Туристы поднимаются на Чернатицу ради одного вида — и он стоит всего пути

Всего в 36 километрах от Пловдива скрывается одно из самых живописных и высокогорных сел Родоп — Лилково. Оно раскинулось на высоте 1440 метров среди хвойных лесов, буковых рощ и солнечных лугов хребта Чернатица (Карабалкан). Здесь воздух пахнет смолой, а кристально чистые источники питают жизнь деревни.

С горных склонов открываются завораживающие виды на вершины Модар (1992 м) и Святой Илия (1705 м). Южная дорога к хижине Персенк проходит через местность Митницата — когда-то именно здесь до 1912 года пролегала граница.

Начало маршрутов и легенд

Лилково стало отправной точкой для туристических троп. Отсюда можно попасть к хижине Персенк, на курорт Бяла-Черква, увидеть древнюю фракийскую крепость Штутград, посетить деревню Ситово или отправиться в Орехово — одно из самых живописных мест региона.

Но история деревни не менее впечатляющая. В эпоху османского владычества она была известна как Демирджиккёй — "Железная деревня". Освобождение пришло 31 января 1878 года. По преданию, название Лилково связано с именем Лило Воеводы, смелого разбойника, чьё имя стало легендой этих мест.

След в истории

Любопытная деталь: первый выстрел Балканской войны в 1912 году прогремел именно у горы Модар, совсем рядом с Лилково.

Село стало родиной выдающихся людей. В 1922 году здесь родился иеросхимонах Пахомий (Иван Вылчев) — хранитель уникальной библиотеки монастыря Зограф на Афоне, где хранится оригинал "Славяно-болгарской истории".

Также отсюда родом полковник Ангел Вылчев — автор книги "Тамраш", в которой он исследует судьбу исчезнувшей деревни Тамраш и её правителя Ахмеда Аги.

Символ веры и архитектуры

В самом центре Лилково возвышается церковь Святого Архангела Михаила. Храм был построен в 1859 году мастером Хаджи Георгием из Косова. Легенда гласит, что именно Ахмед-ага Тёмный приказал возвести церковь, чтобы христиане имели свой духовный приют.

Сегодня это не только место молитвы, но и символ стойкости и культурной памяти жителей Лилково.