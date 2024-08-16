Рецепт греческой мусаки с баклажанами

Мусака — традиционное греческое блюдо из баклажанов, мясного фарша и помидоров, запечённых слоями под сливочно-яичным соусом. При желании вы можете добавить в рецепт другие ингредиенты, например, картофель, кабачки или грибы. В классическом рецепте берут фарш из баранины, но вы легко можете использовать говяжий, свиной или куриный.

Ингредиенты на 6 порций:

Фарш из баранины — 1 кг.

Баклажаны — 3 шт.

Помидоры — 3 шт.

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Сухое белое вино — 100 мл.

Оливковое масло 3 ст. л.

Мука 0,5 стакана.

Свежая мята (листья) - 5 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Молотый кориандр - 1 ч. л.

Молотая гвоздика - 0,5 ч. л.

Молотый мускатный орех - на кончике ножа.

Соль, перец - по вкусу.

Для соуса:

Мука - 4 ч. л.

Молоко - 1,5 стакана.

Яйцо - 1 шт.

Сливочное масло - 2 ст. л.

Тёртый пармезан - 0,5 стакана.

Петрушка - 2-3 веточки.

Приготовление:

Лук и чес­нок очи­стите и мелко нарежьте. По­ми­до­ры вы­мойте и на­ре­жьте ку­би­ка­ми. Ли­стья мя­ты про­мойте и об­су­шите. В ско­во­ро­де ра­зо­грейте мас­ло и обжарьте лук в течение 7 минут. Добавьте к луку фарш, пе­ре­ме­шайте и об­жа­ри­вайте 10 минут. До­ба­вьте по­ми­до­ры, чес­нок, мя­ту, лав­ро­вый лист, гвоз­ди­ку, ко­ри­андр, му­с­кат­ный орех. По­со­лите, по­пер­чите по вку­су. Го­то­вьте ещё 15 минут. Влейте ви­но и до­ве­дите всё до ки­пе­ния. Снимите сковороду с ог­ня, на­кройте крыш­кой и от­ста­вьте пока в сторону. Ба­к­ла­жа­ны очи­стите от ко­жу­ры, нарежьте кружками толщиной 1 см. При­сы­пьте со­лью и ос­та­вьте на 10 минут, чтобы они дали сок. После этого промойте и обсужите баклажаны. Обваляйте баклажаны в муке, вы­ло­жите на под­нос и дайте по­сто­ять 3 минуты. В ско­во­ро­де разогрейте олив­ко­вое мас­ло и об­жа­рьте ба­к­ла­жа­ны по 1 минуте с ка­ж­дой сто­ро­ны. Вы­ложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. В глу­бо­кую фор­му для запекания выложите по­ло­ви­ну об­жа­рен­ных ба­к­ла­жа­нов - так, чтобы кружки немного заходили друг на дру­га. Свер­ху выложите полови­ну фар­ша. Раз­ров­няйте по­верх­ность, выложите второй слой ба­к­ла­жа­нов, а на него - вто­рой слой фар­ша. Снова раз­ров­няйте по­верх­ность. Зелень пе­т­руш­ки вы­мойте, об­су­шите и мел­ко на­режьте. Приготовьте соус. В со­тей­ни­ке ра­зо­грейте сли­воч­ное мас­ло, добавьте муку и обжаривайте на малом огне, по­сто­ян­но по­ме­ши­вая, в течение 5 минут. В тё­п­лое мо­ло­ко разбейте яй­цо и тща­тель­но пе­ре­ме­шайте. До­ба­вьте смесь в со­тей­ник с мукой и го­то­вьте, по­ме­ши­вая, ещё 5 минут. До­ба­вьте тер­тый пар­ме­зан и зе­лень. Раз­ме­шайте и снимите с ог­ня. Рас­пре­де­лите со­ус по по­верх­но­сти му­са­ки. Запекайте в духовке на 200 °С около 25 минут.

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