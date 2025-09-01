Почему взрослым удобство важнее знаний — киновкусы поколений

Все чаще онлайн-кинотеатры становятся не только источником развлечений, но и площадкой для изучения иностранных языков. Исследование онлайн-кинотеатра Kion совместно с платформой Skyeng показало, что интерес к просмотру фильмов и сериалов в оригинале постепенно растет, хотя большинство зрителей все еще выбирают привычный дубляж.

Как смотрят кино россияне

Согласно данным, 59% пользователей онлайн-платформ предпочитают смотреть фильмы и сериалы в дубляже. Для них важно максимально комфортное восприятие сюжета, без необходимости сосредотачиваться на языке.

Однако интерес к оригинальной дорожке усиливается: уже 13% зрителей выбирают просмотр фильмов без перевода, а еще 19% предпочитают сопровождать оригинал русскими субтитрами.

Просмотр как способ изучения языка

Любопытно, что почти 27% россиян рассматривают фильмы и сериалы на иностранном языке как эффективный способ прокачать знания. Столько же опрошенных используют для этих целей занятия с преподавателями. Такой подход позволяет совместить обучение с досугом, что делает процесс более естественным и увлекательным.

Молодежь выбирает оригинал

Наибольшая доля тех, кто смотрит кино в оригинале, приходится на молодых зрителей от 18 до 25 лет — они составляют половину этой аудитории. Их предпочтения тоже достаточно четко выделяются: 28% выбирают детективы, а 19% — фантастику.

Миллениалы (26-40 лет) более консервативны: почти половина (46%) смотрит фильмы исключительно в дубляже, без субтитров обходятся всего 3%. Чаще всего они выбирают полнометражное кино (36%) и комедии (38%).

Поколение X и старшие зрители

Представители поколения X (41-55 лет) крайне редко обращаются к фильмам в оригинале — всего 6%. Их киновкусы тяготеют к полнометражным фильмам (43%) и документалистике (18%).