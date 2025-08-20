Жир на животе уходит труднее всего — но это движение справляется
С возрастом жировые отложения в области живота уходят сложнее, особенно после 40 лет. Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена: один из самых эффективных способов справиться с этой проблемой — упражнение "скалолаз".
Почему именно "скалолаз"
Это интенсивное кардио-упражнение задействует сразу несколько важных зон:
- мышцы пресса;
- бедра и ягодицы;
- плечевой пояс.
Бонусом оно помогает укрепить осанку и сжигает большое количество калорий, что критично для уменьшения объёма талии.
Как выполнять
- Встаньте в положение упор лёжа.
- Поочередно подтягивайте колени к груди.
- Двигайтесь в динамичном, но контролируемом темпе.
Для начинающих:
Начните с 2-3 подходов по 10-15 повторений на каждую ногу.
Когда почувствуете уверенность, можно увеличить скорость и количество повторов.
Совет
Регулярность — ключ к результату. Делайте упражнение через день, сочетайте с правильным питанием и лёгким дефицитом калорий — и живот начнёт уходить даже после 40.
