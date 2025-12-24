Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
лавина
лавина
© Wikimedia Commons by Henk Monster is licensed under Attribution 3.0 Unported
Главная / Туризм
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:50

Зимние горы не прощают ошибок: что туристы обязаны сделать перед выходом на маршрут

МЧС требует регистрировать зимние маршруты в горах — Платонихин

Перед выходом в горы в зимний период туристам необходимо тщательно готовиться и соблюдать базовые правила безопасности, поскольку лавинная опасность остается одним из самых серьезных рисков. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности в горах.

Обязательная регистрация маршрута

По словам Платонихина, одним из ключевых требований для всех туристических групп является обязательная регистрация маршрута на официальном сайте МЧС России. Эта процедура позволяет спасательным службам заранее знать, где именно будет находиться группа, сколько человек участвует в походе и в какие сроки планируется возвращение.

После регистрации старшему группы начинают поступать оперативные уведомления обо всех неблагоприятных факторах, которые могут повлиять на безопасность маршрута. Речь идет о штормовых предупреждениях, резком ухудшении погоды, а также о лавиноопасных зонах, где выход в горы может быть временно запрещен.

Когда поход лучше отменить

Спасатели подчеркивают: при объявлении лавинной опасности выход на маршрут категорически запрещается. Даже опытные туристы не застрахованы от схода снежных масс, особенно в условиях нестабильной погоды. Планируя поход, необходимо постоянно отслеживать прогноз и быть готовыми скорректировать планы или полностью отказаться от выхода в горы.

Что должно быть с собой у туриста

Если непогода или лавинная опасность застали группу в горах и путь по тропе оказался отрезан, важно иметь с собой минимальный набор для выживания. В него обязательно должны входить теплые вещи, средства защиты от холода, а также полностью заряженные мобильные устройства. Перед выходом на маршрут туристы должны заранее оставить в Центре управления МЧС данные о предполагаемом пути следования и контрольных точках.

Действия при сходе лавины

Отдельное внимание Николай Платонихин уделил алгоритму действий в случае схода лавины. По его словам, крайне важно иметь с собой специальное покрывало или плотный материал, с помощью которого можно попытаться создать воздушный карман или навес, если человека частично или полностью накрывает снегом. Это может дать дополнительные минуты для дыхания до прибытия помощи.

Сразу после происшествия необходимо как можно быстрее сообщить о случившемся в экстренные службы по номеру 112 или по прямому номеру спасательной службы. Чем раньше информация поступит в МЧС, тем выше шансы на оперативное реагирование.

Круглосуточный контроль лавинной обстановки

Платонихин также отметил, что в горных районах Краснодарского края действует система визуального и технического контроля лавинной обстановки. Специальные средства наблюдения работают круглосуточно и в режиме реального времени передают данные в спасательные службы, что позволяет оперативно реагировать на угрозы и предупреждать туристов.

Спасатели напоминают: даже при наличии современных систем мониторинга главную роль в обеспечении безопасности играет личная ответственность туристов. Соблюдение правил, регистрация маршрута и отказ от выхода в горы при неблагоприятных условиях могут спасти жизнь.

