Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с плохим парнем
Девушка с плохим парнем
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:18

Пока машины дорожают, мотоциклы становятся новой страстью россиян

Автостат: японские бренды заняли половину рынка подержанных мотоциклов в России

В июле 2025 года продажи подержанных мотоциклов в России увеличились на 6,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По данным "Автостата", было реализовано около 15 920 единиц.

Подержанные мотоциклы: лидеры и предпочтения
Структура рынка:

  • японские бренды — 50% продаж,
  • китайские производители — 17%,
  • российские мотоциклы — 8%.

Топ-5 марок по продажам:

  • Honda — 3 000 шт.
  • Yamaha — 2 300 шт.
  • Suzuki — 1 400 шт.
  • Kawasaki
  • BMW

Таким образом, японские бренды продолжают удерживать абсолютное лидерство на вторичном рынке.

Новый сегмент: двузначный рост
Продажи новых мотоциклов в июле также показали рост — на 19%.

Regulmoto остаётся лидером: продано 1 456 единиц (19% рынка).
Motoland XF300 также демонстрирует хорошие показатели — 490 мотоциклов.

Таким образом, рынок мотоциклов в России растёт сразу по двум направлениям — увеличивается интерес и к новым моделям, и к подержанной технике, при этом японские марки сохраняют доминирующее положение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Китае составили рейтинг надёжности автомобилей: Audi и Honda заняли лидирующие позиции сегодня в 13:02

Рейтинг надёжности доказал: эти марки остаются эталоном для Китая

Audi и Honda возглавили рейтинг самых качественных автомобилей в Китае: минимальное число жалоб подтвердило доверие к сборке и надёжности моделей.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Чистик: квас может дать положительную реакцию алкотестера у водителей сегодня в 12:18

Квас подставляет водителей: как алкотестер может показать "пьяные" цифры

Квас может дать ложноположительный результат на алкотестере. Врач объяснила, как возникает эффект «ротового алкоголя» и сколько ждать перед поездкой.

Читать полностью » Belgee укрепляет позиции в России: спрос на X50 и X70 увеличился в 2025 году сегодня в 12:16

В России дорожает всё, кроме этих машин: что скрывает феномен одного автогиганта

В августе спрос на автомобили Belgee в России вырос почти на 20%. Лидеры продаж — кроссоверы X50 и X70, при этом цены на них остались стабильными.

Читать полностью » Дагестан вошёл в тройку регионов с наибольшим числом нарушителей ПДД сегодня в 11:53

Статистика, которая шокирует: регионы, где водители живут без правил

Москва, Подмосковье и Дагестан стали лидерами по числу нарушителей ПДД. Какие регионы и округа вошли в антирейтинг и почему цифры столь высоки?

Читать полностью » Toyota подтвердила, что возвращение на рынок РФ пока не рассматривается — Каори Хасэгава сегодня в 11:06

Санкции сильнее рынка: автогигант отрезал себе дорогу в Россию

Toyota заявила, что возвращение на российский рынок исключено: продажи и экспорт автомобилей в страну не планируются из-за санкций и репутационных рисков.

Читать полностью » На бывшем заводе Hyundai в Петербурге Solaris собирают из старых узлов — эксперт сегодня в 10:39

Внешне свежий, внутри прошлогодний: из чего на самом деле делают Solaris

Solaris собирают из деталей 2021–2022 годов: фары, стёкла и узлы — почти всё из старых запасов. Но как изменится машина, когда они закончатся?

Читать полностью » Эксперт назвал причины снижения спроса на новые автомобили в России сегодня в 10:19

Машины по цене телефона: как 500 тысяч делят рынок на своих и чужих

Средняя цена подержанного авто в России достигла 1,15 млн рублей, при этом 40% рынка занимают машины дешевле 500 тыс., чаще всего возрастные ВАЗы и иномарки.

Читать полностью » Экспорт BYD в августе 2025 года увеличился на 146% и достиг 80,5 тыс. автомобилей сегодня в 9:48

Китайские электромобили захватывают мир: BYD бьёт экспортный рекорд

Китайский гигант BYD сообщил о рекордных продажах за август 2025 года и продолжает уверенно наращивать экспорт, бросая вызов мировым конкурентам.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары рекомендуют методы обучения волнистого попугая разговору
Еда

Как сделать шоколадное суфле согласно кулинарным рекомендациям
Питомцы

Специалисты по аквариумистике рекомендуют выбирать форму аквариума для простого ухода
Красота и здоровье

Врачи назвали киви мягким средством для нормализации работы кишечника
Дом

Как тараканы проникают в квартиры через канализацию
Еда

Как приготовить салат с курицей и маринованными опятами
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отвергла обвинения блогерши Мятной Лилу и назвала угрозы суда несерьёзными
Спорт и фитнес

Эксперты: система Чарльза Поликвина помогает преодолеть плато в росте мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet