белая мышь
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:39

Мыши читают наши мысли? Нет, но учёные научились читать их мысли по морде

Мимика мышей раскрывает их стратегии принятия решений

Учёные давно знали, что мимика мышей может отражать их эмоции. Но новое исследование показало: по лицу грызунов можно судить и о том, какие стратегии они выбирают при принятии решений. Это открывает возможность "читать" когнитивные процессы без внедрения в мозг — достаточно камеры высокой частоты.

От эмоций к мыслям

В 2020 году немецкие нейробиологи впервые связали выражения морды мышей с эмоциями. Тогда животным создавали разные состояния — от страха до удовольствия, фиксируя характерные движения усов, носа и губ.

Теперь группа под руководством Фанни Казетт (Университет Экс-Марсель, Франция) пошла дальше. Учёные выяснили, что мимика мышей отражает не только чувства, но и скрытые вычисления мозга.

Эксперимент с выбором

Мышей поместили на беговую дорожку с двумя поилками, из которых время от времени можно было получить сладкую воду. Грызунам приходилось решать, оставаться у одной поилки или переходить к другой. Камеры снимали их морды с частотой 60 кадров в секунду, а затем исследователи выделили сотни микродвижений и сопоставили их со стратегиями выбора.

Выяснилось, что животные использовали три основные стратегии:

  • Подсчёт неудач - смена поилки после нескольких пустых попыток.

  • Подсчёт наград - анализ количества удачных глотков.

  • Импульсивные решения - хаотичный выбор без расчётов.

Статистика эксперимента

За 10 сессий учёные зафиксировали около 14 тысяч действий:

  • 5877 облизываний соответствовали стратегии неудач.

  • 6896 — стратегии наград.

  • 1593 — импульсивным решениям.

