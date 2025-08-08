Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:28

Секрет идеального мусса: всего 5 ингредиентов и холодильник — получается шикарно

Рецепт муссового пирожного с ягодами: пошаговое руководство по приготовлению

Вы когда-нибудь пробовали муссовое пирожное, которое буквально тает во рту? Этот десерт не только невероятно красив, но и безумно вкусен. Состоит он из трех цветных слоев ягодного мусса, которые идеально подойдут для любого праздника или романтического ужина.

Ингредиенты

  • Готовое песочное печенье — 200 г
  • Сливочное масло — 60 г
  • Ягоды (малина, ежевика, черника) — 300 г
  • Сахар — 80 г
  • Сливки (не менее 30%) — 200 мл
  • Сливочный сыр — 150 г
  • Сахарная пудра — 40 г
  • Желатин (листовой) — 6 г
  • Вода (для желатина) — 4 ст. ложки

Пошаговое приготовление

Для начала соберите все необходимые ингредиенты для песочной основы. Вам понадобятся всего два компонента: печенье и сливочное масло. Любое сахарное печенье подойдет. Также подготовьте ацетатную ленту (можно заменить плотной фольгой) и металлическое кулинарное кольцо диаметром 8 см. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера и переложите в миску.

Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане и дайте ему немного остыть. Добавьте масло в миску с печеньем и тщательно перемешайте. На поднос поставьте металлическую форму. Из ацетатной ленты отрежьте 6 полосок длиной 27 см и шириной не менее 5 см. Сверните их в кольцо и поместите в форму. Закрепите скотчем, чтобы лента не развернулась. Повторите процесс для остальных форм.

В каждую форму насыпьте по столовой ложке песочной крошки и утрамбуйте её, создавая плотную основу толщиной около 1 см. Уберите поднос в холодильник. Промойте ягоды и, если они замороженные, заранее разморозьте. Замочите желатин в воде. В блендере смешайте ягоды и сахар до получения однородной массы. Протрите её через сито, чтобы избавиться от косточек.

В отдельной миске слегка перемешайте сливочный сыр. Добавьте сахарную пудру и тщательно перемешайте. Взбейте сливки до мягких пиков и аккуратно соедините их со сливочным сыром. Растопите желатин в микроволновке и остудите до 40-45°C. Половину желатина добавьте в сливочную массу, а оставшуюся часть — в ягодное пюре. Разделите сливочную массу на три равные части и добавьте в каждую из них ягодное пюре в разном количестве: 120 г, 80 г и 40 г.

Доставайте формы из холодильника. В каждую форму распределите массу самого темного цвета (по 2 ст. ложки). Уберите в морозилку на 20 минут. Затем добавьте более светлый цвет и снова уберите в морозильник. После этого добавьте оставшуюся массу и оставьте в холодильнике на 3-4 часа.

Когда пирожные готовы, аккуратно извлеките их из форм, удалив ацетатную ленту. Если возникли трудности, проведите ножом по краю. Украсить пирожные можно по своему вкусу: я добавила взбитые сливки, свежие ягоды и маленькие меренги.

