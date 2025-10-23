Японская эпоха закончилась: вот какие байки берут россияне
По данным аналитиков, в сентябре 2025 года россияне купили 4 027 новых мотоциклов, что на четверть больше, чем за тот же период прошлого года. За девять месяцев дилеры реализовали 46,1 тысячи единиц техники — это плюс 18% к показателям 2024-го. Главным двигателем роста стал сегмент доступных моделей: именно они заняли большую часть рынка.
Китайские бренды задают тон
Почти 70% всех проданных мотоциклов пришлись на продукцию из Китая. Эти байки активно занимают нишу, которую раньше удерживали японские и европейские производители. Индийская техника заняла 7,5% рынка, а доля Японии составила всего 5%.
Абсолютным лидером продаж стал Regulmoto: в сентябре продано 641 мотоцикл этой марки. Следом идут Voge с результатом 323 единицы и Motoland, реализовавший 318 машин. В пятёрку популярных брендов вошли также Racer (307 экземпляров) и Kayo (179).
Самые продаваемые модели
Настоящим хитом сентября стал Motoland XF300 - эта модель разошлась тиражом в 256 экземпляров. Следом идут Racer RC300 (133 шт.), Voge DS (116 шт.), Regulmoto Sport (89 шт.) и Zontes ZT368T (85 шт.).
Эти модели привлекательны сочетанием цены и технических характеристик. Средний покупатель выбирает надёжный мотор, минимальные расходы на обслуживание и современный внешний вид.
Почему растёт интерес к мотоциклам
Эксперты отмечают, что за последние два года россияне всё чаще пересаживаются на двухколёсный транспорт не только ради хобби, но и как альтернативу автомобилю. Причины очевидны:
-
дорожные заторы. В крупных городах мотоциклы позволяют быстрее добираться до работы.
-
экономия топлива. Расход топлива у байков в 3-4 раза ниже, чем у легковых авто.
-
рост цен на автомобили. После подорожания машин многие обращаются к более доступным решениям.
-
развитие рынка. Появление новых моделей и брендов расширило выбор в бюджетном сегменте.
Сравнение: лидеры китайского и японского сегментов
|Бренд
|Страна
|Средняя цена (₽)
|Продано в сентябре
|Особенности
|Regulmoto
|Китай
|~350 000
|641
|Простота, доступные запчасти
|Voge
|Китай
|~420 000
|323
|Современный дизайн, ABS
|Motoland
|Китай
|~370 000
|318
|Универсальность, надёжность
|Yamaha
|Япония
|~750 000
|58
|Классическая сборка, высокая цена
|Bajaj
|Индия
|~410 000
|60
|Экономичность, лёгкость в обслуживании
Как выбрать бюджетный мотоцикл: пошаговый гид
-
Определите назначение. Для города подойдёт лёгкий дорожный байк, для путешествий — эндуро.
-
Проверьте наличие сервиса. Уточните, есть ли официальный дилер и запчасти в вашем регионе.
-
Оцените расход топлива и мощность двигателя. Оптимум — 250-350 куб. см при расходе до 4 л/100 км.
-
Проведите тест-драйв. Проверьте посадку, баланс и удобство управления.
-
Сравните страховку и налоги. Иногда экономия на покупке компенсируется расходами на обслуживание.
Ошибки при выборе и их последствия
-
Ошибка: покупка редкой модели без официального сервиса.
Последствие: проблемы с ремонтом и поиском деталей.
Альтернатива: выбирайте популярные марки вроде Regulmoto или Racer.
-
Ошибка: недооценка мощности.
Последствие: байк не справляется с трассой или перевозкой пассажира.
Альтернатива: для универсального использования лучше выбирать 300-кубовые модели.
-
Ошибка: экономия на экипировке.
Последствие: риск травм при падении.
Альтернатива: инвестируйте в сертифицированный шлем и защиту.
Плюсы и минусы бюджетных мотоциклов
|Плюсы
|Минусы
|Низкая цена
|Меньший ресурс двигателя
|Простота обслуживания
|Меньше премиальных функций
|Доступность запчастей
|Возможны вибрации и шум
|Низкий расход топлива
|Не всегда подходит для дальних поездок
FAQ
Сколько стоит новый китайский мотоцикл в России?
Цены начинаются от 300-350 тысяч рублей за базовые модели и достигают 600 тысяч за версии с ABS и инжектором.
Что лучше — подержанный японский байк или новый китайский?
Если важны гарантия и простое обслуживание, новый китайский вариант предпочтительнее. Японские б/у мотоциклы долговечнее, но требуют большего ухода.
Какой мотоцикл подойдёт новичку?
Motoland XF250, Racer RC200 или Kayo K1 — лёгкие и прощающие ошибки модели для городских поездок.
Мифы и правда
Миф: китайские мотоциклы быстро ломаются.
Правда: современные модели заметно улучшили качество сборки и надёжность.
Миф: покупка мотоцикла — это дорогое хобби.
Правда: экономичные байки позволяют сократить расходы на транспорт.
Миф: дешёвый мотоцикл не подходит для длительных поездок.
Правда: при регулярном обслуживании даже бюджетные модели успешно выдерживают дальние маршруты.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru