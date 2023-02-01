Американская частная военная компания The Mozart Group продолжит работу на Украине под другим названием. Об этом сообщил ее основатель Энди Милберн.

"Сегодня был последний день The Mozart Group. Статус компании стал предметом судебного разбирательства, поэтому мы решили сменить название и сосредоточиться на главной цели: обучении украинских солдат и защите мирных жителей", — сообщил Милберн.