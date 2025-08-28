Судьба "Альфы" в России повисла в воздухе: прокат под угрозой срыва

Почему премьера ожидаемого фильма оказалась под вопросом? Кинотеатры по всей стране неожиданно прекратили продажу билетов на "Альфу" Жюлии Дюкорно, хотя ранее картина должна была выйти в сентябре. Эта новость застала зрителей врасплох: на афишах еще недавно значились даты, но теперь все сеансы исчезли.

Приостановка проката

Сначала тревожный сигнал поступил от киносети "Каро" и центра "Зотов" — они сняли ленту с расписания и закрыли возможность покупки билетов. Вскоре последовало официальное подтверждение от прокатчика "Экспонента Фильм":

"Фильм "Альфа" не выйдет в заявленные даты", — сообщили представители компании.

Окончательная судьба картины в России пока остается неизвестной. Прокат может быть перенесен, но не исключено, что он будет отменен вовсе. Между тем зрители, успевшие приобрести билеты, уже получают уведомления о возврате денег.

История фильма и мировая премьера

Жюлия Дюкорно хорошо известна поклонникам авторского кино. Ее фильм "Титан" принес режиссеру "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, а ранняя работа "Сырое" вызвала немало споров и обсуждений. Новая лента "Альфа" также дебютировала в Каннах в этом году, где вызвала заметный интерес.

Картина рассказывает о загадочной эпидемии, превращающей людей в мрамор. Этот оригинальный образ стал ключевой метафорой фильма, где речь идет не только о выживании, но и о хрупкости человеческих отношений.

Сюжет

Главная героиня — девушка по имени Альфа. Ее подозревают в заражении, и из-за этого она оказывается в изоляции от общества. Вместе с матерью героиня отправляется в трудное путешествие. Их путь — это не просто попытка выжить в новом мире, но и возможность раскрыть семейные тайны.