Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Бразилии
Флаг Бразилии
© Bandeira brasileira by Núcleo Editorial is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:17

Место, где время идёт медленнее: почему туристы выбирают Морунгабу

Prefeitura de Morungaba: бамбуковый тоннель стал символом города в Бразилии

Город Морунгаба в штате Сан-Паулу встречает гостей необычным "зелёным туннелем" — изогнутый бамбук образует естественные ворота и создаёт прохладную тень. Это место расположено всего в двух часах езды от мегаполиса и стало излюбленной точкой отдыха для тех, кто ищет красоту природы и умиротворение.

Небольшой муниципалитет с населением около 13,7 тысячи человек находится в регионе Кампинас, на высоте примерно 700 метров над уровнем моря. Тёплый климат, горный ландшафт и богатое культурное наследие делают Морунгабу привлекательным направлением для уикендов, велопоездок и семейного отдыха.

Природные и культурные достопримечательности

Главным местом притяжения считается экологический парк Педру Минейру. Территория с лесами, источниками и тропами находится всего в 800 метрах от центра города. Это любимая зона для прогулок, пикников и семейного досуга. Парк открыт бесплатно с среды по воскресенье и в праздничные дни, с 8:00 до 18:00.

Не менее значимой точкой является Крузейро — пяти­метровый крест с образом Христа, Богоматери Скорбящей и Святого Иоанна Богослова. Это место паломничества и одновременно обзорная площадка, откуда открываются виды на город и окрестные горы.

Морунгаба также известна своим участием в "Фруктовом маршруте" — туристическом направлении, объединяющем города, где развита агротуристическая культура. Фермы, сады и сельские хозяйства здесь сочетаются с возможностями для активного отдыха.

Сравнение направлений в регионе

Город/место Особенности Для кого подходит
Морунгаба Горы, парк, религиозный туризм Велосипедисты, паломники, семьи
Кампинас Крупный центр с музеями и ресторанами Любители городской инфраструктуры
Серра-дас-Кабрас Природный массив, тропы Походники, фотографы
"Фруктовый маршрут" Фермы, дегустации, гастрономия Гурманы, экотуристы

Велосипедный рай

Для поклонников велотуризма Морунгаба — настоящая находка. Здесь проложено около 70 маршрутов разной сложности, соединяющих город с Кампинасом и другими соседними муниципалитетами. Дороги проходят через фермерские хозяйства, водопады и холмы, позволяя совместить физическую активность с исследованием сельских пейзажей.

Советы шаг за шагом: как провести выходные в Морунгабе

  1. Начните день с прогулки по экологическому парку — тропы доступны даже для детей.

  2. Отправьтесь на веломаршрут: аренда велосипедов доступна у местных прокатчиков.

  3. Загляните в фермерские хозяйства, где можно попробовать свежие фрукты и домашние продукты.

  4. Поднимитесь к Крузейро, чтобы полюбоваться панорамой города.

  5. Завершите день в уютной гостевой усадьбе, которых в Морунгабе несколько десятков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать без бронирования жилья в высокий сезон.

  • Последствие: отсутствие свободных мест в гостевых домах.

  • Альтернатива: забронировать мини-отель или агроусадьбу через сайт мэрии заранее.

  • Ошибка: игнорировать погодные условия.

  • Последствие: прогулка по тропам в сильную жару или дождь может стать опасной.

  • Альтернатива: выбирать утренние часы и проверять прогноз перед выездом.

А что если…

А что если вы не любитель велопоездок? Морунгаба предлагает альтернативы: неспешные экскурсии по садам и фермам, религиозный туризм, пешие походы по тропам и культурные мероприятия, которые периодически организует администрация города.

Плюсы и минусы отдыха в Морунгабе

Плюсы Минусы
Близость к Сан-Паулу и Кампинасу Небольшое количество гостиниц
Живописные природные пейзажи В высокий сезон возможна загруженность парков
Бесплатный вход в экологический парк Ограниченный выбор ресторанов
Возможности для велотуризма Нужен личный транспорт для удобных поездок
Место религиозного туризма Менее развита ночная жизнь

FAQ

Как выбрать лучший сезон для поездки?
Лучшее время — с апреля по сентябрь, когда стоит мягкая погода и меньше дождей.

Сколько стоит проживание?
Гостевые дома предлагают цены от 150 до 300 реалов за ночь.

Что лучше: поездка на день или с ночёвкой?
Если хотите успеть и велопоездку, и культурные достопримечательности, лучше остаться хотя бы на выходные.

Мифы и правда

  • Миф: Морунгаба — это только религиозный туризм.

