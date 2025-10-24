Какой фильм вы смотрите — такой вы человек: исследование повергло в шок
Наши любимые фильмы могут рассказать о нас больше, чем мы думаем. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Cureus, предпочтения в киножанрах связаны с чертами личности по модели "Большой пятёрки" - экстраверсией, доброжелательностью, добросовестностью, невротизмом и открытостью новому опыту.
Работа, проведённая среди студентов индийских колледжей, показывает, что кинопредпочтения могут стать инструментом для психологической оценки и даже использоваться в будущем при подборе персонала. Однако сами авторы подчёркивают: это лишь предварительные результаты, требующие более широких исследований.
Как проводилось исследование
Исследователи опросили 300 студентов в возрасте от 20 до 23 лет, свободно владевших английским языком. Перед началом эксперимента участники указали любимые жанры и оценили себя по 44 пунктам личностного теста, построенного на модели "Большой пятёрки".
Из шести жанров — приключения, драма, комедия, мелодрама, ужасы и детектив - каждый участник выбирал, какие нравятся ему больше всего.
"Мы хотели понять, можно ли использовать предпочтения в кино как отражение базовых личностных характеристик", — пояснили авторы работы.
Данные обрабатывались с помощью корреляционного анализа. Значимыми считались связи, где коэффициент корреляции был выше 0,25 или ниже -0,25.
Что показали результаты
1. Приключения — выбор экстравертов
Любители приключенческих фильмов оказались более энергичными и общительными, но менее добросовестными и эмоционально чувствительными.
Это тип людей, склонных к спонтанным решениям и жаждущих новых впечатлений.
"Эти зрители, как правило, импульсивны и открыты действию, но не всегда следуют строгой структуре", — отмечают исследователи.
2. Драмы — для чувствительных и ответственных
Зрители, предпочитающие драмы, продемонстрировали высокую добросовестность и нейротизм, но низкую экстраверсию.
Они серьёзнее относятся к жизни, склонны к анализу эмоций и рефлексии, нередко интровертны.
3. Комедии — универсальный жанр
Неожиданно комедии не показали значимой корреляции ни с одной чертой личности. Это говорит о том, что чувство юмора объединяет людей вне зависимости от темперамента и характера.
4. Мелодрамы — эмоциональные и открытые
Любители романтических фильмов чаще обладали высоким нейротизмом и открытостью, но были менее экстравертны и покладисты.
Такие зрители, как правило, эмоциональны, восприимчивы к чувствам других, склонны к интроспекции и поиску новых переживаний.
5. Ужасы — для сильных и организованных
Поклонники фильмов ужасов продемонстрировали высокие показатели экстраверсии, доброжелательности и добросовестности, но низкий уровень нейротизма.
Похоже, что люди, выбирающие хорроры, обладают большей устойчивостью к стрессу и контролем над эмоциями.
6. Детективы — рациональные индивидуалисты
Зрители, предпочитающие детективы, отличались высокой открытостью и интересом к интеллектуальным задачам. При этом они набрали низкие показатели по добросовестности и доброжелательности, что может говорить о большей независимости и аналитическом складе ума.
Сравнение жанров и черт личности
|Жанр фильма
|Связанные черты личности
|Возможные особенности
|Приключения
|+Экстраверсия, -Добросовестность
|Энергичность, импульсивность
|Драма
|+Добросовестность, +Нейротизм
|Эмпатия, интровертность
|Комедия
|-
|Универсальное восприятие
|Мелодрама
|+Нейротизм, +Открытость
|Эмоциональность, чувствительность
|Ужасы
|+Экстраверсия, +Добросовестность, -Нейротизм
|Храбрость, стрессоустойчивость
|Детектив
|+Открытость, -Добросовестность
|Интеллектуальность, независимость
Что это значит для психологии
Результаты подтверждают: наши культурные предпочтения могут отражать внутренний мир. Психологи давно отмечают, что выбор фильмов, музыки и книг часто соотносится с личностными чертами.
Однако важно помнить, что связь не является прямой: жанр — лишь одно из отражений личности, а не диагноз.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оценивать личность по одному жанру.
Последствие: искажение восприятия и стереотипы.
Альтернатива: учитывать совокупность интересов, а не один культурный фактор.
-
Ошибка: использовать кинопредпочтения как инструмент найма без проверки.
Последствие: предвзятость в отборе персонала.
Альтернатива: применять результаты как дополнительный индикатор, а не основной критерий.
-
Ошибка: игнорировать культурные различия.
Последствие: неправильная интерпретация данных при переносе на другие страны.
Альтернатива: адаптировать тесты под национальный и социальный контекст.
А что если вкусы меняются?
Исследователи подчёркивают: вкусы не статичны. Они меняются с возрастом, опытом и даже настроением. Поэтому предпочтения в кино отражают не только стабильные черты характера, но и текущее состояние личности.
Долгосрочные исследования могли бы показать, влияет ли просмотр определённых жанров на личность - например, развивают ли детективы аналитическое мышление или ужасы повышают стрессоустойчивость.
Плюсы и минусы исследования
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждает связь между личностью и культурными предпочтениями
|Ограниченная выборка (300 студентов из Индии)
|Использована надёжная модель "Большой пятёрки"
|Результаты нельзя напрямую обобщать на другие культуры
|Открывает потенциал для HR и психологии
|Поперечный дизайн не показывает причинно-следственных связей
FAQ
Можно ли по любимому жанру понять характер человека?
Отчасти — да. Жанровые предпочтения могут указывать на общие черты, но не дают полной картины личности.
Почему комедии не связаны с чертами личности?
Смех — универсальная реакция, которая объединяет людей независимо от характера.
Как эти данные могут применяться в будущем?
Психологи и HR-специалисты могут использовать медиапредпочтения как дополнительный инструмент в профориентации и подборе персонала.
Мифы и правда
-
Миф: интроверты не любят приключения.
Правда: некоторые интроверты предпочитают фильмы с элементами риска, если они не связаны с реальной социальной активностью.
-
Миф: ужасы смотрят только эмоционально устойчивые люди.
Правда: многим зрителям нравится чувство адреналина и безопасного страха.
-
Миф: вкусы в кино не связаны с личностью.
Правда: статистика показывает, что связи существуют, хотя и не абсолютные.
Исторический контекст
Интерес к связи искусства и психологии восходит к работам Карла Юнга и Гордона Олпорта, утверждавших, что предпочтения человека отражают архетипические структуры личности. Современные исследования подтверждают эту идею на уровне нейропсихологии: реакция мозга на визуальные образы коррелирует с личностными чертами.
3 интересных факта
Люди, предпочитающие детективы, чаще выбирают профессии, связанные с анализом и логикой.
Поклонники хорроров имеют более высокий порог чувствительности к страху и боли.
Пользователи, предпочитающие драмы, реже переключают фильмы на середине — они склонны к завершённости.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru