Маунтинбайк по черным трассам: новый драйв на старых курортах

Зимой горные курорты зовут катальщиков на лыжи и сноуборд. Но летом эти же трассы превращаются в площадку для другого вида адреналина — маунтинбайка. Чемпион России Иван Кунаев уверен: пора называть их не горнолыжными, а велогорнолыжными курортами.

Как устроено катание

Начать проще, чем кажется: берёте велосипед и защиту в прокате, покупаете билет на канатную дорогу (с велосипедом туда можно) и отправляетесь к трассам. С инструктором первый опыт будет безопаснее и понятнее.

Трассы объединяются в байк-парки и делятся по цветам сложности — от зелёных для новичков до чёрных для профи. Обычно хватает 3-4 часов, чтобы прочувствовать процесс и устать. Главное — не рваться сразу в бой, а кататься в удовольствие. Если вам близок драйв зимнего спуска, то и даунхилл наверняка "зацепит".

Топ-локации для маунтинбайка в России

Красная Поляна

Первый полноценный байк-парк в стране, и до сих пор — главный. Канатные дороги, прокат, инструкторы, трассы на любой вкус и удобный трансфер из аэропорта (всего 40 минут). Сезон длится примерно с мая по октябрь. Здесь же проходят популярные кэмпы "Велолагерь".

Крым

Совсем другой формат — без глянцевых подъёмников и трасс "под линейку". Зато есть естественный рельеф Ай-Петри и Алушты. Подъём на старт маршрутов — на машинах со стойками для байков. Кататься можно почти круглый год: с марта по ноябрь. Самый известный оператор — "Крымский велолагерь".

Манжерок (Алтай)

Молодой байк-парк, который быстро растёт. Есть прокат и школа обучения. Сезон похож на Красную Поляну. Да, добираться далеко, но живописные виды Алтая того стоят.

Банное (Башкирия)

Здесь проходит множество соревнований по даунхиллу. Самый удобный подъемник для велосипедистов в России. Правда, трассы больше рассчитаны на опытных райдеров, новичкам пока тяжело.

Шерегеш (Кемеровская область)

Один из самых известных зимних курортов только недавно начал развивать маунтинбайк-направление. Пока инфраструктура на старте, но потенциал у места огромный.

Итог

Маунтинбайк в России развивается быстро, и каждое лето у горнолыжных курортов появляется новая жизнь. Хотите спокойный каток — берите зелёные трассы. Нужен драйв — чёрные склоны не подведут. Главное — экипировка, инструктор и желание пробовать новое.