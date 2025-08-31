Почему Моуринью не справился с "Фенербахче": неожиданные причины увольнения

Жозе Моуринью больше не является главным тренером "Фенербахче". Турецкий клуб сообщил об этом решении на своем официальном сайте, не уточнив конкретных причин увольнения.

В своем заявлении клуб поблагодарил португальского специалиста за его вклад в команду и пожелал ему удачи в будущем.

Напомним, что под руководством Моуринью команда не смогла выйти в основной этап Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей португальской "Бенфике" в раунде плей-офф квалификации. В прошлом сезоне "Фенербахче" под его началом занял второе место в чемпионате Турции.

Моуринью был назначен на пост тренера в июне 2024 года.