Руины древней Гортины открывают тайны, которые не стерли тысячелетия

Сердце Пелопоннеса скрывает место, где легенды и реальность переплетаются. Здесь сверкает река Лусиос, а её ущелья охраняют древние монастыри и храмы. Горная Аркадия — это пейзаж, в котором легко поверить в мифы.

Деревни, где время остановилось

На склонах гор раскинулись исторические поселения — Димитсана, Стемница, Каритена.

В Димитсане гостей ждут знаменитая библиотека и уникальный Музей гидроэнергетики.

В Стемнице можно увидеть башню Роилос и старинные церкви.

Каритена поразит средневековым замком XIII века, который не случайно прозвали "Толедо Греции".

Каждая деревня хранит свою историю и красоту, а прогулка по мощёным улицам становится путешествием в прошлое.

Монастыри над пропастью

В монастыре Продромос, висящем над ущельем Лусиос с XVI века, открывается по-настоящему божественный вид.

"Под сладость лукума, который предлагают монахи, кажется, что сама природа здесь благословляет гостей", — говорят туристы.

Тропа ведёт от Продромоса к монастырю Философоса. Новый комплекс, возведённый в XVII веке, хранит фрески 1693 года, а рядом — руины старого монастыря X века.

Древняя Гортина

У выхода из ущелья лежат руины античного города. Гортина процветала в классическую и эллинистическую эпохи: здесь археологи нашли акрополи, храмы, термы и святилища. Это место до сих пор хранит энергетику древности.

Сила воды и музей под открытым небом

Особая гордость Аркадии — Музей гидроэнергетики. В старинных зданиях пороховой мельницы, кожевни и водяной мельницы можно увидеть, как сила воды помогала создавать продукцию в доиндустриальную эпоху.

Столица региона: Триполи

Триполи — это культурный центр Аркадии на высоте 650 метров. Здесь сохранились неоклассические здания, старинные церкви и уютные площади. Стоит посетить Военный и Археологический музеи, а также библиотеку Мацунейо. Город хранит следы венецианцев и турок, оставивших свой отпечаток в его архитектуре.

Активный отдых и местные деликатесы

Лусиос идеально подходит для рафтинга, а его ущелья манят любителей походов. После прогулки можно попробовать местные продукты: пасту "тутумия", травы, сладости. В Фольклорном музее Стемницы — окунуться в атмосферу традиционного дома Аркадии.