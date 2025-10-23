Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by master1305
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:50

Японская эпоха закончилась: вот какие байки берут россияне

Китайские мотоциклы заняли 70% рынка в России

По данным аналитиков, в сентябре 2025 года россияне купили 4 027 новых мотоциклов, что на четверть больше, чем за тот же период прошлого года. За девять месяцев дилеры реализовали 46,1 тысячи единиц техники — это плюс 18% к показателям 2024-го. Главным двигателем роста стал сегмент доступных моделей: именно они заняли большую часть рынка.

Китайские бренды задают тон

Почти 70% всех проданных мотоциклов пришлись на продукцию из Китая. Эти байки активно занимают нишу, которую раньше удерживали японские и европейские производители. Индийская техника заняла 7,5% рынка, а доля Японии составила всего 5%.

Абсолютным лидером продаж стал Regulmoto: в сентябре продано 641 мотоцикл этой марки. Следом идут Voge с результатом 323 единицы и Motoland, реализовавший 318 машин. В пятёрку популярных брендов вошли также Racer (307 экземпляров) и Kayo (179).

Самые продаваемые модели

Настоящим хитом сентября стал Motoland XF300 - эта модель разошлась тиражом в 256 экземпляров. Следом идут Racer RC300 (133 шт.), Voge DS (116 шт.), Regulmoto Sport (89 шт.) и Zontes ZT368T (85 шт.).

Эти модели привлекательны сочетанием цены и технических характеристик. Средний покупатель выбирает надёжный мотор, минимальные расходы на обслуживание и современный внешний вид.

Почему растёт интерес к мотоциклам

Эксперты отмечают, что за последние два года россияне всё чаще пересаживаются на двухколёсный транспорт не только ради хобби, но и как альтернативу автомобилю. Причины очевидны:

  1. дорожные заторы. В крупных городах мотоциклы позволяют быстрее добираться до работы.

  2. экономия топлива. Расход топлива у байков в 3-4 раза ниже, чем у легковых авто.

  3. рост цен на автомобили. После подорожания машин многие обращаются к более доступным решениям.

  4. развитие рынка. Появление новых моделей и брендов расширило выбор в бюджетном сегменте.

Сравнение: лидеры китайского и японского сегментов

Бренд Страна Средняя цена (₽) Продано в сентябре Особенности
Regulmoto Китай ~350 000 641 Простота, доступные запчасти
Voge Китай ~420 000 323 Современный дизайн, ABS
Motoland Китай ~370 000 318 Универсальность, надёжность
Yamaha Япония ~750 000 58 Классическая сборка, высокая цена
Bajaj Индия ~410 000 60 Экономичность, лёгкость в обслуживании

Как выбрать бюджетный мотоцикл: пошаговый гид

  1. Определите назначение. Для города подойдёт лёгкий дорожный байк, для путешествий — эндуро.

  2. Проверьте наличие сервиса. Уточните, есть ли официальный дилер и запчасти в вашем регионе.

  3. Оцените расход топлива и мощность двигателя. Оптимум — 250-350 куб. см при расходе до 4 л/100 км.

  4. Проведите тест-драйв. Проверьте посадку, баланс и удобство управления.

  5. Сравните страховку и налоги. Иногда экономия на покупке компенсируется расходами на обслуживание.

Ошибки при выборе и их последствия

  • Ошибка: покупка редкой модели без официального сервиса.
    Последствие: проблемы с ремонтом и поиском деталей.
    Альтернатива: выбирайте популярные марки вроде Regulmoto или Racer.

  • Ошибка: недооценка мощности.
    Последствие: байк не справляется с трассой или перевозкой пассажира.
    Альтернатива: для универсального использования лучше выбирать 300-кубовые модели.

  • Ошибка: экономия на экипировке.
    Последствие: риск травм при падении.
    Альтернатива: инвестируйте в сертифицированный шлем и защиту.

Плюсы и минусы бюджетных мотоциклов

Плюсы Минусы
Низкая цена Меньший ресурс двигателя
Простота обслуживания Меньше премиальных функций
Доступность запчастей Возможны вибрации и шум
Низкий расход топлива Не всегда подходит для дальних поездок

FAQ

Сколько стоит новый китайский мотоцикл в России?
Цены начинаются от 300-350 тысяч рублей за базовые модели и достигают 600 тысяч за версии с ABS и инжектором.

Что лучше — подержанный японский байк или новый китайский?
Если важны гарантия и простое обслуживание, новый китайский вариант предпочтительнее. Японские б/у мотоциклы долговечнее, но требуют большего ухода.

Какой мотоцикл подойдёт новичку?
Motoland XF250, Racer RC200 или Kayo K1 — лёгкие и прощающие ошибки модели для городских поездок.

Мифы и правда

Миф: китайские мотоциклы быстро ломаются.
Правда: современные модели заметно улучшили качество сборки и надёжность.

Миф: покупка мотоцикла — это дорогое хобби.
Правда: экономичные байки позволяют сократить расходы на транспорт.

Миф: дешёвый мотоцикл не подходит для длительных поездок.
Правда: при регулярном обслуживании даже бюджетные модели успешно выдерживают дальние маршруты.

