Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дом в Чернатице
Дом в Чернатице
© commons.wikimedia.org by Givern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Туристы поднимаются на Чернатицу ради одного вида — и он стоит всего пути

В Родопах у Пловдива сохранилась церковь XIX века, построенная мастером из Косова

Всего в 36 километрах от Пловдива скрывается одно из самых живописных и высокогорных сел Родоп — Лилково. Оно раскинулось на высоте 1440 метров среди хвойных лесов, буковых рощ и солнечных лугов хребта Чернатица (Карабалкан). Здесь воздух пахнет смолой, а кристально чистые источники питают жизнь деревни.

С горных склонов открываются завораживающие виды на вершины Модар (1992 м) и Святой Илия (1705 м). Южная дорога к хижине Персенк проходит через местность Митницата — когда-то именно здесь до 1912 года пролегала граница.

Начало маршрутов и легенд

Лилково стало отправной точкой для туристических троп. Отсюда можно попасть к хижине Персенк, на курорт Бяла-Черква, увидеть древнюю фракийскую крепость Штутград, посетить деревню Ситово или отправиться в Орехово — одно из самых живописных мест региона.

Но история деревни не менее впечатляющая. В эпоху османского владычества она была известна как Демирджиккёй — "Железная деревня". Освобождение пришло 31 января 1878 года. По преданию, название Лилково связано с именем Лило Воеводы, смелого разбойника, чьё имя стало легендой этих мест.

След в истории

Любопытная деталь: первый выстрел Балканской войны в 1912 году прогремел именно у горы Модар, совсем рядом с Лилково.

Село стало родиной выдающихся людей. В 1922 году здесь родился иеросхимонах Пахомий (Иван Вылчев) — хранитель уникальной библиотеки монастыря Зограф на Афоне, где хранится оригинал "Славяно-болгарской истории".

Также отсюда родом полковник Ангел Вылчев — автор книги "Тамраш", в которой он исследует судьбу исчезнувшей деревни Тамраш и её правителя Ахмеда Аги.

Символ веры и архитектуры

В самом центре Лилково возвышается церковь Святого Архангела Михаила. Храм был построен в 1859 году мастером Хаджи Георгием из Косова. Легенда гласит, что именно Ахмед-ага Тёмный приказал возвести церковь, чтобы христиане имели свой духовный приют.

Сегодня это не только место молитвы, но и символ стойкости и культурной памяти жителей Лилково.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы обсуждают возможные изменения системы all inclusive в Турции вчера в 20:11

Глоток свежего воздуха после Турции: туристы сравнили отдых в Европе

Туристы и эксперты обсуждают будущее all inclusive: Болгария, Греция, Испания и Италия предлагают варианты, которые уже конкурируют с Турцией по цене и качеству.

Читать полностью » НСА: более 6 тыс. гостиниц приостановили работу из-за нарушений вчера в 19:17

Отель без адреса или с сараем на участке: почему многие гостиницы не прошли проверку

С 1 сентября в России гостиницы без классификации не смогут принимать туристов: тысячи объектов приостановлены, а с 6 сентября вступят штрафы.

Читать полностью » Родители пострадавших детей сообщили о сохраняющихся симптомах после отравления хлором в анапском отеле 03.09.2025 в 19:16

Роскошный спа с сюрпризом: где хлор вместо релакса

В анапском отеле Morea Family Resort & Spa дети отравились хлором в бассейне. Администрация начала компенсации, но родители заявляют: симптомы сохраняются.

Читать полностью » Спишский замок, Левоча и Влколинец: культурное наследие Словакии рядом с Татрами вчера в 18:15

Замки и монастыри в тени гор: почему Татры — не только природа

Словацкие Татры скрывают сотни километров троп, десятки озёр и уникальное сочетание природы и культуры. Чем они способны удивить путешественника?

Читать полностью » Хемниц получил статус культурной столицы Европы в 2025 году вчера в 17:13

Из промышленного гиганта в арт-площадку: как Хемниц переписывает свою историю

Хемниц в 2025 году готов удивлять: бывший промышленный центр ГДР превращается в арену искусства, фестивалей и неожиданных культурных открытий.

Читать полностью » В Эстонии проложены настилы и смотровые башни для безопасного туризма на болотах вчера в 16:03

Тропа в никуда ведёт в историю страны: что скрывают эстонские топи

Болота Эстонии: от страха до экотуризма. Узнайте, как эти природные богатства сохраняют историю и биоразнообразие страны.

Читать полностью » Чиангмай назван культурной столицей северного Таиланда с храмами и рынками 03.09.2025 в 16:03

Белый слон, серебряные рынки и латте-арт — город, который удивляет на каждом шагу

Чиангмай — это город, который сочетает в себе духовность, природу и гастрономию. Откройте для себя его тайны, от древних храмов до ночной жизни на рынках.

Читать полностью » Daily Mail назвала греческий остров Андрос убежищем от туристической суеты 03.09.2025 в 17:06

Дешевле, вкуснее, тише: что ждёт туриста на Андросе

Остров с венецианскими нотками, вкусной едой и упрямым характером: Daily Mail находит греческий уголок, где туристов всё ещё немного.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Биопрепараты против слизней: как использовать фосфат железа для спасения урожая
Туризм

В аэропорту Хитроу за год потерялись более 34 тысяч чемоданов — исследование Linternaute
Еда

Центр защиты прав потребителей Гамбурга подал иск к Mondelez из-за шоколада Milka
Питомцы

Учёные: характер кошек не зависит от окраса, мифы мешают найти дом чёрным питомцам
Садоводство

Клопогон кистевидный цветёт с июля до конца сентября
Еда

Утка с начинкой из гречки запекается до золотистой корочки
Красота и здоровье

Диетолог Андрей Бобровский: популярность кокосового молока связана с маркетингом из США
Наука и технологии

Полиция Франции выявила почти 900 GPS-трекеров, использованных для подготовки угонов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet