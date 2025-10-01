Погреб против мышей: одна ошибка — и все запасы за зиму пропадут

Осенью жители Пензенской области спускаются в погреб чаще обычного — пора хранить картофель, морковь, яблоки и соленья. Но вместе с урожаем в подземное помещение часто стремятся мыши. Эти непрошеные гости способны за считанные недели испортить запасы и превратить хранение овощей в проблему. Чтобы не остаться без зимних запасов, стоит заранее продумать, как защитить погреб от грызунов.

Почему именно погреб становится целью

Тёплый и сухой уголок с ароматом зерна, яблок и корнеплодов — идеальные условия для мышей. В Пензенской области, где зима длинная и морозная, грызуны инстинктивно ищут укрытие с едой и теплом. Погреб для них — настоящая находка. Если не принять меры, овощи и консервация рискуют быть испорчены.

"Мышь не испортит столько еды, сколько навредит её следами и запахом", — сказал местный житель Пензенского района Сергей Петров.

Эта особенность делает борьбу с вредителями ещё более актуальной — даже пара мышей может испортить весь погреб.

Сравнение популярных способов борьбы