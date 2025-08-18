Одно упражнение, которое помогает убрать живот после 40 и подтянуть всё тело
Большой живот после 40 лет — проблема, с которой сталкиваются многие. По словам фитнес-эксперта Ирины Ротач, одним из эффективных способов избавиться от лишнего объёма в этой зоне является упражнение "скалолаз".
Почему это упражнение работает
Ротач объяснила, что "скалолаз" — это мощное кардиоупражнение, которое одновременно задействует:
- мышцы пресса,
- плечевой пояс,
- бедра и ягодицы.
Кроме того, оно помогает укрепить осанку и сжигает значительное количество калорий без использования дополнительного инвентаря.
Техника выполнения
Упражнение выполняется из положения упора лёжа. Колени поочерёдно подтягиваются к груди, создавая динамичную и интенсивную нагрузку.
Советы для новичков
Эксперт рекомендует начинать с 2-3 подходов по 10-15 повторений на каждую ногу, постепенно увеличивая нагрузку по мере тренированности.
