Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:27

Кино — зеркало вашей души: как жанр, который вы любите, выдаёт ваш характер с потрохами

Индийские учёные: экстраверты чаще выбирают приключенческие фильмы и хорроры, а интроверты драмы и романтические фильмы

Мы часто выбираем фильмы интуитивно — по настроению или внутреннему состоянию. Однако новые исследования показывают, что наши кинопредпочтения могут рассказать о нас куда больше, чем кажется. Индийские учёные выяснили: жанр, который человек выбирает чаще других, тесно связан с его личностными чертами. Результаты опубликованы в журнале Cureus, а краткий обзор представило издание PsyPost.

Как проходило исследование

В эксперименте участвовали 300 молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет. Перед началом анкетирования участников просили указать, есть ли у них устойчивое предпочтение в жанрах кино. Если человек не мог определиться, его исключали из выборки — ведь цель исследования заключалась именно в поиске устойчивых закономерностей.

Испытуемым предложили шесть жанров: приключения, драму, комедию, романтику, хоррор и детектив. Каждый участник должен был расставить их по степени привлекательности — от самого любимого до наименее интересного. Параллельно они заполнили опросник из 44 пунктов, который оценивал пять ключевых черт личности по модели "Большой пятёрки": экстраверсию, доброжелательность, ответственность, невротизм и открытость новому опыту.

Экстраверты выбирают экшен и ужасы

Результаты оказались вполне логичными: любители приключенческих фильмов чаще демонстрировали высокий уровень экстраверсии. Это активные, энергичные люди, которым по душе динамика и риск. При этом они показали более низкие баллы по ответственности и невротизму — то есть склонны к спонтанности и меньше подвержены тревожности.

"Приключенческие фильмы связаны с высоким уровнем экстраверсии и низким — с тревожностью", — отметили авторы исследования.

Интересно, что поклонники фильмов ужасов также оказались экстравертами. Кроме того, у них были высокие показатели доброжелательности и ответственности. Вероятно, эти зрители не просто ищут адреналин, а умеют сопереживать героям и при этом сохранять самообладание.

Драмы и романтика — выбор чувствительных натур

Любители драм показали совсем иной психологический профиль. Они набрали высокие баллы по ответственности и невротизму, но ниже — по экстраверсии. Это интровертированные, вдумчивые зрители, которые ценят эмоциональную глубину и реализм сюжета.

Похожий результат у поклонников романтических фильмов: высокий невротизм сочетается у них с открытостью новому опыту. Такие люди чутки к переживаниям и склонны к рефлексии, но в то же время любознательны и стремятся к разнообразию.

"Романтические жанры выбирают люди с повышенной эмоциональной восприимчивостью", — подчеркнули исследователи.

Детективы — для тех, кто любит думать

Отдельная группа — поклонники детективов. Они чаще демонстрировали высокий уровень открытости новому опыту и низкий — по доброжелательности и ответственности. Иными словами, это тип рациональных исследователей, которым важно докопаться до сути. Такие зрители получают удовольствие от интеллектуальных задач и анализа, предпочитая действовать самостоятельно.

Комедия — вне правил

Комедии оказались единственным жанром, не связанным ни с одной из черт личности. Исследователи предполагают, что юмор — универсален: смеяться любят и экстраверты, и интроверты, и реалисты, и мечтатели. Комедия объединяет людей с самыми разными характерами, независимо от их темперамента.

Сравнение жанров и черт личности

Жанр Связанные черты личности Особенности зрителя
Приключения Экстраверсия ↑, ответственность ↓, невротизм ↓ Активный, спонтанный, уверенный
Ужасы Экстраверсия ↑, доброжелательность ↑, ответственность ↑ Эмоционально устойчивый, общительный
Драма Ответственность ↑, невротизм ↑, экстраверсия ↓ Вдумчивый, чувствительный
Романтика Невротизм ↑, открытость ↑ Эмоциональный, восприимчивый
Детектив Открытость ↑, доброжелательность ↓, ответственность ↓ Аналитичный, самостоятельный
Комедия Нет устойчивых связей Универсальный жанр

Как использовать эти данные

Психологи отмечают, что понимание таких связей может быть полезно не только исследователям, но и самим зрителям. Например, экстраверты могут использовать просмотр приключенческих фильмов или хорроров как способ выплеснуть энергию, а интроверты — погружаться в драмы, чтобы безопасно проживать эмоции.

Советы шаг за шагом

  1. Если вы чувствуете эмоциональное напряжение, попробуйте драму или романтический фильм — они помогают осознать и прожить чувства.

  2. Когда не хватает драйва — включите приключенческий фильм или хоррор, чтобы получить дозу адреналина.

  3. Детективы — отличный выбор для тренировки логики и концентрации.

  4. Комедию стоит смотреть всегда, когда нужно просто расслабиться: она подходит всем типам личности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать жанры исключительно "по привычке".

  • Последствие: эмоциональное выгорание или скука от однообразия.

  • Альтернатива: осознанно пробовать новые жанры — например, сменить романтику на психологический триллер. Это расширяет эмоциональный диапазон и стимулирует мозг.

А что если вкусы меняются?

Учёные считают, что предпочтения в кино могут меняться вместе с образом жизни и эмоциональным состоянием. Например, человек, переживший стресс, чаще выбирает комедии или добрые драмы, а в периоды стабильности — тяготеет к приключениям и хоррорам. Это естественный способ саморегуляции психики.

Плюсы и минусы жанров

Жанр Плюсы Минусы
Приключения Повышают энергию, улучшают настроение Могут вызывать усталость при переизбытке
Хоррор Помогает справляться со страхом Не подходит тревожным людям
Драма Развивает эмпатию Может усиливать грусть
Романтика Повышает настроение, укрепляет веру в отношения Иногда создаёт завышенные ожидания
Детектив Тренирует мышление Может утомлять вниманием к деталям
Комедия Снижает стресс Не всегда вызывает глубокие эмоции

FAQ

Какой жанр лучше для отдыха после работы?
Комедия или лёгкий приключенческий фильм — идеальное решение для снятия напряжения.

Можно ли изменить свои предпочтения?
Да. Вкусы отражают текущее эмоциональное состояние и могут меняться с возрастом, опытом и настроением.

Что смотреть, если хочется вдохновения?
Драмы и приключенческие картины помогают ощутить прилив мотивации и веру в свои силы.

Мифы и правда

Миф: любители хорроров — мрачные и замкнутые люди.
Правда: исследования показывают, что они чаще экстраверты, любящие острые ощущения.

Миф: романтики — наивные мечтатели.
Правда: эти зрители просто более эмоционально открыты и готовы к новым впечатлениям.

Миф: комедии смотрят только оптимисты.
Правда: смех одинаково полезен всем — независимо от характера.

3 интересных факта

• Уровень сердцебиения зрителей при просмотре хоррора может увеличиваться на 20-30%.
• Комедии повышают уровень серотонина почти так же, как прогулка на свежем воздухе.
• Драмы стимулируют выработку окситоцина — гормона эмпатии.

Исторический контекст

Психологи начали изучать связь между жанрами фильмов и личностью ещё в 1980-х. Тогда считалось, что кино — лишь форма развлечения. Но современные исследования всё чаще подтверждают: выбор фильмов отражает глубинные черты характера, а иногда даже помогает в терапии.

