Одно упражнение, которое убирает живот после 40 лет
После 40 лет избавиться от лишнего жира на животе становится сложнее, но есть эффективное решение. Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с Men Today назвала упражнение, которое помогает подтянуть пресс и сжечь калории.
Упражнение "Скалолаз"
Ротач рекомендует включить в тренировки "скалолаза" — интенсивное кардиоупражнение, которое сочетает в себе нагрузку и на силу, и на выносливость.
Оно одновременно прорабатывает:
- мышцы живота,
- плечевой пояс,
- бедра,
- ягодицы.
К тому же упражнение укрепляет осанку и эффективно ускоряет жиросжигание.
Как выполнять
- Исходное положение — упор лёжа.
- Поочерёдно подтягивайте колени к груди, сохраняя динамичный ритм.
Инвентарь не нужен, нагрузку можно регулировать скоростью.
Для новичков эксперт советует начинать с 2-3 подходов по 10-15 повторений на каждую ногу.
