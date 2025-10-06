Мыши читают наши мысли? Нет, но учёные научились читать их мысли по морде
Учёные давно знали, что мимика мышей может отражать их эмоции. Но новое исследование показало: по лицу грызунов можно судить и о том, какие стратегии они выбирают при принятии решений. Это открывает возможность "читать" когнитивные процессы без внедрения в мозг — достаточно камеры высокой частоты.
От эмоций к мыслям
В 2020 году немецкие нейробиологи впервые связали выражения морды мышей с эмоциями. Тогда животным создавали разные состояния — от страха до удовольствия, фиксируя характерные движения усов, носа и губ.
Теперь группа под руководством Фанни Казетт (Университет Экс-Марсель, Франция) пошла дальше. Учёные выяснили, что мимика мышей отражает не только чувства, но и скрытые вычисления мозга.
Эксперимент с выбором
Мышей поместили на беговую дорожку с двумя поилками, из которых время от времени можно было получить сладкую воду. Грызунам приходилось решать, оставаться у одной поилки или переходить к другой. Камеры снимали их морды с частотой 60 кадров в секунду, а затем исследователи выделили сотни микродвижений и сопоставили их со стратегиями выбора.
Выяснилось, что животные использовали три основные стратегии:
-
Подсчёт неудач - смена поилки после нескольких пустых попыток.
-
Подсчёт наград - анализ количества удачных глотков.
-
Импульсивные решения - хаотичный выбор без расчётов.
Статистика эксперимента
За 10 сессий учёные зафиксировали около 14 тысяч действий:
-
5877 облизываний соответствовали стратегии неудач.
-
6896 — стратегии наград.
-
1593 — импульсивным решениям.
Даже когда