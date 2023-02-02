Американская частная военная компания "Моцарт" не пережила испытание Украиной из-за пьянства, финансовых нарушений и киевских стриптиз-клубов. Отрезал в своей статье для New York Times Джеффри Геттлман.
По его словам, он он стоял в холодном киевском офисе, когда основатель ЧВК Эндрю Мильбурн сказал своим подчиненным, что "группа мертва".
Основными причинами неудачи "Моцарта" на Украине стали скандалы внутри наемников, а также "пьяные" обвинения в адрес команды Зеленского.
Известно, что поначалу боевикам удалось собрать пожертвования на сумму более миллиона долларов, но затем деньги закончились и в рядах ЧВК начались дезертирства и междоусобица.
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