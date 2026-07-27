Непогода накрывает за минуты: почему даже простой маршрут в горах становится опасным

Непогода, плохое знание маршрута и недостаточная подготовка чаще всего становятся причинами трагедий в горах, отметил альпинист Сергей Ефимов. О ключевых правилах безопасности при восхождении специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что еще один турист погиб при восхождении на Эльбрус.

Сложность выбранного маршрута должна соответствовать физической и технической подготовке альпиниста, отметил Ефимов. Маршруты делятся на шесть категорий и дополнительные подкатегории, поэтому перед восхождением необходимо освоить требуемые навыки, включая работу с веревкой и снаряжением.

Особое внимание следует уделять прогнозу погоды, напомнил эксперт. В горах условия могут резко ухудшиться, а продолжительный маршрут повышает риск того, что группа не успеет вернуться в лагерь до наступления темноты.

"Надо следить за прогнозами погоды. В том районе очень она четко поставлена, какая завтра погода будет примерно известно", — отметил Ефимов.

Любая задержка на маршруте может привести к опасным последствиям, предупредил альпинист. Травма, снегопад или потеря ориентиров увеличивают время спуска, а отсутствие палатки и спального мешка создает угрозу переохлаждения и обморожения.

"Начинают терять время, наступает ночь, снег пойдет, на снегу плохая видимость. Многие ходят по GPS-трекеру", — пояснил альпинист.

Ефимов добавил, что для восхождения необходимо брать экипировку на случай резкого ухудшения погоды и уметь ориентироваться по GPS-трекеру. Начинающим альпинистам также стоит воспользоваться услугами проводника и не отправляться на сложный маршрут в одиночку.

Физическую подготовку специалист рекомендует начинать заранее. Перед подъемом на большую высоту необходимо пройти акклиматизацию: совершить предварительный выход, переночевать на высоте, а затем спуститься для восстановления организма. Без такой подготовки попытка сразу подняться на высоту около пяти тысяч метров может оказаться опасной.