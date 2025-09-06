Осталось 2 часа: Япония смоделировала катастрофу – извержение вулкана Фудзи парализует страну

В Японии показали видео, которое наглядно демонстрирует, к чему может привести извержение вулкана Фудзи. Ролик, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта, уже вызвал живой отклик в обществе. К счастью, это не прогноз катастрофы, а часть информационной кампании к Дню готовности к вулканическим катастрофам.

Симуляция последствий

Видео было подготовлено правительством Токио. В нём моделируется, как всего за один-два часа облака вулканического пепла способны достичь столицы Японии. Последствия при этом могут оказаться масштабными: от парализации транспорта до перебоев с подачей электроэнергии и угрозы здоровью миллионов жителей.

"Момент может наступить без предупреждения", — говорится в ролике.

Зрителю показывают, как пепел оседает на дороги, железные дороги, линии электропередач и жилые здания. Даже небольшое его количество, как подчёркивают авторы видео, способно нарушить привычный ритм жизни города.

Уязвимость инфраструктуры

В ролике отмечается, что минимальные слои пепла могут остановить движение поездов и самолётов. На дорогах он создаёт опасные условия для водителей: ухудшает видимость и увеличивает риск скольжения.

"Даже минимальное количество пепла на взлетно-посадочных полосах и рельсах может остановить самолеты и поезда. Небольшое количество пепла на дорогах может создать опасные условия для вождения", — говорится в видео.

Большие объёмы пепла могут засорить канализацию, загрязнить питьевую воду, обрушить крыши домов и вывести из строя линии электропередач. Кроме того, плотные облака пепла способны закрыть солнце, оставив город в темноте. В таких условиях доступ к еде и товарам первой необходимости может быть временно ограничен.

Особая угроза исходит от пепла для здоровья людей. Вдыхание мелких частиц особенно опасно для тех, кто страдает респираторными заболеваниями.

Исторический контекст

Фудзи — самая высокая гора Японии, её высота составляет 3776 метров. Последний раз вулкан извергался в 1707 году: тогда пепел выпадал на протяжении двух недель. В прошлом Фудзи извергался примерно раз в 30 лет, но вот уже более трёх столетий он остаётся в спящем состоянии. Некоторые эксперты считают, что это может говорить о его готовности к новому взрыву.

Однако власти подчёркивают: никаких признаков скорого извержения нет. Видео создано исключительно в образовательных целях и не связано с реальной угрозой.

Цель кампании

"Эта симуляция создана для того, чтобы предоставить жителям точные знания и меры подготовки в случае чрезвычайной ситуации", — отмечают чиновники правительства Токио.

Ролик напоминает о необходимости иметь дома запас воды, консервов и лекарств на случай ЧС. В одном из эпизодов родители показывают ребёнку кладовую с продуктами и медикаментами.

Таким образом, кампания направлена не на запугивание населения, а на повышение уровня осведомлённости.

Геологическая реальность

Япония расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца — одного из самых активных регионов планеты. Здесь находится 111 действующих вулканов. Кроме того, страна лежит на стыке четырёх тектонических плит, что делает её особенно уязвимой перед землетрясениями и извержениями.

Для японцев угроза вулканической активности остаётся частью повседневной жизни, поэтому правительство регулярно проводит кампании, направленные на подготовку населения.

Три интересных факта