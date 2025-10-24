Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:49

Какой фильм вы смотрите — такой вы человек: исследование повергло в шок

Cureus: поклонники хорроров имеют более высокий порог чувствительности к страху и боли

Наши любимые фильмы могут рассказать о нас больше, чем мы думаем. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Cureus, предпочтения в киножанрах связаны с чертами личности по модели "Большой пятёрки" - экстраверсией, доброжелательностью, добросовестностью, невротизмом и открытостью новому опыту.

Работа, проведённая среди студентов индийских колледжей, показывает, что кинопредпочтения могут стать инструментом для психологической оценки и даже использоваться в будущем при подборе персонала. Однако сами авторы подчёркивают: это лишь предварительные результаты, требующие более широких исследований.

Как проводилось исследование

Исследователи опросили 300 студентов в возрасте от 20 до 23 лет, свободно владевших английским языком. Перед началом эксперимента участники указали любимые жанры и оценили себя по 44 пунктам личностного теста, построенного на модели "Большой пятёрки".

Из шести жанров — приключения, драма, комедия, мелодрама, ужасы и детектив - каждый участник выбирал, какие нравятся ему больше всего.

"Мы хотели понять, можно ли использовать предпочтения в кино как отражение базовых личностных характеристик", — пояснили авторы работы.

Данные обрабатывались с помощью корреляционного анализа. Значимыми считались связи, где коэффициент корреляции был выше 0,25 или ниже -0,25.

Что показали результаты

1. Приключения — выбор экстравертов

Любители приключенческих фильмов оказались более энергичными и общительными, но менее добросовестными и эмоционально чувствительными.
Это тип людей, склонных к спонтанным решениям и жаждущих новых впечатлений.

"Эти зрители, как правило, импульсивны и открыты действию, но не всегда следуют строгой структуре", — отмечают исследователи.

2. Драмы — для чувствительных и ответственных

Зрители, предпочитающие драмы, продемонстрировали высокую добросовестность и нейротизм, но низкую экстраверсию.
Они серьёзнее относятся к жизни, склонны к анализу эмоций и рефлексии, нередко интровертны.

3. Комедии — универсальный жанр

Неожиданно комедии не показали значимой корреляции ни с одной чертой личности. Это говорит о том, что чувство юмора объединяет людей вне зависимости от темперамента и характера.

4. Мелодрамы — эмоциональные и открытые

Любители романтических фильмов чаще обладали высоким нейротизмом и открытостью, но были менее экстравертны и покладисты.
Такие зрители, как правило, эмоциональны, восприимчивы к чувствам других, склонны к интроспекции и поиску новых переживаний.

5. Ужасы — для сильных и организованных

Поклонники фильмов ужасов продемонстрировали высокие показатели экстраверсии, доброжелательности и добросовестности, но низкий уровень нейротизма.
Похоже, что люди, выбирающие хорроры, обладают большей устойчивостью к стрессу и контролем над эмоциями.

6. Детективы — рациональные индивидуалисты

Зрители, предпочитающие детективы, отличались высокой открытостью и интересом к интеллектуальным задачам. При этом они набрали низкие показатели по добросовестности и доброжелательности, что может говорить о большей независимости и аналитическом складе ума.

Сравнение жанров и черт личности

Жанр фильма Связанные черты личности Возможные особенности
Приключения +Экстраверсия, -Добросовестность Энергичность, импульсивность
Драма +Добросовестность, +Нейротизм Эмпатия, интровертность
Комедия - Универсальное восприятие
Мелодрама +Нейротизм, +Открытость Эмоциональность, чувствительность
Ужасы +Экстраверсия, +Добросовестность, -Нейротизм Храбрость, стрессоустойчивость
Детектив +Открытость, -Добросовестность Интеллектуальность, независимость

Что это значит для психологии

Результаты подтверждают: наши культурные предпочтения могут отражать внутренний мир. Психологи давно отмечают, что выбор фильмов, музыки и книг часто соотносится с личностными чертами.

Однако важно помнить, что связь не является прямой: жанр — лишь одно из отражений личности, а не диагноз.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оценивать личность по одному жанру.
    Последствие: искажение восприятия и стереотипы.
    Альтернатива: учитывать совокупность интересов, а не один культурный фактор.

  • Ошибка: использовать кинопредпочтения как инструмент найма без проверки.
    Последствие: предвзятость в отборе персонала.
    Альтернатива: применять результаты как дополнительный индикатор, а не основной критерий.

  • Ошибка: игнорировать культурные различия.
    Последствие: неправильная интерпретация данных при переносе на другие страны.
    Альтернатива: адаптировать тесты под национальный и социальный контекст.

А что если вкусы меняются?

Исследователи подчёркивают: вкусы не статичны. Они меняются с возрастом, опытом и даже настроением. Поэтому предпочтения в кино отражают не только стабильные черты характера, но и текущее состояние личности.

Долгосрочные исследования могли бы показать, влияет ли просмотр определённых жанров на личность - например, развивают ли детективы аналитическое мышление или ужасы повышают стрессоустойчивость.

Плюсы и минусы исследования

Плюсы Минусы
Подтверждает связь между личностью и культурными предпочтениями Ограниченная выборка (300 студентов из Индии)
Использована надёжная модель "Большой пятёрки" Результаты нельзя напрямую обобщать на другие культуры
Открывает потенциал для HR и психологии Поперечный дизайн не показывает причинно-следственных связей

FAQ

Можно ли по любимому жанру понять характер человека?
Отчасти — да. Жанровые предпочтения могут указывать на общие черты, но не дают полной картины личности.

Почему комедии не связаны с чертами личности?
Смех — универсальная реакция, которая объединяет людей независимо от характера.

Как эти данные могут применяться в будущем?
Психологи и HR-специалисты могут использовать медиапредпочтения как дополнительный инструмент в профориентации и подборе персонала.

Мифы и правда

  • Миф: интроверты не любят приключения.
    Правда: некоторые интроверты предпочитают фильмы с элементами риска, если они не связаны с реальной социальной активностью.

  • Миф: ужасы смотрят только эмоционально устойчивые люди.
    Правда: многим зрителям нравится чувство адреналина и безопасного страха.

  • Миф: вкусы в кино не связаны с личностью.
    Правда: статистика показывает, что связи существуют, хотя и не абсолютные.

Исторический контекст

Интерес к связи искусства и психологии восходит к работам Карла Юнга и Гордона Олпорта, утверждавших, что предпочтения человека отражают архетипические структуры личности. Современные исследования подтверждают эту идею на уровне нейропсихологии: реакция мозга на визуальные образы коррелирует с личностными чертами.

3 интересных факта

Люди, предпочитающие детективы, чаще выбирают профессии, связанные с анализом и логикой.

Поклонники хорроров имеют более высокий порог чувствительности к страху и боли.

Пользователи, предпочитающие драмы, реже переключают фильмы на середине — они склонны к завершённости.

