Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сжигание жира
Сжигание жира
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:44

Жир на животе уходит труднее всего — но это движение справляется

Ирина Ротач: регулярное упражнение скалолаз уменьшает объём талии

С возрастом жировые отложения в области живота уходят сложнее, особенно после 40 лет. Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена: один из самых эффективных способов справиться с этой проблемой — упражнение "скалолаз".

Почему именно "скалолаз"

Это интенсивное кардио-упражнение задействует сразу несколько важных зон:

  • мышцы пресса;
  • бедра и ягодицы;
  • плечевой пояс.

Бонусом оно помогает укрепить осанку и сжигает большое количество калорий, что критично для уменьшения объёма талии.

Как выполнять

  • Встаньте в положение упор лёжа.
  • Поочередно подтягивайте колени к груди.
  • Двигайтесь в динамичном, но контролируемом темпе.

Для начинающих:
Начните с 2-3 подходов по 10-15 повторений на каждую ногу.

Когда почувствуете уверенность, можно увеличить скорость и количество повторов.

Совет

Регулярность — ключ к результату. Делайте упражнение через день, сочетайте с правильным питанием и лёгким дефицитом калорий — и живот начнёт уходить даже после 40.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психолог Дана Фёлькер объяснила, как распознать зависимость от физических тренировок сегодня в 6:50

Погоня за идеальным телом превращается в ловушку

Когда спорт из удовольствия превращается в диктатора? История о том, как отличить здоровую физическую активность от зависимости и вернуть радость движения.

Читать полностью » Джефф Трипп объяснил, почему сложно удерживать планку дольше 30 секунд сегодня в 6:10

Планка, которая ломает спину: главная ошибка, о которой молчат тренеры

Почему планка кажется такой невыносимо сложной и как сделать её эффективным инструментом для силы и выносливости? Разбираем ошибки и лучшие упражнения.

Читать полностью » Джанет Хэмилтон объяснила, почему ходьба обязательна перед началом бега при лишнем весе сегодня в 5:50

Бег превращается в ловушку: ошибка новичков ведёт к травмам

Можно ли начать бегать, если есть лишний вес? Эксперты уверены — да. Узнайте, как избежать травм и полюбить бег с первых шагов.

Читать полностью » Ноам Тамир, тренер TS Fitness, назвал 7 упражнений для гибкости плеч сегодня в 5:10

7 движений, которые вернут плечам свободу без тренажёров и врачей

Знаете ли вы, что всего 10 минут простых упражнений способны вернуть плечам свободу движения и избавить от скованности? Узнайте, какие именно.

Читать полностью » Лучшие упражнения для восстановления ягодичных мышц назвал тренер Бен Лаудер Дайкс сегодня в 4:50

Приседания не спасут: что на самом деле запускает рост ягодиц

Сильные ягодицы создаются не только в спортзале: питание, отдых и растяжка играют не меньшую роль. Как соединить всё вместе? Узнай в тексте.

Читать полностью » Тренеры объяснили, как масштабировать комплекс с рывками, выпадами и бёрпи сегодня в 4:29

Всего два раунда — а силы уходят мгновенно: фитнес-тест на выносливость

Два раунда, сотня повторений и минимум отдыха. Эта тренировка с гантелями станет настоящим испытанием на силу и выносливость.

Читать полностью » Крис Трэвис, тренер по силовым тренировкам, рекомендовал оптимальные гири для начинающих и профессионалов сегодня в 4:10

Маленький шар с ручкой, который заменяет целый спортзал

Гири — простой, но уникальный снаряд, который может заменить целый арсенал тренажёров. Какие модели признаны лучшими и как выбрать свою первую гирю?

Читать полностью » Fhitting Room назвали три вида приседаний для развития силы и выносливости без тренажёров сегодня в 3:50

Упражнение, способное превратить простую тренировку в испытание на выносливость

Обычные приседания больше не работают? Эти три варианта с собственным весом помогут прокачать ноги, выносливость и баланс — без гантелей и тренажёров.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

NASA: комнатные растения очищают воздух от токсинов и улучшают микроклимат
Наука и технологии

Серебряные монеты раскрывают секреты древней торговли в Юго-Восточной Азии
Еда

Как приготовить запеканку из куриного филе, баклажанов и помидоров
Авто и мото

В России с 2026 года повысят тарифы на техосмотр всех категорий транспорта
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают в особняк Форт-Лодж в Виндзоре
Красота и здоровье

Скрытая угроза: врач Беликов назвал неочевидные причины одышки, которые нельзя игнорировать
Еда

Как приготовить перец, фаршированный грибами и капустой
Питомцы

Ветеринары объяснили причины ночного мяуканья кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru