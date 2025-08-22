Простое решение для счастья: как один фильм и одна игра могут изменить вашу жизнь

Новое исследование показало, что некоторые фильмы и видеоигры способны заметно улучшать настроение, снижать тревожность и придавать жизненный смысл молодым людям.

Работа, опубликованная в журнале JMIR Serious Games, выявила: просмотр анимационных лент Studio Ghibli и игра в The Legend of Zelda: Breath of the Wild делают молодежь более счастливой и спокойной.

Исследование проводили ученые из Имперского колледжа Лондона, Университета Кюсю Сангё (Япония) и Университета штата Джорджия (США). В нем участвовали 518 аспирантов, которых разделили на группы: одни играли в популярную видеоигру, другие смотрели классические японские мультфильмы, а третьи вовсе обходились без этих развлечений. Участники затем оценивали уровень счастья, спокойствия, любопытства, чувства цели и удовлетворенности жизнью.

По результатам оказалось, что даже одна лишь игра Zelda повышала настроение, а сочетание с фильмами Ghibli усиливало эффект. Исследователи объяснили это тем, что и игра, и анимация дают ощущение исследования, свободы и внутреннего равновесия.

Почему это работает

Фильмы легендарной японской студии — такие как "Унесенные призраками", "Ходячий замок Хаула" или "Принцесса Мононоке" — отличаются спокойным ритмом, глубокими темами и визуальной красотой. Они поднимают вопросы природы, надежды, принятия и силы человеческих связей, избегая чрезмерного насилия и драматического напряжения. Это делает их своеобразным "тихим убежищем", позволяющим зрителю расслабиться.

Игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild, созданная для Nintendo Switch, признана одной из ключевых видеоигр последнего десятилетия. Открытый мир с множеством путей, заданий и секретов позволяет игроку самому выбирать путь, развивая креативность и уверенность в себе.

Мнение экспертов

Один из авторов исследования, профессор Андреас Б. Айзингерих, отметил, что магия анимации Ghibli и свобода исследований в Zelda способны усиливать такие важные качества, как любопытство, спокойствие и стремление к поиску смысла. По его словам, это может стать ценным ресурсом для психологического благополучия молодежи.

Авторы работы подчеркивают: подобные фильмы и игры — это не только развлечение, но и важный инструмент в борьбе с тревожностью и одиночеством. Они помогают молодым людям чувствовать себя счастливее, устойчивее и находить гармонию в повседневной жизни.