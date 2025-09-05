Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Kawasaki
Kawasaki
© kawasaki.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:21

Китай и Россия обошли японцев: неожиданные лидеры мотопарка

KAYO стала самым популярным брендом мотоциклов в России в сезоне 2025 года — Авито Авто

Мотосезон 2025 года в России оказался одним из самых насыщенных за последние годы. Интерес к двухколёсной технике стремительно вырос, и это коснулось не только классических мотоциклов, но и мопедов со скутерами. На фоне роста спроса заметно оживился и рынок — как вторичный, так и новый.

Бум на рынке с пробегом

Согласно данным "Авито Авто", количество предложений подержанной мототехники выросло более чем на четверть. Особенно сильно прибавили именно мотоциклы с пробегом — их стало на 38% больше. Эксперты отмечают, что такая динамика связана с тем, что многие любители мотоцикла предпочитают проверенные модели, доступные по цене и уже зарекомендовавшие себя на дорогах.

Средняя стоимость новых мотоциклов при этом снизилась почти на 10% и составила 1,9 млн рублей. Для мопедов и скутеров ценник оказался ещё привлекательнее — примерно 1,26 млн рублей. Таким образом, в сезоне 2025 покупатели получили возможность выбрать технику под любые задачи и бюджет.

Какие бренды оказались в лидерах

Наибольшим спросом пользовались мотоциклы российского и китайского производства. Первое место по популярности заняла марка KAYO — её доля составила 9,5%. За ней следует легендарный ИЖ (7,9%), а далее Honda (5,3%), Motoland (5%) и Yamaha (4,3%).

Особое внимание пользователи уделяли советской классике. Среди самых востребованных моделей оказались ИЖ "Планета-5" и "Юпитер-5" — на каждую из них пришлось по 2,3% запросов.

Среди брендов с самой динамичной прибавкой выделились Regulmoto (+17,1%) и BSE (+4,7%). Эти марки за последние месяцы заметно укрепили свои позиции и продолжают расширять линейку.

Хиты среди конкретных моделей

Компания KAYO явно стала фаворитом сезона. Спрос на мотоцикл Basic TT140 летом вырос более чем в полтора раза (+56,4%). Модель K1 250 MX искали на 30% чаще, а Basic TT125 прибавил около 12,5%.

Кроме того, в продажах подержанных мотоциклов KAYO занял первое место — почти каждое десятое объявление приходилось на этот бренд. За ним в рейтинге расположились Motoland, Honda, Yamaha и BSE.

В список моделей с самой активной динамикой предложения также вошли четыре мотоцикла KAYO, включая всё тот же Basic TT140, число объявлений о продаже которого увеличилось вдвое.

Популярность скутеров и мопедов

Не меньший интерес россияне проявляли к мопедам и скутерам. Здесь фаворитами стали:

• Alpha — 14,6% интереса пользователей,
• Honda — 14,5%,
• Yamaha — 6,9%,
• Racer — 4,8%,
• ABM — 4,3%.

Абсолютными хитами продаж оказались Honda Dio AF-27 и AF-34, а также Alpha RX 50. Немного уступают им Alpha CLASSIC 50 и ABM Alpha.

На рынке предложений лидировали Honda (13,6%) и Alpha (13,1%). Далее расположились Yamaha (6,2%), Racer (4,5%) и Suzuki (4,4%). В целом количество объявлений о продаже скутеров и мопедов выросло на 11,1%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Škoda Favorit, Volkswagen Golf II и Mercedes-Benz W124 остаются востребованными на вторичном рынке сегодня в 6:34

Эти три легенды вторички уходят быстрее, чем горячие пирожки

Некоторые автомобили 80–90-х годов до сих пор служат своим владельцам. Что делает их настолько надёжными и какие модели можно найти на рынке?

Читать полностью » Эксперт Дмитрий Попов рассказал, как пробки ускоряют износ двигателя сегодня в 6:17

Масло работает против вас: что происходит с двигателем в городских заторах

Почему пробки оказываются опаснее для автомобиля, чем кажется на первый взгляд? Эксперты рассказали, как они изнашивают двигатель и чем это грозит.

Читать полностью » В Чехии расширят завод Toyota: начнут производить электромобили и аккумуляторы — Минпромторг сегодня в 5:46

Новый завод Toyota в Чехии ошарашил Европу — электрокары уже на подходе

Toyota вложит 17 млрд крон в завод в Колине: здесь будут выпускать электромобили и батареи, а Чехия получит новые рабочие места и технологический прорыв.

Читать полностью » Автоэксперт объяснил, как лист бумаги помогает выявить дефекты двигателя при покупке машины сегодня в 5:10

Бумажный лист вместо сканера: простой тест, который разоблачает двигатель

Простой способ проверить двигатель без приборов: всего один лист бумаги может показать скрытые поломки, которые не всегда выявляет компьютерная диагностика.

Читать полностью » Toyota Aqua 2025: новые фары, цифровая панель и системы безопасности ADAS 3.0 сегодня в 4:19

Гибрид Toyota Aqua получил спортивный стиль и новые фишки — жаль, что не у нас

Toyota представила обновлённую Aqua — гибрид, похожий на Honda Fit. Узнаем, чем он отличается от предшественника и какие шансы имел бы в Бразилии.

Читать полностью » Porsche Cayenne EV получит до 1000 л.с. и систему беспроводной зарядки сегодня в 4:07

Электрический Cayenne готовит сюрприз: рекордная мощность и зарядка без кабелей

Электрический Cayenne обещает до 1000 сил и запас хода свыше 700 км, но главная особенность новинки связана вовсе не с динамикой.

Читать полностью » Toyota RAV4 и Fortuner 2025: обновлённый дизайн, гибриды и цены сегодня в 3:45

Увидев цены на Toyota 2025 года, индийцы пришли в недоумение — такого никто не ждал

Новая линейка внедорожников Toyota 2025 сочетает стиль, технологии и доступность. Fortuner и RAV4 обещают изменить привычные правила игры.

Читать полностью » Hyundai изменила выпускную систему Elantra N из-за претензий к громкому звуку сегодня в 3:03

Громкие споры стихли вместе с мотором: как Hyundai убрала главный повод для жалоб в Elantra

Обновлённая Elantra N изменилась не только внешне и технически. В седане спрятали одну деталь, которая способна изменить впечатление от машины.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Биолог Абдуллаева: алюминиевая посуда выделяет токсины при хранении пищи
Красота и здоровье

Профессор Бабак: кашель курильщика в 75% случаев связан с ХОБЛ
Спорт и фитнес

Калорийность горячей йоги и обычной йоги сравнили учёные
Еда

Творожный домик из печенья и творога готовится без выпечки и получается воздушным
Дом

Эко-уборка: натуральные средства для чистоты без химии
Культура и шоу-бизнес

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци вернулись в Лондон ради учебы детей
Наука и технологии

Береговая охрана Швеции обнаружила 15-метровый обломок ветряной турбины в Балтийском море
Садоводство

Экологичный яблоневый сад: растения – компаньоны защитят ваши деревья без химии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet