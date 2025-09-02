Пока машины дорожают, мотоциклы становятся новой страстью россиян

сегодня в 13:02

Рейтинг надёжности доказал: эти марки остаются эталоном для Китая

Audi и Honda возглавили рейтинг самых качественных автомобилей в Китае: минимальное число жалоб подтвердило доверие к сборке и надёжности моделей.

Читать полностью »

сегодня в 12:18

Квас подставляет водителей: как алкотестер может показать "пьяные" цифры

Квас может дать ложноположительный результат на алкотестере. Врач объяснила, как возникает эффект «ротового алкоголя» и сколько ждать перед поездкой.

Читать полностью »

сегодня в 12:16

В России дорожает всё, кроме этих машин: что скрывает феномен одного автогиганта

В августе спрос на автомобили Belgee в России вырос почти на 20%. Лидеры продаж — кроссоверы X50 и X70, при этом цены на них остались стабильными.

Читать полностью »

сегодня в 11:53

Статистика, которая шокирует: регионы, где водители живут без правил

Москва, Подмосковье и Дагестан стали лидерами по числу нарушителей ПДД. Какие регионы и округа вошли в антирейтинг и почему цифры столь высоки?

Читать полностью »

сегодня в 11:06

Санкции сильнее рынка: автогигант отрезал себе дорогу в Россию

Toyota заявила, что возвращение на российский рынок исключено: продажи и экспорт автомобилей в страну не планируются из-за санкций и репутационных рисков.

Читать полностью »

сегодня в 10:39

Внешне свежий, внутри прошлогодний: из чего на самом деле делают Solaris

Solaris собирают из деталей 2021–2022 годов: фары, стёкла и узлы — почти всё из старых запасов. Но как изменится машина, когда они закончатся?

Читать полностью »

сегодня в 10:19

Машины по цене телефона: как 500 тысяч делят рынок на своих и чужих

Средняя цена подержанного авто в России достигла 1,15 млн рублей, при этом 40% рынка занимают машины дешевле 500 тыс., чаще всего возрастные ВАЗы и иномарки.

Читать полностью »

сегодня в 9:48

Китайские электромобили захватывают мир: BYD бьёт экспортный рекорд

Китайский гигант BYD сообщил о рекордных продажах за август 2025 года и продолжает уверенно наращивать экспорт, бросая вызов мировым конкурентам.

Читать полностью »