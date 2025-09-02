Пока машины дорожают, мотоциклы становятся новой страстью россиян
В июле 2025 года продажи подержанных мотоциклов в России увеличились на 6,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По данным "Автостата", было реализовано около 15 920 единиц.
Подержанные мотоциклы: лидеры и предпочтения
Структура рынка:
- японские бренды — 50% продаж,
- китайские производители — 17%,
- российские мотоциклы — 8%.
Топ-5 марок по продажам:
- Honda — 3 000 шт.
- Yamaha — 2 300 шт.
- Suzuki — 1 400 шт.
- Kawasaki
- BMW
Таким образом, японские бренды продолжают удерживать абсолютное лидерство на вторичном рынке.
Новый сегмент: двузначный рост
Продажи новых мотоциклов в июле также показали рост — на 19%.
Regulmoto остаётся лидером: продано 1 456 единиц (19% рынка).
Motoland XF300 также демонстрирует хорошие показатели — 490 мотоциклов.
Таким образом, рынок мотоциклов в России растёт сразу по двум направлениям — увеличивается интерес и к новым моделям, и к подержанной технике, при этом японские марки сохраняют доминирующее положение.
