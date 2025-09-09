Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:12

Три стопки для вещей: простой способ упаковать гардероб без лишнего

Сломанная посуда, старая одежда и хлам: что оставить в прошлой квартире при переезде

Переезд всегда воспринимается как стресс, но на самом деле он может стать отличным поводом для обновления жизни. В этот момент удобно не только сменить стены, но и избавиться от лишнего, что давно мешает чувствовать легкость и порядок. Чем меньше ненужных вещей вы возьмёте с собой, тем быстрее превратите новое жильё в уютное пространство.

Что не стоит перевозить

Первым делом лучше избавиться от очевидного хлама. Это старые чеки, стопки рекламных буклетов, пустые коробки, банки и контейнеры, которые "вдруг пригодятся". Сюда же относится сломанная техника, испорченная посуда и всё то, что невозможно или бессмысленно ремонтировать. Мало того, что пользоваться этим вы не будете, так ещё и место займут зря. Вдобавок, по поверьям, битая посуда приносит в дом неприятности, так что избавляться от неё точно стоит.

Одежда: ревизия перед упаковкой

Гардероб — самая коварная категория. Обычно мы храним вещи, которые уже давно не носим, но всё ещё надеемся "когда-нибудь пригодятся". Переезд — повод быть честным с собой: если вы не надевали эту рубашку или платье пару лет, в новом доме оно тоже будет пылиться. Разделите одежду на три стопки: оставить, выбросить и отдать. Второй и третий варианты помогут освободить место для вещей, которыми вы действительно пользуетесь.

Кому-то нужнее

Не обязательно всё списывать в утиль. Старые книги, мебель, посуду или технику можно подарить тем, кому они сейчас полезнее. Если среди друзей и знакомых таких людей нет — разместите объявления о продаже. Это не только разгрузит ваш переезд, но и поможет собрать немного средств на обустройство нового дома.

Вещи с тяжёлой энергетикой

Особое внимание стоит уделить предметам, которые вызывают неприятные воспоминания. Переезд — это символ нового этапа, поэтому тащить за собой прошлые разочарования и обиды точно не стоит. Такие вещи лучше оставить в старой квартире, чтобы на новом месте появилась лёгкая и позитивная атмосфера.

План перед началом

Прежде чем браться за коробки, составьте список вещей, которые точно переезжают с вами. Всё остальное рассортируйте: выбросить, отдать, продать. Этот простой шаг убережёт от хаоса, поможет быстрее освоиться в новой квартире и создать в ней уют без завалов и ненужных вещей.

