Мыши читают наши мысли? Нет, но учёные научились читать их мысли по морде

Учёные давно знали, что мимика мышей может отражать их эмоции. Но новое исследование показало: по лицу грызунов можно судить и о том, какие стратегии они выбирают при принятии решений. Это открывает возможность "читать" когнитивные процессы без внедрения в мозг — достаточно камеры высокой частоты.

От эмоций к мыслям

В 2020 году немецкие нейробиологи впервые связали выражения морды мышей с эмоциями. Тогда животным создавали разные состояния — от страха до удовольствия, фиксируя характерные движения усов, носа и губ.

Теперь группа под руководством Фанни Казетт (Университет Экс-Марсель, Франция) пошла дальше. Учёные выяснили, что мимика мышей отражает не только чувства, но и скрытые вычисления мозга.

Эксперимент с выбором

Мышей поместили на беговую дорожку с двумя поилками, из которых время от времени можно было получить сладкую воду. Грызунам приходилось решать, оставаться у одной поилки или переходить к другой. Камеры снимали их морды с частотой 60 кадров в секунду, а затем исследователи выделили сотни микродвижений и сопоставили их со стратегиями выбора.

Выяснилось, что животные использовали три основные стратегии:

Подсчёт неудач - смена поилки после нескольких пустых попыток.

Подсчёт наград - анализ количества удачных глотков.

Импульсивные решения - хаотичный выбор без расчётов.

Статистика эксперимента

За 10 сессий учёные зафиксировали около 14 тысяч действий:

5877 облизываний соответствовали стратегии неудач.

6896 — стратегии наград.

1593 — импульсивным решениям.

Даже когда