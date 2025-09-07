Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Калатея
Калатея
© commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under CC0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:12

Цветы, которые шепчутся по ночам: мистический акцент для дома

Какие комнатные растения двигают листья днём и ночью: маранта, калатея, оксалис и строманта

Когда наступает осень, многие стремятся сделать дом более уютным и атмосферным. Помимо привычных декоративных элементов вроде тыкв и свечей, интересным акцентом могут стать растения, которые способны "оживать" на глазах. Некоторые комнатные виды действительно двигают листву в зависимости от времени суток и условий, что делает их особенно эффектными в интерьере.

Почему растения двигаются ночью

Большинство комнатных растений реагируют на изменения света, влаги и температуры. У одних движения еле заметны, у других — настолько яркие, что их можно наблюдать в реальном времени. Такой процесс называется никтинастией. Это природный механизм, позволяющий растениям экономить энергию и влагу ночью и максимально использовать солнечный свет днём.

Иногда кажется, будто у растений есть собственный характер: листья поднимаются, складываются или поворачиваются в разные стороны. Для многих любителей флоры это зрелище одновременно завораживающее и немного мистическое.

1. Молитвенное растение

Maranta leuconeura получило своё название благодаря характерному движению листьев. Днём оно раскрывает зелёные пластины с розовыми прожилками, а вечером складывает их, словно руки в молитве. Такое поведение помогает улавливать максимум света под пологом тропического леса.

Особенность растения связана с наличием особого органа — pulvinus. Он реагирует на давление воды, заставляя листья подниматься или опускаться. В уходе молитвенное растение неприхотливо: достаточно яркого рассеянного света и стабильной влажности. Если влаги мало, листья начинают скручиваться.

2. Калатея "Гремучая змея"

Этот декоративный вид калатеи, известный также как член семейства геппертиевых, отличается пёстрыми листьями с волнистыми краями. Листва растения движется в течение суток, складываясь и раскрываясь по тому же принципу, что и у маранты.

Иногда владельцы даже слышат лёгкий шорох, когда листья смещаются. Калатея не любит жёсткую воду, поэтому лучше использовать фильтрованную или дождевую. Важно избегать переувлажнения: избыток влаги приводит к загниванию корней и повреждению листвы.

3. Оксалис треугольный

Oxalis triangularis известен как "ложный трилистник". Его тёмно-фиолетовые листья с розовыми цветами особенно эффектны в интерьере. Вечером листва складывается, напоминая силуэты бабочек.

Растение также чувствительно к свету и активно меняет форму листвы в течение суток. В уходе важно давать почве полностью просыхать между поливами, но не допускать пересушивания. При достаточном освещении и правильном режиме полива оксалис радует долгим цветением.

4. Строманта "Триостар"

Stromanthe triostar — ещё один представитель семейства марантовых. Его листья окрашены в зелёные, кремовые и розовые оттенки, что делает растение настоящим украшением интерьера.

Подобно маранте и калатее, строманта реагирует на смену дня и ночи движением листвы. Главное условие при уходе — избегать переувлажнения. Лучше дождаться, пока верхний слой почвы немного подсохнет, прежде чем снова поливать.

5. Венерина мухоловка

Dionaea muscipula выделяется среди остальных тем, что её движения можно увидеть мгновенно. Листья-ловушки захлопываются при малейшем прикосновении к чувствительным волоскам, запирая добычу внутри. Так растение восполняет нехватку питательных веществ в бедной почве.

Мухоловке необходим свет и влажная почва, но при этом нельзя слишком часто провоцировать её ловушки руками. Каждое захлопывание требует от растения значительных затрат энергии.

Вопросы и наблюдения

Некоторые владельцы замечают, что в холодное время года растения двигаются активнее. На самом деле низкая температура не заставляет их закрываться, но усиливает естественные процессы сохранения влаги и энергии. Особенно это заметно у маранты, чьи листья при понижении температуры складываются плотнее.

