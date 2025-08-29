Одно упражнение, которое убирает живот после 40 лет

После 40 лет избавиться от лишнего жира на животе становится сложнее, но есть эффективное решение. Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с Men Today назвала упражнение, которое помогает подтянуть пресс и сжечь калории.

Упражнение "Скалолаз"

Ротач рекомендует включить в тренировки "скалолаза" — интенсивное кардиоупражнение, которое сочетает в себе нагрузку и на силу, и на выносливость.

Оно одновременно прорабатывает:

мышцы живота,

плечевой пояс,

бедра,

ягодицы.

К тому же упражнение укрепляет осанку и эффективно ускоряет жиросжигание.

Как выполнять

Исходное положение — упор лёжа. Поочерёдно подтягивайте колени к груди, сохраняя динамичный ритм.

Инвентарь не нужен, нагрузку можно регулировать скоростью.

Для новичков эксперт советует начинать с 2-3 подходов по 10-15 повторений на каждую ногу.