Хозяева не придерутся, если сделать эти пять вещей перед сдачей ключей

Сбор вещей и упаковка коробок — далеко не всё, что предстоит сделать перед переездом. Чтобы сдать жильё без проблем и вернуть залог в полном объёме, важно провести тщательную уборку. Чистая квартира — это не просто требование арендодателя, но и уважение к следующему жильцу.

В этом руководстве вы найдёте пошаговый план уборки квартиры перед выездом: от подготовки до финальных штрихов.

Почему важно убирать квартиру перед выездом

Большинство договоров аренды предусматривают, что жильё должно быть возвращено в состоянии, максимально близком к первоначальному. Грязная кухня, пятна на полу или пыль на полках могут стать поводом для удержания части залога.

Кроме того, чистое помещение помогает арендатору оставить хорошее впечатление и избежать претензий со стороны владельца.

Уборка перед переездом — это своего рода "финальный аккорд": вы прощаетесь с домом, в котором жили, и оставляете его в порядке для следующего жильца.

Чек-лист для уборки квартиры перед выездом

Перед началом уборки подготовьте все необходимые инструменты:

• перчатки;

• универсальное чистящее средство;

• уксус и сода;

• средство для стёкол;

• дезинфицирующие салфетки;

• ведро, швабру, тряпки и щётки;

• пылесос;

• мусорные пакеты;

• микрофибровые салфетки.

Теперь можно переходить к основным зонам.

Кухня

Именно кухня чаще всего становится причиной недовольства владельцев, поэтому уделите ей особое внимание:

• очистите холодильник изнутри и снаружи, вымойте полки и контейнеры;

• протрите плиту, духовку и вытяжку;

• очистите микроволновку, посудомоечную машину и другие бытовые приборы;

• вымойте раковину и смеситель, при необходимости удалите известковый налёт;

• протрите шкафчики и ящики изнутри;

• не забудьте о плинтусах и углах — там часто скапливается жир и пыль.

Гостиная и коридор

Эти комнаты создают первое впечатление, поэтому здесь особенно важно избавиться от пыли и следов проживания:

• очистите подоконники, выключатели, дверные ручки и розетки;

• удалите пыль с мебели, полок и ламп;

• пропылесосьте ковры и мягкую мебель;

• протрите зеркала и стеклянные поверхности;

• при необходимости освежите стены влажной тряпкой.

Спальня

Комната должна выглядеть свежо и опрятно:

• протрите шкафы, прикроватные тумбы и полки;

• снимите паутину с углов и потолка;

• очистите карнизы и жалюзи;

• пропылесосьте или вымойте пол под кроватью;

• отполируйте зеркала и стекло.

Ванная комната

Эта зона требует тщательной дезинфекции:

• вымойте раковину, кран и смеситель до блеска;

• очистите душевую кабину или ванну, уделяя внимание швам и стёклам;

• продезинфицируйте унитаз, включая крышку и основание;

• вычистите зеркала и плитку;

• проверьте шкафчики и выбросьте старую косметику или лекарства;

• не забудьте помыть пол и вентиляционные решётки.

Нужно ли убирать, если вы съезжаете?

Да, и не только ради залога. Поддержание чистоты перед выездом помогает избежать конфликтов с владельцем, ускоряет процесс сдачи жилья и просто показывает вашу аккуратность. Даже если вы переезжаете в спешке, базовая уборка — обязательный этап.

Советы по эффективной уборке

• Двигайтесь сверху вниз. Начинайте с люстр и верхних полок, затем переходите к поверхностям и полу.

• Используйте подходящие средства. Для нержавеющей стали, стекла и плитки требуются разные составы.

• Не забывайте про скрытые места. За холодильником, под диваном или в углах часто остаётся пыль.

• Делайте фото после уборки. Это поможет зафиксировать состояние квартиры на момент выезда.

• Проветривайте помещения. После чистки химическими средствами обязательно обеспечьте приток свежего воздуха.

Типичные ошибки при уборке

Торопливая уборка. Спешка приводит к пропущенным зонам, особенно в кухне и ванной. Неправильная последовательность. Если сначала мыть пол, а потом протирать пыль, всё придётся переделывать. Слишком много чистящих средств. Избыток химии оставляет разводы и может испортить поверхность. Забытые мелочи. Люстры, плинтусы, вентиляция и подоконники часто остаются без внимания.

А что если времени совсем нет?

Если день переезда уже близко, разделите уборку на этапы:

• в первый день — кухня и ванная;

• во второй — спальня и гостиная;

• в последний — окна, пол и финальные детали.

Такой подход помогает избежать усталости и обеспечивает результат без паники в последние часы.

Таблица "Плюсы и минусы самостоятельной уборки"

Подход Плюсы Минусы Самостоятельная уборка Экономия, контроль качества, полезная активность Требует времени и сил Привлечение помощи друзей Быстрее, эмоциональная поддержка Непрофессиональный результат Профессиональная уборка Идеальная чистота, экономия времени Дополнительные расходы

FAQ

Когда начинать уборку перед переездом?

Лучше всего за неделю до даты выезда. Это даст время убрать всё поэтапно и спокойно.

Что делать с ненужной бытовой химией и средствами?

Не выбрасывайте их в мусор — уточните в местной администрации, где принимают бытовые отходы. Ненужные, но безопасные средства можно отдать соседям.

Как очистить застарелые пятна на плите или в духовке?

Смешайте соду и уксус, нанесите пасту на загрязнение и оставьте на 15 минут, затем протрите губкой.

Нужно ли мыть стены?

Если на них видны следы, отпечатки или потёки, протрите влажной салфеткой. Для окрашенных стен используйте мягкую губку без абразива.

Стоит ли чистить окна?

Да, чистые окна производят сильное впечатление при сдаче квартиры и часто являются требованием арендодателя.