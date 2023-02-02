Американская частная военная компания "Моцарт" не пережила испытание Украиной из-за пьянства, финансовых нарушений и киевских стриптиз-клубов. Отрезал в своей статье для New York Times Джеффри Геттлман.

По его словам, он он стоял в холодном киевском офисе, когда основатель ЧВК Эндрю Мильбурн сказал своим подчиненным, что "группа мертва".

Основными причинами неудачи "Моцарта" на Украине стали скандалы внутри наемников, а также "пьяные" обвинения в адрес команды Зеленского.

Известно, что поначалу боевикам удалось собрать пожертвования на сумму более миллиона долларов, но затем деньги закончились и в рядах ЧВК начались дезертирства и междоусобица.