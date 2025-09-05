Китай и Россия обошли японцев: неожиданные лидеры мотопарка

Мотосезон 2025 года в России оказался одним из самых насыщенных за последние годы. Интерес к двухколёсной технике стремительно вырос, и это коснулось не только классических мотоциклов, но и мопедов со скутерами. На фоне роста спроса заметно оживился и рынок — как вторичный, так и новый.

Бум на рынке с пробегом

Согласно данным "Авито Авто", количество предложений подержанной мототехники выросло более чем на четверть. Особенно сильно прибавили именно мотоциклы с пробегом — их стало на 38% больше. Эксперты отмечают, что такая динамика связана с тем, что многие любители мотоцикла предпочитают проверенные модели, доступные по цене и уже зарекомендовавшие себя на дорогах.

Средняя стоимость новых мотоциклов при этом снизилась почти на 10% и составила 1,9 млн рублей. Для мопедов и скутеров ценник оказался ещё привлекательнее — примерно 1,26 млн рублей. Таким образом, в сезоне 2025 покупатели получили возможность выбрать технику под любые задачи и бюджет.

Какие бренды оказались в лидерах

Наибольшим спросом пользовались мотоциклы российского и китайского производства. Первое место по популярности заняла марка KAYO — её доля составила 9,5%. За ней следует легендарный ИЖ (7,9%), а далее Honda (5,3%), Motoland (5%) и Yamaha (4,3%).

Особое внимание пользователи уделяли советской классике. Среди самых востребованных моделей оказались ИЖ "Планета-5" и "Юпитер-5" — на каждую из них пришлось по 2,3% запросов.

Среди брендов с самой динамичной прибавкой выделились Regulmoto (+17,1%) и BSE (+4,7%). Эти марки за последние месяцы заметно укрепили свои позиции и продолжают расширять линейку.

Хиты среди конкретных моделей

Компания KAYO явно стала фаворитом сезона. Спрос на мотоцикл Basic TT140 летом вырос более чем в полтора раза (+56,4%). Модель K1 250 MX искали на 30% чаще, а Basic TT125 прибавил около 12,5%.

Кроме того, в продажах подержанных мотоциклов KAYO занял первое место — почти каждое десятое объявление приходилось на этот бренд. За ним в рейтинге расположились Motoland, Honda, Yamaha и BSE.

В список моделей с самой активной динамикой предложения также вошли четыре мотоцикла KAYO, включая всё тот же Basic TT140, число объявлений о продаже которого увеличилось вдвое.

Популярность скутеров и мопедов

Не меньший интерес россияне проявляли к мопедам и скутерам. Здесь фаворитами стали:

• Alpha — 14,6% интереса пользователей,

• Honda — 14,5%,

• Yamaha — 6,9%,

• Racer — 4,8%,

• ABM — 4,3%.

Абсолютными хитами продаж оказались Honda Dio AF-27 и AF-34, а также Alpha RX 50. Немного уступают им Alpha CLASSIC 50 и ABM Alpha.

На рынке предложений лидировали Honda (13,6%) и Alpha (13,1%). Далее расположились Yamaha (6,2%), Racer (4,5%) и Suzuki (4,4%). В целом количество объявлений о продаже скутеров и мопедов выросло на 11,1%.