Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:16

Эверест лишился короны: какая гора на самом деле величайшая

Исследование Йеля: Аннапурна Фанг признана величайшей горой вместо Эвереста

Мир горных вершин всегда был окутан мифами о высоте и рекордах. Но молодой математик из Йеля предложил новый способ измерять величие гор, и его подход перевернул привычные представления.

Почему Эверест больше не первый

В течение столетий самой "великой" горой считался Эверест, ведь его вершина достигает 8848 метров над уровнем моря. Однако у этого метода измерения есть слабость: он игнорирует то, как гора выглядит с точки зрения человека, стоящего у её подножия.

Кай Сюй, вдохновлённый поездкой в Сьерра-Неваду, предложил новый показатель — "выступ" (jut). Этот параметр учитывает не только высоту вершины, но и угол, под которым гора возвышается над окружающей местностью.

"Меня просто поразило то, что я увидел", — вспоминает Сюй.

В его системе Эверест занимает лишь 46-е место, а лидером стала Аннапурна Фанг с её величественными гранитными стенами.

Сравнение традиционных и новых методов

Метод Суть Пример лидера
Высота над уровнем моря Абсолютная высота вершины Эверест (8848 м)
Проминентность (prominence) Насколько вершина возвышается над ближайшими хребтами Денали
ORS (всенаправленный рельеф и крутизна) Оценка рельефа вокруг точки Гранд-Каньон (локально)
Выступ (jut) Совмещение высоты и угла подъёма Аннапурна Фанг

Советы шаг за шагом: как найти самую величественную гору

  1. Используйте сайт peakjut. com — он показывает горы с максимальным "выступом" по регионам.

  2. Включите слой тепловой карты, чтобы выделить самые эффектные вершины в вашем районе.

  3. Сравните несколько гор не только по высоте, но и по углу их подъёма.

  4. Для планирования походов ищите точки обзора, где показатель "jut" максимален.

  5. Если путешествуете ради фото, ориентируйтесь на координаты, которые выдаёт сервис — они показывают самые выигрышные ракурсы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на высоту над уровнем моря.
    Последствие: гора может выглядеть пологой и "плоской".
    Альтернатива: использовать показатель "выступ" или хотя бы проминентность.

  • Ошибка: выбирать популярные маршруты без анализа вида.
    Последствие: разочарование в поездке.
    Альтернатива: сверяться с тепловой картой выступов, чтобы найти по-настоящему живописные точки.

А что если пересмотреть альпинизм?

Если использовать "jut" как главный критерий, то мировые списки "величайших гор" изменятся. Это означает, что внимание туристов и альпинистов может сместиться с привычных маршрутов к менее известным регионам. В выигрыше окажутся страны с горными системами, которые раньше не считались топовыми.

Плюсы и минусы метода "выступа"

Плюсы Минусы
Учитывает восприятие зрителя Сложные расчёты
Помогает открывать новые места Не всегда совпадает с альпинистской логикой
Универсален (можно применять к другим планетам) Много критики от традиционалистов
Работает в Google Earth Нужен доступ к геоданным

FAQ

Как выбрать гору для путешествия по "jut"?
Найдите регион на peakjut. com и смотрите тепловую карту. Зеленые и красные точки укажут на самые впечатляющие вершины.

Сколько стоит экспедиция на Аннапурну Фанг?
Стоимость колеблется от 15 до 30 тысяч долларов, в зависимости от маршрута, команды и снаряжения.

Что лучше: Эверест или Аннапурна?
С точки зрения высоты — Эверест, с точки зрения величия — Аннапурна. Всё зависит от того, что для вас важнее: рекорд или впечатление.

Мифы и правда

  • Миф: "Самая высокая гора всегда самая красивая".
    Правда: гора может быть высокой, но выглядеть пологой.

  • Миф: "Антарктические вершины — самые суровые".
    Правда: многие из них почти незаметны из-за пологого подъёма.

  • Миф: "Красота гор субъективна".
    Правда: её можно измерить математически, используя "выступ".

3 интересных факта

  1. NASA уже применяет похожие методы для анализа рельефа на Марсе.

  2. Первые попытки измерить высоту гор делались ещё в IV веке до н. э. с помощью примитивных приборов.

  3. Один из самых впечатляющих "jut" у горы Гранд-Титон в США, хотя по высоте она не входит в мировые рекордсмены.

Исторический контекст

  • IV век до н. э. — греческий мыслитель Дикеарх измеряет горы при помощи диоптры.

  • XI век — Аль-Бируни вводит тригонометрию для более точных расчётов.

  • XIX век — Великое тригонометрическое обследование Индии открывает миру истинную высоту Гималаев.

  • XX век — дискуссии о том, стоит ли мерить горы от центра Земли.

  • XXI век — появление метрик "проминентности" и "выступа".

