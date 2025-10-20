Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мотоциклист
Мотоциклист
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:31

Свобода на двух колёсах: как получить права категории А в 2025 году

В 2025 году в России упростили получение водительских прав категории А для владельцев категории B

Чтобы легально управлять мотоциклом, нужны права категории "А". В 2025 году процесс их получения стал немного проще — появились ускоренные программы для водителей с категорией "B" и новые правила обучения. Разберём пошагово, как стать полноправным байкером и сколько это стоит.

Что означает категория "А"

Категория "А" открывает право управлять всеми видами мотоциклов, включая мощные байки с двигателем от 125 куб. см и мощностью свыше 11 кВт. Вместе с ней автоматически открываются категории "М" (мопеды) и подкатегории "А1" и "B1".

Главное отличие "А" от "А1" заключается в объёме и мощности мотора. С "А1" можно ездить на лёгких мотоциклах до 125 куб. см и мощностью до 15 л. с., а обучение доступно с 16 лет. Для категории "А" требуется достижение 18 лет.

"Даже если у вас уже есть категория "B", сдать на "А" экстерном нельзя — обязательно пройти обучение в аккредитованной мотошколе", — отмечают в Госавтоинспекции.

Кто может получить категорию "А"

Учиться на мотоцикл можно с 16 лет, но экзамен и выдачу удостоверения разрешают только после совершеннолетия. Основные требования:

  • наличие паспорта РФ;

  • прохождение медкомиссии;

  • отсутствие противопоказаний по зрению, психике и физическому состоянию.

Согласно приказу Минздрава, водителю требуется зрение не ниже 0,6 на лучшем глазу и 0,2 — на худшем. Запрещено садиться за руль при косоглазии, эпилепсии, шизофрении, умственной отсталости и других серьёзных расстройствах.

На чём можно ездить с категорией "А"

Права категории "А" позволяют управлять:

  • мотоциклами с двигателем более 125 куб. см;

  • мопедами (категория "М");

  • трициклами и квадрициклами с мотоциклетным типом управления (подкатегория "B1" с отметкой "MS").

Однако важно помнить: снегоходы и квадроциклы с автомобильным рулём требуют отдельного удостоверения тракториста-машиниста категории "АI".

Можно ли ездить без прав

Нет, нельзя. Даже если мотоцикл небольшой, он всё равно считается транспортным средством. Исключение составляют только питбайки - спортивный инвентарь, разрешённый исключительно на закрытых трассах. За езду без прав предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Как проходит обучение

Обучение проводят аккредитованные авто- и мотошколы. В базовый курс входят:

  • 134 часа теории;

  • 18 часов практики на автодроме.

Тем, у кого уже есть категория "B", теперь доступна ускоренная программа. Согласно приказу Минпросвещения № 861, автомобилистов освобождают от 84-часового теоретического курса. Они проходят только специализированные дисциплины и практику.

Что нужно для поступления

  1. Паспорт гражданина РФ.

  2. 4 фотографии 3x4.

  3. Медсправка формы 003-в/у.

  4. Разрешение родителей (если нет 18 лет).

Медкомиссию проходят у терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога — последние два специалиста принимают в диспансерах.

Сколько стоит обучение

Стоимость курсов зависит от региона и сезона. В среднем:

  • обучение — 15 000-40 000 руб.;

  • медсправка — 3 000-5 000 руб.;

  • госпошлина за выдачу прав — 2 000 руб.

Если прибавить дополнительные занятия (1 000-3 500 руб.), итоговая сумма в 2025 году составит около 39 500 руб.

Совет: проходить курсы лучше весной, чтобы успеть сдать экзамен до начала мотосезона.

Экзамен в ГИБДД: как всё проходит

Испытание состоит из двух частей:

  1. Теоретическая - 20 вопросов за 20 минут. Разрешено максимум две ошибки.

  2. Практическая - отработка пяти упражнений:

    • парковка и выезд;

    • габаритный коридор;

    • "змейка";

    • скоростное маневрирование;

    • габаритная "восьмёрка".

Провалить экзамен можно, если заглохнуть более одного раза, сбить конус, коснуться земли ногой более двух раз или выйти за пределы маршрута.

Пересдача возможна через неделю, а после трёх неудачных попыток — только через месяц.

