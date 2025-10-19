Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Убуд, Бали
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:15

За мечту придётся заплатить: сколько стоит остаться на Бали навсегда

Путешественник Никита Мокин: за просрочку визы на Бали грозит запрет на въезд

Трудно найти человека, который не мечтал бы однажды сбежать от рутины и оказаться под пальмами, где жизнь течёт медленнее, а воздух пахнет морем. Бали давно стал не просто направлением для отпусков — это целая философия жизни, которую выбирают те, кто ищет баланс между комфортом, природой и свободой. Но прежде чем покупать билет в один конец, стоит разобраться, какие документы нужны, как устроиться на острове и чего лучше избегать.

Основные документы

Для въезда на остров потребуется минимальный набор бумаг.

  1. Заграничный паспорт - должен действовать не менее шести месяцев с момента въезда.

  2. Виза - даже если вы планируете длительное пребывание, её оформление обязательно.

  3. Обратный билет - часто проверяют ещё при посадке, чтобы убедиться, что вы не собираетесь остаться навсегда.

  4. Медицинская страховка - необязательна, но крайне желательна. Стоимость лечения в частных клиниках Бали может быть выше, чем недельный отдых на острове.

Типы виз: краткосрочные и долгосрочные

Виза по прибытии (VOA)

Идеальный вариант для короткой поездки. Её оформляют прямо в аэропорту по прилёте. Стоимость — 35 долларов, срок действия — 30 дней. Её можно продлить ещё на месяц, но после 60 дней нужно покинуть страну.

Продление визы через агентство обойдётся в 50 долларов, а если делать всё самостоятельно — в 35 долларов. Иногда путешественники делают так называемый виза-ран: вылетают, например, в Куала-Лумпур, а затем возвращаются с новой визой.

Туристическая и бизнес-виза B211

Если хотите задержаться подольше, оформите визу B211. Она действует до 180 дней, включая продления. Сделать её можно онлайн через агентство, не посещая посольство. Цена — около 200 долларов, срок оформления — до двух недель. Продление обойдётся в 170 долларов, и делать это можно прямо на острове.

KITAS: вид на временное проживание

Это вариант для тех, кто решил остаться надолго. С KITAS вы сможете работать, получить водительские права, открыть счёт в банке и даже запустить собственный бизнес. Разрешение оформляется на год (или два — если вы инвестор), стоит около 1200 долларов.

Главное правило — не просрочить визу. Каждый день задержки стоит примерно 65 долларов, а при серьёзных нарушениях можно попасть в чёрный список и получить запрет на въезд.

"Если задержитесь на месяц и более, рискуете попасть в чёрный список миграционных служб и получить запрет на въезд на полгода", — отметил путешественник Никита Мокин.

Как добраться

Из Москвы на Бали можно долететь тремя способами:

  • Прямым рейсом - самый быстрый, но дорогой: от 60 000 рублей, около 12 часов пути.

  • С одной пересадкой - через Дубай, Доху, Стамбул или Шанхай; билеты стоят от 50 000 рублей.

  • С двумя пересадками - экономичный, но утомительный вариант (около 40 000 рублей и сутки в дороге).

Иногда дешевле лететь через Джакарту и уже оттуда — внутренним рейсом за 5000 рублей.

Перевозка животных

Правила для ввоза питомцев в Индонезию строги: при перелёте через Джакарту животное помещают на карантин на две недели. На сам Бали ввоз животных официально запрещён из-за риска бешенства. Существуют нелегальные способы перевозки, но они опасны и могут закончиться штрафами и депортацией.

Работа на острове

В Индонезии крайне строго относятся к трудовой деятельности иностранцев. Без рабочей визы работать нельзя — штраф может достигать 35 000 долларов и даже привести к тюремному сроку.

Зато удалёнщики - программисты, дизайнеры, редакторы — спокойно работают на зарубежные компании, ведь формально они не трудятся на территории страны.

Для бьюти-мастеров, фотографов и фитнес-тренеров ситуация сложнее: их деятельность чаще попадает под контроль миграционной службы. Некоторые оформляют неофициальное покровительство ("protection") у местных властей, что стоит около 200 долларов в месяц, но такая схема незаконна.

Лучше всего сразу оформить рабочий KITAS и не рисковать.

Где жить

После пандемии спрос на жильё вырос, особенно в районах у океана. Лучше забронировать отель на первые недели, а жильё искать уже на месте.

Гестхаусы

Бюджетное решение для одиночек и фрилансеров. Комната с кроватью, кондиционером и ванной обойдётся в 300-450 долларов в месяц. В популярных районах вроде Чангу цена достигает 600 долларов. Минус — общие кухни и жара.

Виллы

Комфорт и приватность. Просторные дома с бассейном сдаются от 900 долларов в месяц. Часто арендаторы делят виллу на несколько комнат, снижая расходы.

Апартаменты

Современный формат с кухней и бассейном на территории. Цена — от 670 долларов в месяц. Долгосрочная аренда обходится дешевле, особенно в районах подальше от моря.

"Я жил там полгода и хочу подготовить вас к неожиданностям, которые могут не понравиться", — поделился путешественник Никита Мокин.

По его словам, главная проблема острова — перенаселённость и пробки: чтобы доехать на байке до магазина, иногда требуется два часа.

Передвижение

На Бали почти нет общественного транспорта. Основное средство — скутер. Аренда стоит от 67 долларов в месяц. Для поездок вдвоём или на дальние расстояния подойдёт Yamaha NMAX — от 100 долларов.

Чтобы водить, нужны международные права категории А. Их легко оформить через "Госуслуги" за 1600 рублей. За езду без шлема или прав полиция штрафует на сумму до 1 000 000 IDR (примерно 67 долларов).

"На Бали через местных можно сделать водительские права, которые работают по всем странам объединения ASEAN", — отметил путешественник Никита Мокин.

Тем, кто не хочет водить, подойдут приложения Grab и GoJek - местные аналоги "Яндекс.Go".

Деньги и банки

Российские карты Visa и MasterCard не работают. UnionPay принимают не везде. Лучше открыть счёт в местном банке — это возможно при наличии KITAS. Минимальный депозит — 100 000 IDR (около 7 долларов).

Пополнить счёт можно тремя способами:

  • криптовалютой через Bybit (самый быстрый — до 15 минут);

  • SWIFT-переводом через банки вроде Газпромбанка;

  • наличными в отделении банка.

Еда и рынки

На Бали можно найти кухню на любой вкус — от индонезийской до итальянской. В местных варунгах полноценный обед стоит 3-5 долларов, в европейских кафе — около 7-10 долларов.

Покупать продукты выгоднее на рынках: свежие морепродукты продают на Kedonganan Fish Market, а мясо — в супермаркетах Pepito и Grand Lucky.

Алкоголь на острове дорогой: пиво Bintang стоит от 1,5 долларов, а вино — минимум 10 долларов.

Советы при переезде

  1. Заводите знакомых - общение помогает быстрее адаптироваться.

  2. Сохраняйте привычки: спорт, утренний кофе или вечерние прогулки дадут ощущение стабильности.

  3. Погружайтесь в культуру: участвуйте в фестивалях и пробуйте местную кухню.

  4. Создайте уют: даже временное жильё можно сделать домом.

  5. Используйте возможности острова - серфинг, дайвинг, йога и закаты — всё это часть балийской жизни.

