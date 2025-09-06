Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гора Фудзи
Гора Фудзи
© commons.wikimedia.org by Tobihino1977 is licensed under CC0
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:05

Осталось 2 часа: Япония смоделировала катастрофу – извержение вулкана Фудзи парализует страну

Извержение Фудзи: власти Японии показали симуляцию катастрофы – что ждет Токио

В Японии показали видео, которое наглядно демонстрирует, к чему может привести извержение вулкана Фудзи. Ролик, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта, уже вызвал живой отклик в обществе. К счастью, это не прогноз катастрофы, а часть информационной кампании к Дню готовности к вулканическим катастрофам.

Симуляция последствий

Видео было подготовлено правительством Токио. В нём моделируется, как всего за один-два часа облака вулканического пепла способны достичь столицы Японии. Последствия при этом могут оказаться масштабными: от парализации транспорта до перебоев с подачей электроэнергии и угрозы здоровью миллионов жителей.

"Момент может наступить без предупреждения", — говорится в ролике.

Зрителю показывают, как пепел оседает на дороги, железные дороги, линии электропередач и жилые здания. Даже небольшое его количество, как подчёркивают авторы видео, способно нарушить привычный ритм жизни города.

Уязвимость инфраструктуры

В ролике отмечается, что минимальные слои пепла могут остановить движение поездов и самолётов. На дорогах он создаёт опасные условия для водителей: ухудшает видимость и увеличивает риск скольжения.

"Даже минимальное количество пепла на взлетно-посадочных полосах и рельсах может остановить самолеты и поезда. Небольшое количество пепла на дорогах может создать опасные условия для вождения", — говорится в видео.

Большие объёмы пепла могут засорить канализацию, загрязнить питьевую воду, обрушить крыши домов и вывести из строя линии электропередач. Кроме того, плотные облака пепла способны закрыть солнце, оставив город в темноте. В таких условиях доступ к еде и товарам первой необходимости может быть временно ограничен.

Особая угроза исходит от пепла для здоровья людей. Вдыхание мелких частиц особенно опасно для тех, кто страдает респираторными заболеваниями.

Исторический контекст

Фудзи — самая высокая гора Японии, её высота составляет 3776 метров. Последний раз вулкан извергался в 1707 году: тогда пепел выпадал на протяжении двух недель. В прошлом Фудзи извергался примерно раз в 30 лет, но вот уже более трёх столетий он остаётся в спящем состоянии. Некоторые эксперты считают, что это может говорить о его готовности к новому взрыву.

Однако власти подчёркивают: никаких признаков скорого извержения нет. Видео создано исключительно в образовательных целях и не связано с реальной угрозой.

Цель кампании

"Эта симуляция создана для того, чтобы предоставить жителям точные знания и меры подготовки в случае чрезвычайной ситуации", — отмечают чиновники правительства Токио.

Ролик напоминает о необходимости иметь дома запас воды, консервов и лекарств на случай ЧС. В одном из эпизодов родители показывают ребёнку кладовую с продуктами и медикаментами.

Таким образом, кампания направлена не на запугивание населения, а на повышение уровня осведомлённости.

Геологическая реальность

Япония расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца — одного из самых активных регионов планеты. Здесь находится 111 действующих вулканов. Кроме того, страна лежит на стыке четырёх тектонических плит, что делает её особенно уязвимой перед землетрясениями и извержениями.

Для японцев угроза вулканической активности остаётся частью повседневной жизни, поэтому правительство регулярно проводит кампании, направленные на подготовку населения.

Три интересных факта

  1. Фудзи — священный символ Японии, и ежегодно на вершину поднимаются сотни тысяч паломников и туристов.
  2. Последнее извержение 1707 года сопровождалось выпадением пепла даже в Токио, находящемся в 100 км от вулкана.
  3. По данным геологов, в Японии расположено около 10% всех активных вулканов мира.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли сосуд с воинами в Чанкильо вчера в 23:45

Битвы под звездами: как сосуд из Чанкильо взрывает мифы о мирных астрономах древнего Перу

В пустыне Касма найдена древняя керамика с воинами. Что она рассказывает о власти в первых цивилизациях Америки? Археология, Перу, Чанкильо, элита.

Читать полностью » Исследование выявило, что поколение Z самое несчастное среди молодежи в 46 странах вчера в 23:37

Самая несчастная возрастная группа мира — загадка, которая рушит стереотипы

Новое исследование выявило, что молодые люди поколения Z — самая несчастная возрастная группа в 46 странах. Ученые связывают это с проблемами психического здоровья и отношением к учебе.

Читать полностью » Гипертимезия позволяет 17-летней француженке организовать воспоминания по комнатам эмоций вчера в 22:42

Воображаемое будущее в ладонях: почему её путешествия во времени завидуют все

Учёные описали редкий случай 17-летней девушки с гипертимезией — уникальной способностью ярко и точно вспоминать прошлое и воображать будущее. Изучение её памяти помогает понять роль эмоций в автобиографической памяти.

Читать полностью » Учёные из Мичиганского университета изучили эволюцию челюстей у лопастепёрых рыб вчера в 22:32

Эволюция, которая остановилась: почему рыбы с мощными челюстями почти исчезли, но изменили мир

Исследование раскрывает, как лопастепёрые рыбы с их быстро эволюционирующими челюстями сыграли ключевую роль в развитии позвоночных, опережая лучепёрых на сотни миллионов лет.

Читать полностью » Ученые обнаружили древние микробы в зубе мамонта возрастом миллион лет вчера в 21:39

Древние микробы мамонта: забытые патогены, угрожающие современным животным

Учёные извлекли из зуба мамонта возрастом более миллиона лет ДНК древних микробов, раскрывая тайны болезней и эволюции микробных сообществ в эпоху плейстоцена

Читать полностью » Археологи нашли египетскую шкатулку в кургане Оренбуржья вчера в 21:26

Взрыв в прошлом: шкатулка из Египта потрясает курганы Оренбуржья

В кургане Оренбургской области нашли уникальную фаянсовую шкатулку из Древнего Египта VI-V веков до н. э., что раскрывает неожиданные связи между степью и Египтом.

Читать полностью » Учёные зафиксировали замедление роста продолжительности жизни вчера в 20:34

Тень над поколениями: как падение темпов роста жизни угрожает нашим планам

Учёные предупреждают: резкий рост продолжительности жизни, который наблюдался в XX веке, вряд ли продолжится. Что стоит за этим замедлением и какие факторы могут изменить прогноз?

Читать полностью » Археологи нашли фрагменты фресок с согдийскими жрецами в Таджикистане вчера в 20:21

Огонь древних в опасности: фрески Таджикистана с жрецами, которые могут исчезнуть навсегда

В Таджикистане раскопали фрагменты фрески с жрецами у алтаря огня. Что это значит для понимания древних согдийцев и Шелкового пути? Открытие обещает новые тайны археологии.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи рекомендуют приседания и выпады для укрепления мышц ног и улучшения осанки
Наука и технологии

Иммунитет и зеаксантин: связь, обнаруженная в новом исследовании
Авто и мото

В Тульской области водителя лишили прав на год за наезд на кота
Авто и мото

В Иркутской области открыли самый длинный автотуристический маршрут России на 1720 км
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему упражнение жим над головой выполняется неправильно
Красота и здоровье

Ученые Лаваля: каму-каму – ключ к лечению неалкогольной жировой болезни печени
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить салат Цезарь с курицей с минимальным количеством калорий
Дом

Как правильно ухаживать за подушками и одеялами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet