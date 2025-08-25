Когда кино становится контентом: Аллен объяснил, что убивает магию кинозала

Кино перестало быть "храмом искусства"? Вуди Аллен уверен: магию кинозала невозможно заменить экранами ноутбуков и телефонов. В разговоре с НСН легендарный режиссёр признался, что равнодушен к онлайн-кинотеатрам, ведь для него настоящее кино — это романтика живого просмотра.

Романтика кинозалов

Аллен вспоминает, как ещё недавно зрители выстраивались в очереди у кинотеатров, чтобы первыми попасть на премьеру.

"И люди приходили и стояли в очередях в кинотеатры, и рядом с ними были сотни людей. Это было не дома, не в гостиной или спальне. Так что мне повезло застать то время, я очень хорошо проводил время, снимая фильмы, которые представлялись публике в очень романтичном виде", — отметил кинематографист.

Для режиссёра коллективный опыт просмотра всегда был важнее личного. В его словах ощущается ностальгия по эпохе, когда премьеры становились культурным событием, а поход в кино — настоящим ритуалом.

Киноиндустрия меняется

По словам Аллена, он вырос "в старомодных условиях" и до сих пор любит смотреть фильмы именно в кинотеатрах. Но сам режиссёр признаёт: время изменилось.

"Однако со временем походы в кино устаревают. Например, в Нью-Йорке закрылись многие кинотеатры. Людям больше нравится смотреть фильмы в онлайне", — поделился он.

Эксперимент, который не удался

Интересно, что Аллен сам пробовал адаптироваться к новому формату. Он снял мини-сериал из пяти эпизодов, но остался недоволен результатом. По его словам, проект вышел "неинтересным", и возвращаться к подобным экспериментам режиссёр не планирует.