  • Правда: здесь также развиты экотропы, веломаршруты и гастрономические туры.

  • Миф: сюда сложно добраться.

  • Правда: дорога от Сан-Паулу занимает менее двух часов, а от Кампинаса — всего 30 минут.

Интересные факты

  1. "Зелёный туннель" из бамбука считается одной из самых фотографируемых локаций города.

  2. Морунгаба входит в десятку бразильских городов с наибольшим количеством веломаршрутов на душу населения.

  3. Крест на Крузейро был установлен по инициативе местных жителей и стал символом города.

Исторический контекст

  • В XIX веке территория нынешней Морунгабы развивалась благодаря сельскому хозяйству.

  • В XX веке сюда стали приезжать первые туристы, привлечённые горами и мягким климатом.

  • В XXI веке город укрепил статус "туристического курорта", включившись в государственные программы экотуризма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минтуризма Баии: Ильеус в марте принимает больше всего пляжных туристов сегодня в 0:17

Пляжи, особняки и кабаре: почему Ильеус называют бразильской столицей контрастов

Ильеус на юге Баии сочетает пляжный отдых, колониальное прошлое и аромат какао. Узнайте, чем этот город удивляет туристов со всего мира.

Читать полностью » Минфин предложил повысить НДС для туристической отрасли до 22% с 1 января 2026 года вчера в 23:33

Своё добавим сверху: сколько на самом деле прибавят к стоимости путёвок в 2026 году

Минфин готовит налоговые новшества, которые изменят цены на путевки и правила игры для турбизнеса. Что ждет туристов и агентства?

Читать полностью » Coral Travel: Турция и Египет заняли 81% продаж зарубежных туров у россиян в 2025 году вчера в 22:24

Турция и Египет держат монополию: половина всех туров уходит в две страны

Турция и Египет снова лидируют у россиян, а средний отпуск за границей в 2025 году обошёлся в 220 тысяч рублей на двоих. Какие ещё направления популярны?

Читать полностью » Тревел-эксперт Синельников выделил самые доступные направления отдыха в России вчера в 22:16

Отдых в России без переплат реален: вот какие города дарят впечатления и не бьют по бюджету

Где в России можно недорого отдохнуть и при этом получить массу впечатлений? Эксперт Pravda.Ru назвал направления — от Петербурга до Башкирии.

Читать полностью » Отмена виз в Китай привела к росту цен на туры для россиян вместо удешевления вчера в 21:19

Визы убрали — цены взлетели: как Китай стал дороже после безвиза

Безвиз в Китай открыл дорогу тысячам россиян, но вместо падения цен туры подорожали. Почему это произошло и чего ждать дальше?

Читать полностью » Журналист Игорь Серебряный рассказал, как делить деньги в путешествии для безопасности вчера в 20:28

Кошелёк на виду — билет к разорению: вот где деле безопаснее хранить деньги в поездке

Опытные путешественники советуют делить деньги по местам и валютам. Узнайте, как это работает на практике и какие ошибки могут стоить дорого.

Читать полностью » Итоги российского аналога Michelin подведут в феврале 2026 года в Общественной палате РФ вчера в 20:15

В России запускают свой Michelin: тайные гости проверят сотни отелей и ресторанов

В России запускают аналог Michelin: эксперты «тайного гостя» проверят 700 ресторанов и отелей. Какие критерии оценки и что получат лучшие?

Читать полностью » Керала признана мировым центром аюрведы и входит в список 10 райских уголков мира по версии National Geographic Traveller вчера в 19:10

Керала зовёт: россиян знакомят с райским уголком, где лечат тишиной и маслом

Туроператор "Спектрум" организовал поездку в Кералу, чтобы познакомить турагентов с аюрведой и оздоровительным туризмом. Чем уникальна эта практика?

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат с курицей, ананасами и пекинской капустой сохраняет свежесть при заправке йогуртом
СФО

Росстат: Турция стала самым популярным направлением отдыха для жителей ХМАО в 2024 году
УрФО

В тюменском аэропорту Рощино встретили первый рейс Uzbekistan Airways из Ташкента
Красота и здоровье

Врач Айгуль Арсланова: пропуск завтрака повышает риск ожирения и болезней сердца
Спорт и фитнес

Круговая тренировка дома: упражнения для ног, рук, ягодиц и пресса
Дом

Бюджетный текстиль с правильной драпировкой и декором делает интерьер элегантным
Садоводство

Подкормка моркови золой защищает от морковной мухи и повышает урожайность
Культура и шоу-бизнес

Даниэль Эк покидает пост CEO Spotify — Forbes
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet