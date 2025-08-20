Жир на животе уходит труднее всего — но это движение справляется

С возрастом жировые отложения в области живота уходят сложнее, особенно после 40 лет. Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена: один из самых эффективных способов справиться с этой проблемой — упражнение "скалолаз".

Почему именно "скалолаз"

Это интенсивное кардио-упражнение задействует сразу несколько важных зон:

мышцы пресса;

бедра и ягодицы;

плечевой пояс.

Бонусом оно помогает укрепить осанку и сжигает большое количество калорий, что критично для уменьшения объёма талии.

Как выполнять

Встаньте в положение упор лёжа.

Поочередно подтягивайте колени к груди.

Двигайтесь в динамичном, но контролируемом темпе.

Для начинающих:

Начните с 2-3 подходов по 10-15 повторений на каждую ногу.

Когда почувствуете уверенность, можно увеличить скорость и количество повторов.

Совет

Регулярность — ключ к результату. Делайте упражнение через день, сочетайте с правильным питанием и лёгким дефицитом калорий — и живот начнёт уходить даже после 40.