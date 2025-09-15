Штрафы до 10 тысяч и лишение прав: чем грозит езда без регистрации мотоцикла

Регистрация мотоцикла в России имеет ряд особенностей, которые стоит учитывать заранее. На первый взгляд процедура похожа на постановку автомобиля на учет, но в деталях есть свои нюансы, незнание которых может привести к штрафам и лишним тратам.

Что считается мотоциклом

К мотоциклам относят двухколесные транспортные средства категории L3. Чтобы попасть в этот класс, техника должна обладать определёнными характеристиками:

• двигатель внутреннего сгорания объемом более 50 куб. см (если он установлен);

• суммарная мощность силовой установки свыше 4 кВт;

• максимальная скорость выше 50 км/ч;

• наличие паспорта транспортного средства (ПТС).

Без этих параметров поставить двухколесный транспорт на учет не получится.

Транспорт, который не подлежит регистрации

Скутеры и мопеды, обладающие небольшой мощностью и скоростью, в ГИБДД регистрировать не нужно. Исключение составляют случаи, когда в конкретном регионе разрешена добровольная постановка на учет.

К этой категории также относятся питбайки и кроссовые мотоциклы, у которых отсутствуют обязательные элементы для езды по дорогам общего пользования — зеркала заднего вида и поворотники.

Зато эндуро и супермото, несмотря на спортивный характер, регистрируются и могут законно ездить по трассам.

Сроки и штрафы

На постановку мотоцикла на учет дается десять дней с момента покупки или оформления таможенных документов. Если нарушить срок, предусмотрены штрафы:

От 1500 до 2000 руб. для физических лиц. От 5000 до 10 000 руб. для юридических лиц.

Если выехали на дорогу без регистрации, штраф составит 500-800 руб. за первое нарушение. Повторный случай обойдется уже в 5000 руб. или даже в лишение прав на срок до трёх месяцев.

Если у водителя нет прав, наказание будет более строгим.

Документы для регистрации

Пакет документов почти идентичен автомобильному. Необходимо:

• паспорт гражданина РФ;

• ПТС и СТС;

• договор купли-продажи, дарения или мены (подтверждение права собственности);

• полис ОСАГО;

• диагностическая карта (для техники старше 4 лет);

• выписка из ЭПТС для новых или импортных моделей.

Если нет документов

Ситуации бывают разные. Если хотя бы часть бумаг сохранилась — например, чек из салона, — можно попробовать через суд доказать право собственности. Решение суда станет основанием для регистрации.

Стоимость постановки на учет

Общая сумма составляет 3100 руб.:

• свидетельство о регистрации — 500 руб.;

• внесение изменений в ПТС — 350 руб.;

• номера — 2250 руб.

Экономия возможна, если сохранить старые номерные знаки. В этом случае вместо 2250 руб. оплачивается лишь 850 руб. А если в ПТС нет свободного места, придется доплатить 800 руб. за дубликат.

Регистрация через "Госуслуги"

Самый удобный вариант — подача заявления онлайн. Алгоритм выглядит так:

Подготовить документы. Войти на портал "Госуслуги" и выбрать услугу "Регистрация ТС". Ввести VIN и номер ЭПТС (если есть). Указать данные о СТС и номер. Выбрать подразделение ГИБДД и дату визита. Оплатить госпошлину онлайн. Приехать в назначенное время на мотоцикле для осмотра.

На приеме нужно иметь паспорт, документы о праве собственности, полис ОСАГО, ПТС и СТС. Если регистрацию оформляет представитель, дополнительно нужна доверенность и паспорт владельца.

Электронный ПТС

"Электронный ПТС автоматически отправляется в базу МВД, и предоставлять его в бумажной форме не требуется", — пояснил директор дивизиона "мотоциклы и спецтехника" компании "Автодом" Олег Воронцов.

Для владельца это значит, что бумажный вариант не нужен, а регистрация упрощается.

Проверка мотоцикла перед покупкой

Чтобы избежать проблем, особенно при покупке с пробегом, важно проверить юридическую чистоту техники. На сайте ГИБДД по VIN или номеру шасси можно узнать, стоит ли мотоцикл на учете, числится ли в угоне или залоге, участвовал ли в ДТП.

Самодельные и переделанные мотоциклы

Для регистрации "кастомов" потребуется отдельная процедура. Прежде всего нужно пройти техническую экспертизу в аккредитованной лаборатории, которая подтвердит соответствие конструкции требованиям безопасности. После этого вместе с паспортом, документами на агрегаты, фотографиями и заключением экспертизы можно подавать заявление в ГИБДД.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Пропустили срок регистрации — штраф и возможное лишение прав — регистрация через "Госуслуги" в течение 10 дней. Купили мотоцикл без проверки истории — риск ареста ТС — проверка VIN на сайте ГИБДД. Утеря документов — сложности с постановкой — обращение в суд и восстановление права собственности.

А что если…

Если вы купили мотоцикл за границей, то процедура регистрации аналогична обычной, только дополнительно потребуются таможенные документы. В случае наследства — право собственности подтверждается свидетельством о наследовании.

Интересные факты