексии появились в конце XIX века в трудах европейских врачей.

  2. В XX веке исследования близнецов подтвердили наследственный характер.

  3. Сегодня полногеномные анализы позволяют находить конкретные генетические маркеры, что стало возможным лишь благодаря большим международным базам данных.

Три интересных факта

  1. Впервые зафиксирована высокая корреляция дислексии с хронической болью.

  2. Более трети найденных генетических областей ранее не связывались ни с какими когнитивными особенностями.

  3. Среди открытых генов есть те, что отвечают за развитие мозга ещё на стадии эмбриона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фосфор оказался ключом к глобальным оледенениям в прошлом — исследование Университета Калифорнии в Риверсайде сегодня в 10:38

Планктон как климатический инженер: крошечные существа умеют охлаждать планету сильнее кондиционеров

Учёные выяснили, что фосфор — недостающий элемент климатической системы Земли. Он способен изменить баланс углерода и приблизить ледниковый период.

Читать полностью » Учёные восстанавливают ДНК Леонардо да Винчи по останкам и артефактам сегодня в 9:50

Гробница вместо лаборатории: где ищут ДНК Леонардо, чтобы раскрыть его тайны

Учёные восстанавливают ДНК Леонардо да Винчи, чтобы подтвердить его родословную и разгадать тайну гениальности мастера эпохи Возрождения.

Читать полностью » Минимализм повышает ощущение счастья и смысла жизни — исследование Journal of Macromarketing сегодня в 9:37

Новая мода сильнее шопинга: почему отказ от потребления делает людей счастливее

Новое исследование показало: простая жизнь с акцентом на сообщество и личностный рост может приносить больше счастья, чем материальные вещи.

Читать полностью » NASA и ESA разрабатывают технологии защиты Земли от астероидов и космических угроз сегодня в 8:50

Апокалипсис своими руками: какие реальные ошибки человечества приближают катастрофу

Конца света в назначенный день не случилось, но настоящие угрозы существуют. Какие сценарии действительно могут поставить точку в истории человечества?

Читать полностью » Ультрафиолет UV222 снижает активность белков-аллергенов — исследование Университета Колорадо сегодня в 8:24

Пылесос старается зря: ультрафиолет справляется с аллергенами быстрее

Учёные нашли способ снизить аллергенность в воздухе: достаточно включить свет. Но не обычный, а особый ультрафиолетовый спектр.

Читать полностью » Телескопы сегодня в 7:50

Когда карлик становится хищником: редкое наблюдение ледяного объекта за пределами Солнечной системы

Белый карлик зафиксирован в момент "поглощения" ледяного зародыша планеты. Что это значит для поиска миров с водой за пределами Солнечной системы?

Читать полностью » Локдауны и масочный режим снижали распространение COVID-19 — исследование Фолашаде Агусто сегодня в 7:24

Вирус играет в шахматы с людьми: как математика раскрыла тайные правила пандемии

Математическое моделирование в Южной Африке показало неожиданные детали: поведение людей оказалось решающим фактором в распространении вируса.

Читать полностью » Физик Адриан Бежан: взрослый мозг обрабатывает информацию медленнее детского сегодня в 6:50

Мозг нажимает кнопку перемотки: учёные объяснили, куда уходит наше время

Почему дни в детстве тянулись бесконечно, а во взрослом возрасте годы пролетают? Учёные объяснили, как мозг меняет наше восприятие времени.

Читать полностью »

Новости
УрФО

В школе №122 Екатеринбурга взяли пробы питания после слухов о заболевших детях
Спорт и фитнес

Учёные: короткие интенсивные тренировки ускоряют метаболизм и снижают риск диабета
Наука

Способность понимать речь в шуме связана с когнитивной нагрузкой — исследование Финляндии
Еда

Учёные отмечают пользу кардамона для пищеварения и бодрости в кофе
Дом

Эксперты предупредили: хлор и стальная вата портят поверхность бытовой техники
Питомцы

80% владельцев животных неправильно хранят корм
Культура и шоу-бизнес

Icegergert & Sky Rae с песней "Наследство" стали лидерами летних чартов VK Музыки
Технологии

Binarly выявила критические уязвимости в прошивках серверных плат Supermicro
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet