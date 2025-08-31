Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
мотоцикл Хонда CBX125F
© commons.wikimedia by Aprilia rs125r is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:52

Мотоциклы, мопеды и скутеры: кого выбрали россияне в сезоне-2025

В мотосезоне 2025 года россияне проявили широкий спектр интересов к двухколесной технике — от классических мотоциклов до мопедов и скутеров. Эксперты "Авито Авто" собрали статистику по объявлениям и пользовательскому интересу, которая позволяет увидеть, какие марки и модели пользуются популярностью, а также как изменилась динамика цен и предложений по сравнению с прошлым годом.

Самые востребованные марки мотоциклов

По данным платформы, лидером по интересу стал бренд KAYO, собравший 9,5% запросов. На втором месте оказался легендарный ИЖ с долей 7,9%, далее идут Honda (5,3%), Motoland (5%) и Yamaha (4,3%). Сохранили популярность классические модели ИЖ — "Планета-5" и "Юпитер-5", каждая из которых заинтересовала по 2,3% пользователей.

При этом заметен рост внимания к таким маркам, как Regulmoto (+17,1%) и BSE (+4,7%). А у KAYO самые сильные позиции в модельном ряду: Basic TT140 показал прирост интереса на 56,4%, K1 250 MX — на 29,9%, а Basic TT125 — на 12,5%.

Динамика предложений на вторичке

Объявлений о продаже мотоциклов с пробегом стало на 38% больше, чем в прошлом сезоне. Здесь также лидирует KAYO (8,2% предложений), за ним следуют Motoland (6,7%), Honda (6,3%), Yamaha (4,8%) и BSE (4,4%).

Особенно активно выросло предложение у KAYO (+59,1%), Motoland (+57,2%) и BSE (+49,4%). Honda тоже укрепила позиции, прибавив 15,7%. Среди моделей выделяются четыре "топа" KAYO: Basic TT140, количество объявлений по которому увеличилось в 2,1 раза, K1 250 MX (+67,2%), Basic TT125 (+66,8%) и Evolution YX125EM (+45,3%). Средняя стоимость подержанного мотоцикла на "Авито" составила около 150 тысяч рублей.

Популярные скутеры и мопеды

Если говорить о более доступной технике, то среди мопедов и скутеров наибольший интерес вызвали Alpha (14,6% запросов), Honda (14,5%), Yamaha (6,9%), Racer (4,8%) и ABM (4,3%).

В лидерах оказались старые добрые Honda Dio AF-27 (3,3%) и Dio AF-34 (2,6%). Также востребованы Alpha RX 50 (110) — 2,4%, Alpha CLASSIC 50 (110) и ABM Alpha (по 1,4%).

Любопытно, что по сравнению с 2024 годом резко вырос интерес к марке Jilang — почти в 10 раз, а модель Sky Way 54 стали искать чаще в 4,5 раза.

Рынок предложений мопедов и скутеров

Количество объявлений о продаже мопедов и скутеров увеличилось на 11,1%. По объёму предложений лидируют Honda (13,6%) и Alpha (13,1%). В пятерку также вошли Yamaha (6,2%), Racer (4,5%) и Suzuki (4,4%).

Чаще всего продавцы выставляли такие модели, как Alpha RX 50 (110) и Honda Dio AF-27 (по 2,2%), Honda Dio AF-34 (1,9%), Alpha CLASSIC 50 (125) (1,1%) и ABM Alpha (1,1%). Средняя цена подобной техники держится на уровне 50 тысяч рублей.

Сегмент новых мотоциклов и скутеров

Интересно, что рынок новых мотоциклов и скутеров также оживился. Количество объявлений выросло в 2,1 раза, а у мотоциклов рост составил и вовсе 2,3 раза. При этом средняя цена снизилась почти на 10% и составила 1,9 миллиона рублей. Новые мопеды и скутеры в среднем стоят около 1,26 миллиона рублей.