Как подчеркнуть эффект

Чтобы движения растений были заметнее, можно поставить их на подставки или расположить на уровне глаз. Так они становятся не просто зелёным акцентом, а настоящим элементом декора, создающим ощущение "живого" интерьера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пионы в Татарстане хорошо приживаются при делении в конце августа и сентябре вчера в 19:12

Пионы не прощают ошибок: лишь этот приём продлевает жизнь кустам

Жители Татарстана знают секрет пышных пионов: правильное осеннее деление кустов омолаживает растение и помогает сохранить обильное цветение.

Читать полностью » Стеклянница атакует: как спасти смородину от вредителя за один сезон вчера в 18:23

Забудьте про урожай: почему стеклянница — самый страшный враг смородины и как с ним бороться

Стеклянница — опасный вредитель смородины, способный уничтожить куст за один-два сезона. Узнайте, как распознать болезнь по трещинам на коре и усыхающим побегам, а также как правильно обрезать и обработать куст инсектицидами.

Читать полностью » Осенняя уборка в теплице снижает риск болезней и вредителей весной вчера в 18:08

Генеральная уборка в теплице не ждет: вот что важно сделать после сбора урожая

Осенью теплице нужен особый уход. Дезинфекция и подготовка почвы помогут избавиться от болезней и вредителей и сделают весну легче.

Читать полностью » Защита растений чесноком: 3 правила посадки для отпугивания вредителей вчера в 17:23

Невидимый щит для роз и томатов: почему соседство с этим растением спасает урожай

Как использование чеснока на грядках защищает розы, томаты и клубнику от вредителей. Правила посадки, совместимость с другими культурами и усиление эффекта — секреты органического земледелия без химии.

Читать полностью » Органические удобрения осенью улучшают структуру земли и защищают от грибков вчера в 17:22

Пока дачник отдыхает, почва требует заботы: вот как "поблагодарить" ее за урожай

Осень — время позаботиться о земле. Узнайте, как правильно удобрять почву перед зимним отдыхом, чтобы весной получить богатый урожай.

Читать полностью » Защита деревьев без химии: как использовать старую подушку против садовых вредителей вчера в 16:23

Старая подушка в саду: секрет, который удивит даже опытных садоводов — вот зачем её вешают на дерево

Как использовать старые подушки для защиты деревьев от вредителей без химии. Секреты установки барьерных поясов с синтепоном и эфирными маслами, которые спасут урожай от муравьёв и тли.

Читать полностью » Сентябрьские работы в саду готовят растения к зиме и весеннему росту вчера в 16:16

Успеете в сентябре — весной соседи будут завидовать вашему саду: вот что надо сделать до холодов

Сентябрь в саду — это время важных дел. Узнайте 7 шагов, которые помогут растениям пережить зиму и сделают весенний уход проще.

Читать полностью » Сад выходного дня: многолетники, автоматизация и борьба с сорняками – 3 шага к красоте вчера в 15:23

Тайны сада выходного дня: эти многолетники превратят вашу дачу в райский уголок

Мечтаете о прекрасном саде, но нет времени ухаживать? Узнайте, как создать цветущий участок с помощью многолетников, автоматизации и простых приемов, экономя время

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Прямая мышца живота: строение, функции и лучшие упражнения
Авто и мото

Обновлённый Dacia Duster с Hybrid-G 150 4x4 расходует от 5,5 л топлива на 100 км
Питомцы

Ветеринары: щенкам делают первые прививки с 45 дней по схеме V8 или V10
Еда

Учёные отмечают: нут и овсянка снижают риск рака толстой кишки
Туризм

На верфи Meyer Turku состоялся спуск на воду лайнера Legend of the Seas весом 250 тысяч тонн
Спорт и фитнес

Медики назвали пользу разминки и заминки для сердечно-сосудистой системы
Еда

Сливочное масло усилит вкус лаваша с яйцом
Красота и здоровье

Отоларинголог Евсикова: громкая музыка и ватные палочки вредят слуху
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet