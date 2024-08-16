Рецепт греческой мусаки с баклажанами

Мусака — традиционное греческое блюдо из баклажанов, мясного фарша и помидоров, запечённых слоями под сливочно-яичным соусом. При желании вы можете добавить в рецепт другие ингредиенты, например, картофель, кабачки или грибы. В классическом рецепте берут фарш из баранины, но вы легко можете использовать говяжий, свиной или куриный.
Ингредиенты на 6 порций:
- Фарш из баранины — 1 кг.
- Баклажаны — 3 шт.
- Помидоры — 3 шт.
- Репчатый лук — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Сухое белое вино — 100 мл.
- Оливковое масло 3 ст. л.
- Мука 0,5 стакана.
- Свежая мята (листья) - 5 шт.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Молотый кориандр - 1 ч. л.
- Молотая гвоздика - 0,5 ч. л.
- Молотый мускатный орех - на кончике ножа.
- Соль, перец - по вкусу.
Для соуса:
- Мука - 4 ч. л.
- Молоко - 1,5 стакана.
- Яйцо - 1 шт.
- Сливочное масло - 2 ст. л.
- Тёртый пармезан - 0,5 стакана.
- Петрушка - 2-3 веточки.
Приготовление:
- Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Помидоры вымойте и нарежьте кубиками. Листья мяты промойте и обсушите.
- В сковороде разогрейте масло и обжарьте лук в течение 7 минут.
- Добавьте к луку фарш, перемешайте и обжаривайте 10 минут. Добавьте помидоры, чеснок, мяту, лавровый лист, гвоздику, кориандр, мускатный орех. Посолите, поперчите по вкусу. Готовьте ещё 15 минут.
- Влейте вино и доведите всё до кипения. Снимите сковороду с огня, накройте крышкой и отставьте пока в сторону.
- Баклажаны очистите от кожуры, нарежьте кружками толщиной 1 см. Присыпьте солью и оставьте на 10 минут, чтобы они дали сок. После этого промойте и обсужите баклажаны.
- Обваляйте баклажаны в муке, выложите на поднос и дайте постоять 3 минуты. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте баклажаны по 1 минуте с каждой стороны. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
- В глубокую форму для запекания выложите половину обжаренных баклажанов - так, чтобы кружки немного заходили друг на друга. Сверху выложите половину фарша. Разровняйте поверхность, выложите второй слой баклажанов, а на него - второй слой фарша. Снова разровняйте поверхность.
- Зелень петрушки вымойте, обсушите и мелко нарежьте.
- Приготовьте соус. В сотейнике разогрейте сливочное масло, добавьте муку и обжаривайте на малом огне, постоянно помешивая, в течение 5 минут. В тёплое молоко разбейте яйцо и тщательно перемешайте. Добавьте смесь в сотейник с мукой и готовьте, помешивая, ещё 5 минут. Добавьте тертый пармезан и зелень. Размешайте и снимите с огня.
- Распределите соус по поверхности мусаки. Запекайте в духовке на 200 °С около 25 минут.
Фото: Freepik/timolina.
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