Свобода на двух колёсах: как получить права категории А в 2025 году
Чтобы легально управлять мотоциклом, нужны права категории "А". В 2025 году процесс их получения стал немного проще — появились ускоренные программы для водителей с категорией "B" и новые правила обучения. Разберём пошагово, как стать полноправным байкером и сколько это стоит.
Что означает категория "А"
Категория "А" открывает право управлять всеми видами мотоциклов, включая мощные байки с двигателем от 125 куб. см и мощностью свыше 11 кВт. Вместе с ней автоматически открываются категории "М" (мопеды) и подкатегории "А1" и "B1".
Главное отличие "А" от "А1" заключается в объёме и мощности мотора. С "А1" можно ездить на лёгких мотоциклах до 125 куб. см и мощностью до 15 л. с., а обучение доступно с 16 лет. Для категории "А" требуется достижение 18 лет.
"Даже если у вас уже есть категория "B", сдать на "А" экстерном нельзя — обязательно пройти обучение в аккредитованной мотошколе", — отмечают в Госавтоинспекции.
Кто может получить категорию "А"
Учиться на мотоцикл можно с 16 лет, но экзамен и выдачу удостоверения разрешают только после совершеннолетия. Основные требования:
-
наличие паспорта РФ;
-
прохождение медкомиссии;
-
отсутствие противопоказаний по зрению, психике и физическому состоянию.
Согласно приказу Минздрава, водителю требуется зрение не ниже 0,6 на лучшем глазу и 0,2 — на худшем. Запрещено садиться за руль при косоглазии, эпилепсии, шизофрении, умственной отсталости и других серьёзных расстройствах.
На чём можно ездить с категорией "А"
Права категории "А" позволяют управлять:
-
мотоциклами с двигателем более 125 куб. см;
-
мопедами (категория "М");
-
трициклами и квадрициклами с мотоциклетным типом управления (подкатегория "B1" с отметкой "MS").
Однако важно помнить: снегоходы и квадроциклы с автомобильным рулём требуют отдельного удостоверения тракториста-машиниста категории "АI".
Можно ли ездить без прав
Нет, нельзя. Даже если мотоцикл небольшой, он всё равно считается транспортным средством. Исключение составляют только питбайки - спортивный инвентарь, разрешённый исключительно на закрытых трассах. За езду без прав предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей.
Как проходит обучение
Обучение проводят аккредитованные авто- и мотошколы. В базовый курс входят:
-
134 часа теории;
-
18 часов практики на автодроме.
Тем, у кого уже есть категория "B", теперь доступна ускоренная программа. Согласно приказу Минпросвещения № 861, автомобилистов освобождают от 84-часового теоретического курса. Они проходят только специализированные дисциплины и практику.
Что нужно для поступления
-
Паспорт гражданина РФ.
-
4 фотографии 3x4.
-
Медсправка формы 003-в/у.
-
Разрешение родителей (если нет 18 лет).
Медкомиссию проходят у терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога — последние два специалиста принимают в диспансерах.
Сколько стоит обучение
Стоимость курсов зависит от региона и сезона. В среднем:
-
обучение — 15 000-40 000 руб.;
-
медсправка — 3 000-5 000 руб.;
-
госпошлина за выдачу прав — 2 000 руб.
Если прибавить дополнительные занятия (1 000-3 500 руб.), итоговая сумма в 2025 году составит около 39 500 руб.
Совет: проходить курсы лучше весной, чтобы успеть сдать экзамен до начала мотосезона.
Экзамен в ГИБДД: как всё проходит
Испытание состоит из двух частей:
-
Теоретическая - 20 вопросов за 20 минут. Разрешено максимум две ошибки.
-
Практическая - отработка пяти упражнений:
-
парковка и выезд;
-
габаритный коридор;
-
"змейка";
-
скоростное маневрирование;
-
габаритная "восьмёрка".
-
Провалить экзамен можно, если заглохнуть более одного раза, сбить конус, коснуться земли ногой более двух раз или выйти за пределы маршрута.
Пересдача возможна через неделю, а после трёх неудачных попыток — только через месяц.
Оформление прав
После успешной сдачи экзамена кандидату остаётся подать заявление в ГИБДД и оплатить госпошлину. Это можно сделать:
-
лично в отделении;
-
онлайн через портал "Госуслуги" (при оплате действует скидка 30%).
При себе нужно иметь паспорт, медсправку и свидетельство об окончании автошколы. Фотографию на удостоверение делают прямо в подразделении.
Таблица "Сравнение категорий"
|Категория
|Возраст
|Объем двигателя
|Где можно ездить
|М
|с 16 лет
|до 50 куб. см
|дороги общего пользования
|А1
|с 16 лет
|50-125 куб. см
|дороги общего пользования
|А
|с 18 лет
|более 125 куб. см
|дороги общего пользования
|B1 (MS)
|с 18 лет
|до 550 куб. см
|трициклы и квадрициклы
Советы шаг за шагом
-
Пройдите медкомиссию заранее — справка действительна 1 год.
-
Запишитесь в аккредитованную мотошколу.
-
Отработайте упражнения на автодроме.
-
Подайте документы в ГИБДД через "Госуслуги".
-
Получите удостоверение и страховой полис ОСАГО для мотоцикла.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбрать неаккредитованную мотошколу.
Последствие: документы не примут в ГИБДД.
Альтернатива: проверить школу на сайте Госавтоинспекции.
-
Ошибка: пренебречь практикой на площадке.
Последствие: провал на экзамене.
Альтернатива: взять дополнительные занятия с инструктором.
-
Ошибка: начать обучение зимой.
Последствие: экзамены только весной.
Альтернатива: записаться в школу с крытым автодромом.
А что если…
…вам уже есть права категории "B"?
Тогда обучение займёт меньше времени — около двух недель. Программа будет короче, но экзамен останется полным.
…вы хотите получить международные права?
После получения российских можно оформить международное водительское удостоверение (МВУ) через ГИБДД или "Госуслуги".
Плюсы и минусы обучения на категорию "А"
|Плюсы
|Минусы
|Возможность управлять любыми мотоциклами
|Высокая стоимость обучения
|Новые навыки и свобода передвижения
|Требуется физическая подготовка
|Быстрая программа для автомобилистов
|Экзамен только на площадке
FAQ
Сколько длится обучение на мотоцикл?
В среднем от 1,5 до 2 месяцев.
Можно ли учиться на две категории сразу?
Да, "A" и "B" можно совмещать, теория у них схожая.
Когда начинается мотосезон для сдачи экзаменов?
Как правило, с конца мая по октябрь.
Мифы и правда
-
Миф: можно ездить на мотоцикле с категорией "B".
Правда: нельзя, нужны отдельные права категории "A".
-
Миф: экзамен можно сдать без обучения.
Правда: с 2013 года экстерн отменён.
-
Миф: медсправку можно купить.
Правда: фальшивка приведёт к аннулированию прав.
Интересные факты
• В Японии категория "A" делится на четыре уровня в зависимости от мощности мотоцикла.
• Первые мотоциклы в России появились в 1895 году.
• Самая молодая возрастная категория байкеров — от 25 до 35 лет.
