Трагедия на Камчатке заставила власти переписать правила туризма

Трагедия на Камчатке вновь подняла вопрос о безопасности в туризме. После недавнего инцидента на Вилючинском вулкане, где группа туристов сорвалась со склона, власти региона решили кардинально пересмотреть правила организации подобных восхождений. Теперь речь идёт о том, чтобы турфирмы, нарушающие предписания, сами оплачивали спасательные операции.

Почему это стало вопросом государственной важности

В начале октября на Камчатке произошёл несчастный случай: один человек погиб, двое получили серьёзные травмы. Туристы поднимались на Вилючинский вулкан без регистрации маршрута в МЧС. Как выяснилось, подъём на эту вершину был официально закрыт с 1 июля 2025 года из-за повышенной сейсмической активности.

Спасательная операция потребовала участия 45 человек — сотрудников МЧС, медиков и специалистов по поисково-спасательным работам. Она обошлась бюджету в значительную сумму.

Эта ситуация стала отправной точкой для обсуждения новой законодательной инициативы. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил создать федеральный механизм, по которому туроператоры, нарушающие правила безопасности, компенсировали бы государству расходы на спасение туристов.

"Нужно на федеральном уровне закрепить такой механизм, при котором компенсация затрат на спасательные работы ложилась бы на плечи организаторов восхождений, нарушивших правила безопасности", — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По поручению главы региона уже готовится соответствующий законопроект. Его цель — не только наказание нарушителей, но и повышение ответственности всего туристического бизнеса, связанного с экстремальными направлениями.

Реакция туриндустрии

В Георгий Мохов, вице-президент Российского союза туриндустрии, считает идею важной, но призывает не торопиться с обсуждением деталей. По его словам, сначала необходимо дождаться текста законопроекта, чтобы понимать, как именно будет реализован механизм ответственности.

"Необходимость возмещения расходов на спасательные операции может коснуться недобросовестных коммерческих компаний, которые организуют активные туры с нарушением условий их проведения, например, при наступлении неблагоприятных погодных условий или, как в случае с Вилючинским вулканом, по закрытым маршрутам", — отметил Мохов.

Он подчеркнул, что число инцидентов в туризме растёт вместе с популярностью активного отдыха внутри страны, и случаи халатности со стороны организаторов приобретают системный характер.

Комплексное страхование как решение

По мнению Мохова, защищать и туристов, и компании можно только через страхование. Сейчас полисы, покрывающие риски активных туров, остаются добровольными, но эксперт предлагает сделать их обязательными.

"Что касается добросовестных организаторов активных туров, здесь давно пора начать разговор о комплексном страховании рисков, которое сейчас является добровольным. Особенно если речь идет об организации действительно опасных, экстремальных маршрутов", — добавил эксперт.

Вице-президент РСТ пояснил, что страхование должно включать гражданскую ответственность, медицинские расходы и затраты на эвакуацию. Такое решение поможет защитить не только клиентов, но и сам бизнес от судебных претензий и финансовых потерь.

"Такое комплексное страхование вполне может стать обязательным для организаторов активных туров, и это вполне разумная идея", — заметил Мохов.

Позиция других представителей отрасли

Схожего мнения придерживается и другой представитель туристической отрасли — Вадим Мамонтов, вице-президент РСТ.

"Проблема должна решаться за счет страхования, как это делается, например, в некоторых круизных программах: при покупке путешествия обязательно нужно приобрести страховку, которая покрывает риски, связанные с эвакуацией, если она необходима", — добавляет вице-президент РСТ Вадим Мамонтов.

При этом он категорически не согласен с идеей перекладывать расходы на спасательные работы на добросовестные туркомпании. По его словам, это несправедливо и может привести к удорожанию услуг для обычных туристов.

Как может выглядеть новая система

Если законопроект будет одобрен, туроператоры, которые организуют восхождения на закрытые или опасные маршруты без уведомления МЧС, будут обязаны возмещать затраты на поисково-спасательные операции. Для этого планируется внедрить систему обязательного страхования гражданской ответственности.

Возможные шаги реализации:

Введение реестра маршрутов, где каждый организованный тур должен быть зарегистрирован. Проверка страхового покрытия до выдачи разрешения на маршрут. Создание единой базы туркомпаний, допустимых к экстремальному туризму. Введение ответственности вплоть до отзыва лицензии у нарушителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : проведение туров по закрытым маршрутам.

Последствие : гибель или травмы участников, уголовное и финансовое преследование.

Альтернатива : использование официально утверждённых путей и страхование клиентов.

Ошибка : отсутствие регистрации группы в МЧС.

Последствие : задержка в спасательных работах, увеличение числа жертв.

Альтернатива : обязательная подача уведомления о маршруте с координатами и временем возвращения.

Ошибка: отсутствие страхового полиса.

Последствие: огромные непредвиденные расходы для семьи пострадавших и компании.

Альтернатива: комплексное страхование рисков, включающее медицинскую эвакуацию.

А что если…

А что, если турфирмы начнут массово уходить с рынка из-за новых требований? Эксперты считают, что этого не произойдёт. Страховые продукты можно сделать гибкими, а их стоимость — посильной для малого бизнеса. Например, компании, которые работают только с пешими маршрутами без высокой степени риска, смогут платить меньшие взносы.

К тому же мировой опыт показывает, что именно страхование помогает сохранить репутацию отрасли и делает экстремальный туризм более доступным и безопасным.

Плюсы и минусы новой инициативы

Плюсы Минусы Повышение безопасности туристов Возможный рост стоимости туров Ответственность операторов за нарушение правил Бюрократическая нагрузка на малые фирмы Прозрачность и контроль со стороны государства Риск ухода с рынка мелких игроков Защита репутации добросовестных компаний Необходимость доработки страхового законодательства

FAQ

Как туристу убедиться, что маршрут легален?

Проверить на сайте МЧС или регионального турцентра, зарегистрирован ли маршрут и не находится ли он в зоне ограничения.

Обязательно ли страхование для туристов?

Пока нет, но многие эксперты считают, что скоро оно станет обязательным условием при покупке активного тура.

Кто оплачивает спасательные работы сейчас?

Как правило, эти расходы несёт государство. Однако новые инициативы предполагают, что при нарушении правил их будет возмещать организатор.

Мифы и правда

Миф: если турфирма официально зарегистрирована, она всегда безопасна.

Правда: даже легальные компании могут нарушать порядок регистрации маршрута или игнорировать погодные предупреждения.

Миф: туристы сами виноваты, если не застраховались.

Правда: ответственность должна быть разделена между участником и организатором — именно страхование решает этот вопрос.

Миф: государство обязано бесплатно спасать всех.

Правда: спасение людей — приоритет, но если нарушение правил привело к трагедии, логично, чтобы нарушитель компенсировал расходы.

Исторический контекст

Схожие дискуссии уже поднимались после трагедий на Эльбрусе и Ключевской Сопке. Тогда также обсуждали идею страхования, но она не получила законодательного оформления. Сейчас, на фоне роста внутреннего туризма и популярности экстремальных маршрутов, вопрос вновь стал актуальным.