Штрафы до 10 тысяч и лишение прав: чем грозит езда без регистрации мотоцикла
Регистрация мотоцикла в России имеет ряд особенностей, которые стоит учитывать заранее. На первый взгляд процедура похожа на постановку автомобиля на учет, но в деталях есть свои нюансы, незнание которых может привести к штрафам и лишним тратам.
Что считается мотоциклом
К мотоциклам относят двухколесные транспортные средства категории L3. Чтобы попасть в этот класс, техника должна обладать определёнными характеристиками:
• двигатель внутреннего сгорания объемом более 50 куб. см (если он установлен);
• суммарная мощность силовой установки свыше 4 кВт;
• максимальная скорость выше 50 км/ч;
• наличие паспорта транспортного средства (ПТС).
Без этих параметров поставить двухколесный транспорт на учет не получится.
Транспорт, который не подлежит регистрации
Скутеры и мопеды, обладающие небольшой мощностью и скоростью, в ГИБДД регистрировать не нужно. Исключение составляют случаи, когда в конкретном регионе разрешена добровольная постановка на учет.
К этой категории также относятся питбайки и кроссовые мотоциклы, у которых отсутствуют обязательные элементы для езды по дорогам общего пользования — зеркала заднего вида и поворотники.
Зато эндуро и супермото, несмотря на спортивный характер, регистрируются и могут законно ездить по трассам.
Сроки и штрафы
На постановку мотоцикла на учет дается десять дней с момента покупки или оформления таможенных документов. Если нарушить срок, предусмотрены штрафы:
-
От 1500 до 2000 руб. для физических лиц.
-
От 5000 до 10 000 руб. для юридических лиц.
Если выехали на дорогу без регистрации, штраф составит 500-800 руб. за первое нарушение. Повторный случай обойдется уже в 5000 руб. или даже в лишение прав на срок до трёх месяцев.
Если у водителя нет прав, наказание будет более строгим.
Документы для регистрации
Пакет документов почти идентичен автомобильному. Необходимо:
• паспорт гражданина РФ;
• ПТС и СТС;
• договор купли-продажи, дарения или мены (подтверждение права собственности);
• полис ОСАГО;
• диагностическая карта (для техники старше 4 лет);
• выписка из ЭПТС для новых или импортных моделей.
Если нет документов
Ситуации бывают разные. Если хотя бы часть бумаг сохранилась — например, чек из салона, — можно попробовать через суд доказать право собственности. Решение суда станет основанием для регистрации.
Стоимость постановки на учет
Общая сумма составляет 3100 руб.:
• свидетельство о регистрации — 500 руб.;
• внесение изменений в ПТС — 350 руб.;
• номера — 2250 руб.
Экономия возможна, если сохранить старые номерные знаки. В этом случае вместо 2250 руб. оплачивается лишь 850 руб. А если в ПТС нет свободного места, придется доплатить 800 руб. за дубликат.
Регистрация через "Госуслуги"
Самый удобный вариант — подача заявления онлайн. Алгоритм выглядит так:
-
Подготовить документы.
-
Войти на портал "Госуслуги" и выбрать услугу "Регистрация ТС".
-
Ввести VIN и номер ЭПТС (если есть).
-
Указать данные о СТС и номер.
-
Выбрать подразделение ГИБДД и дату визита.
-
Оплатить госпошлину онлайн.
-
Приехать в назначенное время на мотоцикле для осмотра.
На приеме нужно иметь паспорт, документы о праве собственности, полис ОСАГО, ПТС и СТС. Если регистрацию оформляет представитель, дополнительно нужна доверенность и паспорт владельца.
Электронный ПТС
"Электронный ПТС автоматически отправляется в базу МВД, и предоставлять его в бумажной форме не требуется", — пояснил директор дивизиона "мотоциклы и спецтехника" компании "Автодом" Олег Воронцов.
Для владельца это значит, что бумажный вариант не нужен, а регистрация упрощается.
Проверка мотоцикла перед покупкой
Чтобы избежать проблем, особенно при покупке с пробегом, важно проверить юридическую чистоту техники. На сайте ГИБДД по VIN или номеру шасси можно узнать, стоит ли мотоцикл на учете, числится ли в угоне или залоге, участвовал ли в ДТП.
Самодельные и переделанные мотоциклы
Для регистрации "кастомов" потребуется отдельная процедура. Прежде всего нужно пройти техническую экспертизу в аккредитованной лаборатории, которая подтвердит соответствие конструкции требованиям безопасности. После этого вместе с паспортом, документами на агрегаты, фотографиями и заключением экспертизы можно подавать заявление в ГИБДД.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Пропустили срок регистрации — штраф и возможное лишение прав — регистрация через "Госуслуги" в течение 10 дней.
-
Купили мотоцикл без проверки истории — риск ареста ТС — проверка VIN на сайте ГИБДД.
-
Утеря документов — сложности с постановкой — обращение в суд и восстановление права собственности.
А что если…
Если вы купили мотоцикл за границей, то процедура регистрации аналогична обычной, только дополнительно потребуются таможенные документы. В случае наследства — право собственности подтверждается свидетельством о наследовании.
Интересные факты
-
В СССР мотоциклы регистрировались в ГАИ с начала 1930-х годов, а до этого ездили без номеров.
-
Первые мотоциклетные номера в России были черными с белыми цифрами.
-
Сегодня в Москве зарегистрировано более 50 тысяч мотоциклов, и их количество растет каждый год.
