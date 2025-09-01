Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
"Скалолаз"
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:21

Это упражнение заменяет бег и тренажёры: эффект одного кардио-упражнения поражает

"Скалолаз" в фитнесе: техника выполнения и основные ошибки новичков

На первый взгляд оно кажется простым, но именно "Скалолаз" способен включить в работу почти все крупные мышечные группы. Это упражнение не только разгоняет пульс до кардионагрузки, но и помогает развивать выносливость. Делать его можно как в спортзале, так и дома — оно одинаково эффективно в обеих ситуациях.

Почему "Скалолаз"?

Название "Скалолаз" (англ. Mountain climbers) не случайно — техника напоминает движения альпиниста, который взбирается вверх. При фиксированном положении рук главная задача — подтягивать колени к груди или локтям, сохраняя напряжение корпуса.

Это упражнение активно используют в кроссфите, воркауте и HIIT-тренировках. Оно подходит тем, кто уже уверенно держит планку и хочет добавить динамики в свой тренировочный процесс.

Какие мышцы задействованы

В первую очередь "Скалолаз" укрепляет мышцы корпуса: прямые и косые мышцы живота, а также глубокие мышцы пресса. Дополнительно нагрузку получают ягодицы, квадрицепсы и мышцы бедра.

Не остаются без работы и руки с плечевым поясом. Причём нагрузка может быть как статической (удержание планки), так и динамической — если чередовать "Скалолаза" с отжиманиями. Такой подход развивает не только силу, но и координацию.

Как выполнять правильно

Чтобы извлечь максимум пользы, важно соблюдать технику:

  • Встаньте в планку на прямых руках, равномерно распределив вес.
  • Спина ровная, пресс напряжён, взгляд направлен вниз.
  • Подтяните правое колено к груди, затем верните ногу назад.
  • Повторите движение с левой ногой.
  • Держите бёдра на уровне корпуса, не поднимая таз.
  • Постепенно ускоряйте темп, сочетая движения с дыханием.

Главное правило для новичков — контролировать положение спины. Она должна оставаться параллельной полу, а стопы двигаться плавно, без лишних толчков.

Чем полезен "Скалолаз"

По эффективности упражнение можно сравнить с "Бёрпи". Но при этом оно гораздо проще в освоении. За счёт динамики "Скалолаз" укрепляет мышцы, отвечающие за правильное положение таза, а значит — и за осанку.

Особенно полезен он тем, кто проводит много времени сидя. Регулярное выполнение улучшает тонус мышц и помогает бороться с последствиями малоподвижного образа жизни.

Усложнённые варианты

  • Увеличение скорости: чем быстрее смена ног, тем больше нагрузка превращается в кардио.
  • Расширение постановки рук: добавляет работы грудным мышцам и плечам.

Такие вариации позволяют адаптировать упражнение под разный уровень подготовки.

