Олег Белов Опубликована сегодня в 10:53

От гонок до дорог: как улучшение машин на трассах спасает водителей в городе

5 технологий из автоспорта, которые изменили серийные автомобили

Гоночные машины всегда были настоящими лабораториями для автомобильных технологий. Многие из них, протестированные в условиях экстремальных гонок, позже находят место в серийных автомобилях. Но не все водители знают, что их автомобили оснащены высокими технологиями, пришедшими из автоспорта. Рассказываем о пяти таких системах.

1. Зеркала заднего вида: от гонки до повседневной жизни

Зеркала заднего вида — элемент, который сегодня есть в каждом автомобиле. Однако на заре автоспорта они появились в 1911 году, когда на гонке "500 миль Индианаполиса" участвовал первый автомобиль с таким зеркалом — Marmon Wasp.

Как это связано с вами? Рэй Хэрроун, победитель той гонки, заменил штурмана зеркалом, что стало революционным шагом в автопроме. Сегодня зеркала — неотъемлемая часть каждой машины, а в некоторых моделях их уже заменили камеры.

2. Дисковые тормоза: от Ле-Мана до вашего автомобиля

В гонке 24 часа Ле-Мана в 1953 году Jaguar XK120-C впервые использовал дисковые тормоза. До этого на гоночных машинах использовались барабанные тормоза, которые не справлялись с растущими скоростями.

Как это связано с вами? После победы Jaguar в "Ле-Мане" дисковые тормоза стали стандартом для массовых автомобилей, а сегодня это обязательный элемент даже в недорогих моделях.

3. Турбонаддув: от Формулы 1 к массовым моделям

Первый автомобиль с турбомотором Oldsmobile Jetfire был выпущен в 1962 году. Но именно Формула 1 стала лидером в использовании турбонаддува, с болидом Renault RS01 в 1977 году, который был первым турбомотором в гонках.

Как это связано с вами? Сегодня турбомоторы — это не только привилегия спорткаров, но и обязательная часть многих современных массовых моделей автомобилей, благодаря повышенной мощности и экономичности.

4. Активная подвеска: от побед в F1 до комфорта на дороге

В 1992 году Williams FW14B стал одним из самых технологичных болидов Формулы 1, оснащённым активной подвеской. Эта система позволяла машине изменять настройки подвески в зависимости от условий трассы, обеспечивая лучшие результаты.

Как это связано с вами? Вдохновившись успехом в автоспорте, автопроизводители начали внедрять активную подвеску в массовые автомобили, улучшая управляемость и комфорт, как, например, в Infiniti Q45.

5. Углепластик: лёгкость и жёсткость для всех

В 1981 году Lotus 88 стал первым болидом Формулы 1 с шасси из углепластика, хотя официально участие этого автомобиля было запрещено. Тем не менее, шасси из углепластика начали активно использоваться в автоспорте, и через несколько лет это стало стандартом.

Как это связано с вами? Сегодня углепластик используется в дорожных автомобилях не только для снижения веса, но и для улучшения топливной экономичности и безопасности, как, например, в BMW i3.

Выводы

Многие технологии, которые когда-то были доступны только на гоночных трассах, сегодня стали стандартом для массовых автомобилей. Эти инновации, протестированные в самых сложных условиях, улучшают безопасность, управляемость и комфорт на дорогах. Автопроизводители активно перенимают опыт автоспорта, создавая более совершенные и технологичные машины для обычных водителей.

