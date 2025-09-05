Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка на велосипеде
Девушка на велосипеде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:20

Маунтинбайк по черным трассам: новый драйв на старых курортах

Чемпион России Иван Кунаев: горнолыжные курорты летом становятся центрами маунтинбайка

Зимой горные курорты зовут катальщиков на лыжи и сноуборд. Но летом эти же трассы превращаются в площадку для другого вида адреналина — маунтинбайка. Чемпион России Иван Кунаев уверен: пора называть их не горнолыжными, а велогорнолыжными курортами.

Как устроено катание

Начать проще, чем кажется: берёте велосипед и защиту в прокате, покупаете билет на канатную дорогу (с велосипедом туда можно) и отправляетесь к трассам. С инструктором первый опыт будет безопаснее и понятнее.

Трассы объединяются в байк-парки и делятся по цветам сложности — от зелёных для новичков до чёрных для профи. Обычно хватает 3-4 часов, чтобы прочувствовать процесс и устать. Главное — не рваться сразу в бой, а кататься в удовольствие. Если вам близок драйв зимнего спуска, то и даунхилл наверняка "зацепит".

Топ-локации для маунтинбайка в России

  • Красная Поляна

Первый полноценный байк-парк в стране, и до сих пор — главный. Канатные дороги, прокат, инструкторы, трассы на любой вкус и удобный трансфер из аэропорта (всего 40 минут). Сезон длится примерно с мая по октябрь. Здесь же проходят популярные кэмпы "Велолагерь".

  • Крым

Совсем другой формат — без глянцевых подъёмников и трасс "под линейку". Зато есть естественный рельеф Ай-Петри и Алушты. Подъём на старт маршрутов — на машинах со стойками для байков. Кататься можно почти круглый год: с марта по ноябрь. Самый известный оператор — "Крымский велолагерь".

  • Манжерок (Алтай)

Молодой байк-парк, который быстро растёт. Есть прокат и школа обучения. Сезон похож на Красную Поляну. Да, добираться далеко, но живописные виды Алтая того стоят.

  • Банное (Башкирия)

Здесь проходит множество соревнований по даунхиллу. Самый удобный подъемник для велосипедистов в России. Правда, трассы больше рассчитаны на опытных райдеров, новичкам пока тяжело.

  • Шерегеш (Кемеровская область)

Один из самых известных зимних курортов только недавно начал развивать маунтинбайк-направление. Пока инфраструктура на старте, но потенциал у места огромный.

Итог

Маунтинбайк в России развивается быстро, и каждое лето у горнолыжных курортов появляется новая жизнь. Хотите спокойный каток — берите зелёные трассы. Нужен драйв — чёрные склоны не подведут. Главное — экипировка, инструктор и желание пробовать новое.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нормы физической активности для взрослых опубликовал Минздрав США сегодня в 17:10

Уличная тренировка, которая заменит фитнес-клуб

Как превратить обычный парк в спортзал и совместить кардио с силовыми нагрузками? Простая программа на 30 минут поможет почувствовать лето на максимум.

Читать полностью » Онлайн-тренировки: какие платформы предлагают занятия дома сегодня в 16:50

Спортзал под угрозой: как цифровые платформы переписывают правила фитнеса

Онлайн-тренировки вытесняют походы в спортзал. Узнайте, чем они полезны, как помогают экономить и какие платформы стоит попробовать.

Читать полностью » Упражнения на лестнице для домашних тренировок: рекомендации врачей сегодня в 16:10

Самая простая часть дома оказалась самым сложным тренажёром

Лестница в доме может заменить спортзал. Узнайте, какие упражнения помогут прокачать тело, используя всего несколько ступеней.

Читать полностью » Тренировки на беговой дорожке для выносливости рекомендовал Национальный институт старения США сегодня в 15:50

Три сценария на беговой дорожке, о которых молчат фитнес-тренеры

Три варианта тренировок на беговой дорожке, которые помогут развить выносливость, улучшить работу сердца и сделать кардио менее однообразным.

Читать полностью » Нужно ли есть перед утренней тренировкой: рекомендации врачей сегодня в 15:10

Еда и спорт: ошибка на завтрак, которая сводит на нет усилия

Что выбрать: завтрак перед тренировкой или полный отказ от еды? Всё зависит от нагрузки и ваших ощущений.

Читать полностью » Миранчук рассказал, как семья и языковой барьер мешают переезду в иностранный чемпионат сегодня в 14:19

Как правильно строить карьеру: советы Миранчука молодым игрокам

Антон Миранчук рассказал, почему российским футболистам стоит уезжать в Европу в молодости, и поделился опытом игры в швейцарском "Сьоне".

Читать полностью » Тренер Валерий Карпин заявил, что Георгий Джикия может получить вызов в сборную сегодня в 13:14

Карпин намекнул: стабильная игра в Турции — путь в национальную команду

Валерий Карпин оценил шансы Георгия Джикии вернуться в сборную России после перехода в турецкий «Антальяспор» и назвал условие для вызова.

Читать полностью » Бразильский бизнесмен завещал Неймару состояние в 6 млрд реалов сегодня в 12:11

Миллиардер без имени: футболист получил наследство от чужого человека

Неизвестный бразильский бизнесмен оставил Неймару наследство в 6 миллиардов реалов. Футболист не был знаком с дарителем, но стал его единственным наследником.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Гипертимезия позволяет 17-летней француженке организовать воспоминания по комнатам эмоций
Дом

Горничные отелей используют уксус и соду для восстановления белизны и мягкости полотенец
Красота и здоровье

Врач Лапа считает +24 °C наиболее комфортной температурой для здоровья
Красота и здоровье

Онколог Ивашков назвал неожиданные симптомы, которые могут указывать на рак
Наука и технологии

Учёные из Мичиганского университета изучили эволюцию челюстей у лопастепёрых рыб
Красота и здоровье

Эксперты развеяли популярные мифы о здоровье кишечника и питании
Красота и здоровье

Ортодонт Барагунова: сахар не разрушает зубы напрямую
Еда

Врач-нутрициолог: поздние сорта малины и ежевики содержат максимум антиоксидантов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet