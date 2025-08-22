Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Графити с аниме Миядзаки
Графити с аниме Миядзаки
© commons.wikimedia.org by Luis Alvaz is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 18:53

Простое решение для счастья: как один фильм и одна игра могут изменить вашу жизнь

Журнал JMIR Serious Games: просмотр мультфильмов Ghibli улучшает настроение студентов

Новое исследование показало, что некоторые фильмы и видеоигры способны заметно улучшать настроение, снижать тревожность и придавать жизненный смысл молодым людям.

Работа, опубликованная в журнале JMIR Serious Games, выявила: просмотр анимационных лент Studio Ghibli и игра в The Legend of Zelda: Breath of the Wild делают молодежь более счастливой и спокойной.

Исследование проводили ученые из Имперского колледжа Лондона, Университета Кюсю Сангё (Япония) и Университета штата Джорджия (США). В нем участвовали 518 аспирантов, которых разделили на группы: одни играли в популярную видеоигру, другие смотрели классические японские мультфильмы, а третьи вовсе обходились без этих развлечений. Участники затем оценивали уровень счастья, спокойствия, любопытства, чувства цели и удовлетворенности жизнью.

По результатам оказалось, что даже одна лишь игра Zelda повышала настроение, а сочетание с фильмами Ghibli усиливало эффект. Исследователи объяснили это тем, что и игра, и анимация дают ощущение исследования, свободы и внутреннего равновесия.

Почему это работает

Фильмы легендарной японской студии — такие как "Унесенные призраками", "Ходячий замок Хаула" или "Принцесса Мононоке" — отличаются спокойным ритмом, глубокими темами и визуальной красотой. Они поднимают вопросы природы, надежды, принятия и силы человеческих связей, избегая чрезмерного насилия и драматического напряжения. Это делает их своеобразным "тихим убежищем", позволяющим зрителю расслабиться.

Игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild, созданная для Nintendo Switch, признана одной из ключевых видеоигр последнего десятилетия. Открытый мир с множеством путей, заданий и секретов позволяет игроку самому выбирать путь, развивая креативность и уверенность в себе.

Мнение экспертов

Один из авторов исследования, профессор Андреас Б. Айзингерих, отметил, что магия анимации Ghibli и свобода исследований в Zelda способны усиливать такие важные качества, как любопытство, спокойствие и стремление к поиску смысла. По его словам, это может стать ценным ресурсом для психологического благополучия молодежи.

Авторы работы подчеркивают: подобные фильмы и игры — это не только развлечение, но и важный инструмент в борьбе с тревожностью и одиночеством. Они помогают молодым людям чувствовать себя счастливее, устойчивее и находить гармонию в повседневной жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи назвали горячие напитки фактором развития рака пищевода сегодня в 18:11

Обжигающий риск: как горячий чай и кофе могут довести до рака

Учёные выяснили, что привычка пить чай и кофе слишком горячими может оказаться куда опаснее, чем кажется. Почему именно — рассказывают врачи.

Читать полностью » Ранний подъём улучшает концентрацию и снижает тревожность сегодня в 18:01

Всего час раньше — и жизнь другая: утренний секрет энергии и успеха

Ранний подъем — не про насилие, а про энергию, ясность и успех. Узнайте, что изменится в теле и жизни всего через 21 день.

Читать полностью » Отказ от разговоров о сексе и нежелание к близости указывают на несовместимость — эксперт сегодня в 18:01

Ссоры из-за близости — не всегда про либидо: что действительно разрушает интим

Сексолог объяснила, почему конфликты в постели не всегда связаны с либидо, и какие скрытые причины могут разрушать сексуальную совместимость.

Читать полностью » Стрижки для тонких волос: каре, боб 90-х, пикси и pageboy bob создают объём сегодня в 17:51

Одна ошибка со стрижкой — и тонкие волосы будут выглядеть ещё реже

Хотите придать объем и стиль тонким волосам? Узнайте секреты стрижек и укладок, которые подойдут именно вам — такие простые, но эффективные советы.

Читать полностью » Врачи назвали основные причины судорог в ногах и когда они опасны вчера в 17:50

Как справиться с судорогами: 7 эффективных способов, которые вас удивят

Судороги в ногах — частая проблема, которой страдают до 60% взрослых, особенно пожилые и беременные. Узнайте, как избежать и лечить это неприятное состояние.

Читать полностью » Эксперт рассказал, какая температура в спальне помогает быстрее уснуть сегодня в 17:34

Жара крадёт сон, холод лишает отдыха: какая температура в спальне считается идеальной

Учёные выяснили, что секрет крепкого сна кроется не в подушке или одеяле, а в температуре комнаты. Какой диапазон признан самым полезным?

Читать полностью » Офтальмолог перечислил продукты для профилактики катаракты и возрастных изменений зрения сегодня в 17:11

Цитрусовые против катаракты: секрет крепкого зрения — не в очках, а в правильной еде

Офтальмолог назвал пять продуктов, которые помогут сохранить зрение. Морковь, зелень, рыба и ещё два простых ингредиента защитят глаза от болезней.

Читать полностью » Нутрициолог предупредил об опасности апельсиновой диеты для желудка и сердца сегодня в 17:01

Желудок страдает, вес возвращается: чем опасна мода на монодиеты

Апельсиновая диета обещает быстрый результат, но может привести к проблемам с желудком, сосудами и набору веса. Почему её называют «бомбой замедленного действия»?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Исследование JAMA: максимальный эффект для здоровья достигается при 7500 шагах в день
Еда

Рецепт быстрого картофеля: микроволновка и пищевая плёнка сокращают готовку до 10 минут
ЮФО

В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Наука и технологии

Учёные обнаружили следы древних воздушных космических взрывов в отложениях позднего дриаса
Дом

Как правильно расхламить дом: пошаговая инструкция и ошибки, которых нужно избегать
Авто и мото

В России втрое выросло число объявлений о продаже премиальных китайских машин
Спорт и фитнес

Кардиолог Нил Чокши назвал показатели пульса, требующие внимания
Красота и здоровье

Минсельхоз обозначил приоритет: переход от роста производства к здоровому питанию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru