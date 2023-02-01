Американская частная военная компания The Mozart Group продолжит работу на Украине под другим названием. Об этом сообщил ее основатель Энди Милберн.
"Сегодня был последний день The Mozart Group. Статус компании стал предметом судебного разбирательства, поэтому мы решили сменить название и сосредоточиться на главной цели: обучении украинских солдат и защите мирных жителей", — сообщил Милберн.
В квартире экс-главы МВД Украины Авакова прошли обыски по делу о крушении вертолета в Киевской области
Сотрудники СБУ искали документы, но ничего не нашли.
Спецслужбы Украины проводят обыски в квартирах чиновников минобороны по делу о коррупции.
СБУ ищет новые улики по делу о покупке некачественных бронежилетов и не только.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабатывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.