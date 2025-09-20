Эверест лишился короны: какая гора на самом деле величайшая
Мир горных вершин всегда был окутан мифами о высоте и рекордах. Но молодой математик из Йеля предложил новый способ измерять величие гор, и его подход перевернул привычные представления.
Почему Эверест больше не первый
В течение столетий самой "великой" горой считался Эверест, ведь его вершина достигает 8848 метров над уровнем моря. Однако у этого метода измерения есть слабость: он игнорирует то, как гора выглядит с точки зрения человека, стоящего у её подножия.
Кай Сюй, вдохновлённый поездкой в Сьерра-Неваду, предложил новый показатель — "выступ" (jut). Этот параметр учитывает не только высоту вершины, но и угол, под которым гора возвышается над окружающей местностью.
"Меня просто поразило то, что я увидел", — вспоминает Сюй.
В его системе Эверест занимает лишь 46-е место, а лидером стала Аннапурна Фанг с её величественными гранитными стенами.
Сравнение традиционных и новых методов
|Метод
|Суть
|Пример лидера
|Высота над уровнем моря
|Абсолютная высота вершины
|Эверест (8848 м)
|Проминентность (prominence)
|Насколько вершина возвышается над ближайшими хребтами
|Денали
|ORS (всенаправленный рельеф и крутизна)
|Оценка рельефа вокруг точки
|Гранд-Каньон (локально)
|Выступ (jut)
|Совмещение высоты и угла подъёма
|Аннапурна Фанг
Советы шаг за шагом: как найти самую величественную гору
-
Используйте сайт peakjut. com — он показывает горы с максимальным "выступом" по регионам.
-
Включите слой тепловой карты, чтобы выделить самые эффектные вершины в вашем районе.
-
Сравните несколько гор не только по высоте, но и по углу их подъёма.
-
Для планирования походов ищите точки обзора, где показатель "jut" максимален.
-
Если путешествуете ради фото, ориентируйтесь на координаты, которые выдаёт сервис — они показывают самые выигрышные ракурсы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ориентироваться только на высоту над уровнем моря.
Последствие: гора может выглядеть пологой и "плоской".
Альтернатива: использовать показатель "выступ" или хотя бы проминентность.
-
Ошибка: выбирать популярные маршруты без анализа вида.
Последствие: разочарование в поездке.
Альтернатива: сверяться с тепловой картой выступов, чтобы найти по-настоящему живописные точки.
А что если пересмотреть альпинизм?
Если использовать "jut" как главный критерий, то мировые списки "величайших гор" изменятся. Это означает, что внимание туристов и альпинистов может сместиться с привычных маршрутов к менее известным регионам. В выигрыше окажутся страны с горными системами, которые раньше не считались топовыми.
Плюсы и минусы метода "выступа"
|Плюсы
|Минусы
|Учитывает восприятие зрителя
|Сложные расчёты
|Помогает открывать новые места
|Не всегда совпадает с альпинистской логикой
|Универсален (можно применять к другим планетам)
|Много критики от традиционалистов
|Работает в Google Earth
|Нужен доступ к геоданным
FAQ
Как выбрать гору для путешествия по "jut"?
Найдите регион на peakjut. com и смотрите тепловую карту. Зеленые и красные точки укажут на самые впечатляющие вершины.
Сколько стоит экспедиция на Аннапурну Фанг?
Стоимость колеблется от 15 до 30 тысяч долларов, в зависимости от маршрута, команды и снаряжения.
Что лучше: Эверест или Аннапурна?
С точки зрения высоты — Эверест, с точки зрения величия — Аннапурна. Всё зависит от того, что для вас важнее: рекорд или впечатление.
Мифы и правда
-
Миф: "Самая высокая гора всегда самая красивая".
Правда: гора может быть высокой, но выглядеть пологой.
-
Миф: "Антарктические вершины — самые суровые".
Правда: многие из них почти незаметны из-за пологого подъёма.
-
Миф: "Красота гор субъективна".
Правда: её можно измерить математически, используя "выступ".
3 интересных факта
-
NASA уже применяет похожие методы для анализа рельефа на Марсе.
-
Первые попытки измерить высоту гор делались ещё в IV веке до н. э. с помощью примитивных приборов.
-
Один из самых впечатляющих "jut" у горы Гранд-Титон в США, хотя по высоте она не входит в мировые рекордсмены.
Исторический контекст
-
IV век до н. э. — греческий мыслитель Дикеарх измеряет горы при помощи диоптры.
-
XI век — Аль-Бируни вводит тригонометрию для более точных расчётов.
-
XIX век — Великое тригонометрическое обследование Индии открывает миру истинную высоту Гималаев.
-
XX век — дискуссии о том, стоит ли мерить горы от центра Земли.
-
XXI век — появление метрик "проминентности" и "выступа".
