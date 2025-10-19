За мечту придётся заплатить: сколько стоит остаться на Бали навсегда
Трудно найти человека, который не мечтал бы однажды сбежать от рутины и оказаться под пальмами, где жизнь течёт медленнее, а воздух пахнет морем. Бали давно стал не просто направлением для отпусков — это целая философия жизни, которую выбирают те, кто ищет баланс между комфортом, природой и свободой. Но прежде чем покупать билет в один конец, стоит разобраться, какие документы нужны, как устроиться на острове и чего лучше избегать.
Основные документы
Для въезда на остров потребуется минимальный набор бумаг.
-
Заграничный паспорт - должен действовать не менее шести месяцев с момента въезда.
-
Виза - даже если вы планируете длительное пребывание, её оформление обязательно.
-
Обратный билет - часто проверяют ещё при посадке, чтобы убедиться, что вы не собираетесь остаться навсегда.
-
Медицинская страховка - необязательна, но крайне желательна. Стоимость лечения в частных клиниках Бали может быть выше, чем недельный отдых на острове.
Типы виз: краткосрочные и долгосрочные
Виза по прибытии (VOA)
Идеальный вариант для короткой поездки. Её оформляют прямо в аэропорту по прилёте. Стоимость — 35 долларов, срок действия — 30 дней. Её можно продлить ещё на месяц, но после 60 дней нужно покинуть страну.
Продление визы через агентство обойдётся в 50 долларов, а если делать всё самостоятельно — в 35 долларов. Иногда путешественники делают так называемый виза-ран: вылетают, например, в Куала-Лумпур, а затем возвращаются с новой визой.
Туристическая и бизнес-виза B211
Если хотите задержаться подольше, оформите визу B211. Она действует до 180 дней, включая продления. Сделать её можно онлайн через агентство, не посещая посольство. Цена — около 200 долларов, срок оформления — до двух недель. Продление обойдётся в 170 долларов, и делать это можно прямо на острове.
KITAS: вид на временное проживание
Это вариант для тех, кто решил остаться надолго. С KITAS вы сможете работать, получить водительские права, открыть счёт в банке и даже запустить собственный бизнес. Разрешение оформляется на год (или два — если вы инвестор), стоит около 1200 долларов.
Главное правило — не просрочить визу. Каждый день задержки стоит примерно 65 долларов, а при серьёзных нарушениях можно попасть в чёрный список и получить запрет на въезд.
"Если задержитесь на месяц и более, рискуете попасть в чёрный список миграционных служб и получить запрет на въезд на полгода", — отметил путешественник Никита Мокин.
Как добраться
Из Москвы на Бали можно долететь тремя способами:
-
Прямым рейсом - самый быстрый, но дорогой: от 60 000 рублей, около 12 часов пути.
-
С одной пересадкой - через Дубай, Доху, Стамбул или Шанхай; билеты стоят от 50 000 рублей.
-
С двумя пересадками - экономичный, но утомительный вариант (около 40 000 рублей и сутки в дороге).
Иногда дешевле лететь через Джакарту и уже оттуда — внутренним рейсом за 5000 рублей.
Перевозка животных
Правила для ввоза питомцев в Индонезию строги: при перелёте через Джакарту животное помещают на карантин на две недели. На сам Бали ввоз животных официально запрещён из-за риска бешенства. Существуют нелегальные способы перевозки, но они опасны и могут закончиться штрафами и депортацией.
Работа на острове
В Индонезии крайне строго относятся к трудовой деятельности иностранцев. Без рабочей визы работать нельзя — штраф может достигать 35 000 долларов и даже привести к тюремному сроку.
Зато удалёнщики - программисты, дизайнеры, редакторы — спокойно работают на зарубежные компании, ведь формально они не трудятся на территории страны.
Для бьюти-мастеров, фотографов и фитнес-тренеров ситуация сложнее: их деятельность чаще попадает под контроль миграционной службы. Некоторые оформляют неофициальное покровительство ("protection") у местных властей, что стоит около 200 долларов в месяц, но такая схема незаконна.
Лучше всего сразу оформить рабочий KITAS и не рисковать.
Где жить
После пандемии спрос на жильё вырос, особенно в районах у океана. Лучше забронировать отель на первые недели, а жильё искать уже на месте.
Гестхаусы
Бюджетное решение для одиночек и фрилансеров. Комната с кроватью, кондиционером и ванной обойдётся в 300-450 долларов в месяц. В популярных районах вроде Чангу цена достигает 600 долларов. Минус — общие кухни и жара.
Виллы
Комфорт и приватность. Просторные дома с бассейном сдаются от 900 долларов в месяц. Часто арендаторы делят виллу на несколько комнат, снижая расходы.
Апартаменты
Современный формат с кухней и бассейном на территории. Цена — от 670 долларов в месяц. Долгосрочная аренда обходится дешевле, особенно в районах подальше от моря.
"Я жил там полгода и хочу подготовить вас к неожиданностям, которые могут не понравиться", — поделился путешественник Никита Мокин.
По его словам, главная проблема острова — перенаселённость и пробки: чтобы доехать на байке до магазина, иногда требуется два часа.
Передвижение
На Бали почти нет общественного транспорта. Основное средство — скутер. Аренда стоит от 67 долларов в месяц. Для поездок вдвоём или на дальние расстояния подойдёт Yamaha NMAX — от 100 долларов.
Чтобы водить, нужны международные права категории А. Их легко оформить через "Госуслуги" за 1600 рублей. За езду без шлема или прав полиция штрафует на сумму до 1 000 000 IDR (примерно 67 долларов).
"На Бали через местных можно сделать водительские права, которые работают по всем странам объединения ASEAN", — отметил путешественник Никита Мокин.
Тем, кто не хочет водить, подойдут приложения Grab и GoJek - местные аналоги "Яндекс.Go".
Деньги и банки
Российские карты Visa и MasterCard не работают. UnionPay принимают не везде. Лучше открыть счёт в местном банке — это возможно при наличии KITAS. Минимальный депозит — 100 000 IDR (около 7 долларов).
Пополнить счёт можно тремя способами:
-
криптовалютой через Bybit (самый быстрый — до 15 минут);
-
SWIFT-переводом через банки вроде Газпромбанка;
-
наличными в отделении банка.
Еда и рынки
На Бали можно найти кухню на любой вкус — от индонезийской до итальянской. В местных варунгах полноценный обед стоит 3-5 долларов, в европейских кафе — около 7-10 долларов.
Покупать продукты выгоднее на рынках: свежие морепродукты продают на Kedonganan Fish Market, а мясо — в супермаркетах Pepito и Grand Lucky.
Алкоголь на острове дорогой: пиво Bintang стоит от 1,5 долларов, а вино — минимум 10 долларов.
Советы при переезде
-
Заводите знакомых - общение помогает быстрее адаптироваться.
-
Сохраняйте привычки: спорт, утренний кофе или вечерние прогулки дадут ощущение стабильности.
-
Погружайтесь в культуру: участвуйте в фестивалях и пробуйте местную кухню.
-
Создайте уют: даже временное жильё можно сделать домом.
-
Используйте возможности острова - серфинг, дайвинг, йога и закаты — всё это часть балийской жизни.
