Правительство Мозамбика утвердило обновленный план развития проекта Rovuma LNG, инвестиционная стоимость которого оценивается в $26 млрд. Оператором проекта выступает компания ExxonMobil.

Согласно решению Совета министров, мощность установки по сжижению природного газа будет увеличена с 15,2 млн до 18,6 млн тонн в год. По данным национального нефтяного регулятора Instituto Nacional de Petróleo (INP), техническая конфигурация проекта изменилась: теперь планируется использовать модули газопереработки с электрическим приводом. Это позволит снизить затраты на строительство и сократить объем выбросов примерно на 40% относительно первоначального плана 2019 года.

Инфраструктура проекта предполагает переработку газа из шельфового участка Area 4 бассейна Ровума на береговом СПГ-комплексе. Новая схема предусматривает установку 12 модульных блоков сжижения. Ориентировочный срок начала производства — 2031 год.

Экономический эффект для Мозамбика распределяется следующим образом: государство рассчитывает получить $121 млрд доходов в течение 25 лет, а местные компании — заключить контракты на поставки и услуги на сумму около $6 млрд. Также 25% добываемого газа будет зарезервировано для внутреннего рынка.

В августе было определено руководство консорциумом для предварительного проектирования и закупок. В его состав вошли Saipem, McDermott, Daewoo Engineering & Construction и China Petroleum Engineering & Construction Corporation. Компании получили письмо о намерениях, однако подписание основного контракта на проектирование, закупку и строительство (EPC) произойдет только после принятия окончательного инвестиционного решения (FID).