Оформление прав

После успешной сдачи экзамена кандидату остаётся подать заявление в ГИБДД и оплатить госпошлину. Это можно сделать:

  • лично в отделении;

  • онлайн через портал "Госуслуги" (при оплате действует скидка 30%).

При себе нужно иметь паспорт, медсправку и свидетельство об окончании автошколы. Фотографию на удостоверение делают прямо в подразделении.

Таблица "Сравнение категорий"

Категория Возраст Объем двигателя Где можно ездить
М с 16 лет до 50 куб. см дороги общего пользования
А1 с 16 лет 50-125 куб. см дороги общего пользования
А с 18 лет более 125 куб. см дороги общего пользования
B1 (MS) с 18 лет до 550 куб. см трициклы и квадрициклы

Советы шаг за шагом

  1. Пройдите медкомиссию заранее — справка действительна 1 год.

  2. Запишитесь в аккредитованную мотошколу.

  3. Отработайте упражнения на автодроме.

  4. Подайте документы в ГИБДД через "Госуслуги".

  5. Получите удостоверение и страховой полис ОСАГО для мотоцикла.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать неаккредитованную мотошколу.
    Последствие: документы не примут в ГИБДД.
    Альтернатива: проверить школу на сайте Госавтоинспекции.

  • Ошибка: пренебречь практикой на площадке.
    Последствие: провал на экзамене.
    Альтернатива: взять дополнительные занятия с инструктором.

  • Ошибка: начать обучение зимой.
    Последствие: экзамены только весной.
    Альтернатива: записаться в школу с крытым автодромом.

А что если…

…вам уже есть права категории "B"?
Тогда обучение займёт меньше времени — около двух недель. Программа будет короче, но экзамен останется полным.

…вы хотите получить международные права?
После получения российских можно оформить международное водительское удостоверение (МВУ) через ГИБДД или "Госуслуги".

Плюсы и минусы обучения на категорию "А"

Плюсы Минусы
Возможность управлять любыми мотоциклами Высокая стоимость обучения
Новые навыки и свобода передвижения Требуется физическая подготовка
Быстрая программа для автомобилистов Экзамен только на площадке

FAQ

Сколько длится обучение на мотоцикл?
В среднем от 1,5 до 2 месяцев.

Можно ли учиться на две категории сразу?
Да, "A" и "B" можно совмещать, теория у них схожая.

Когда начинается мотосезон для сдачи экзаменов?
Как правило, с конца мая по октябрь.

Мифы и правда

  • Миф: можно ездить на мотоцикле с категорией "B".
    Правда: нельзя, нужны отдельные права категории "A".

  • Миф: экзамен можно сдать без обучения.
    Правда: с 2013 года экстерн отменён.

  • Миф: медсправку можно купить.
    Правда: фальшивка приведёт к аннулированию прав.

Интересные факты

• В Японии категория "A" делится на четыре уровня в зависимости от мощности мотоцикла.
• Первые мотоциклы в России появились в 1895 году.
• Самая молодая возрастная категория байкеров — от 25 до 35 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты объяснили, при каком износе шины становятся опасными сегодня в 6:26
Мотор может умереть без предупреждения: 10 деталей, которые мстят за халатность

Даже мелкая поломка может обернуться катастрофой. Разбираемся, какие неисправности автомобиля особенно опасны и как вовремя их распознать.

Читать полностью » BYD собирает предложения фанатов для нового поколения электроседана Seal EV сегодня в 5:43
Пользователи строят машину мечты, а BYD записывает: как фанаты диктуют дизайн Seal

BYD прислушивается к фанатам: пользователи требуют карбон, антикрыло и стиль Ocean-S. Чем удивит обновлённый Seal EV?

Читать полностью » Автоэксперт: при отказе ABS водитель теряет контроль на скользкой дороге сегодня в 5:26
ABS отказала в самый неподходящий момент: чем это грозит водителю

Почему загорается лампочка ABS и как понять, стоит ли ехать дальше или пора в сервис — разбираем причины, последствия и пошаговые решения.

Читать полностью » Илон Маск против лидаров, но эксперты называют гибридные системы Fusion безопаснее сегодня в 4:38
Реальность против Маска: почему даже роботы требуют видеть дальше, чем камера

Почему Илон Маск продолжает отвергать лидары, а мировые автогиганты всё чаще делают на них ставку? Разбираемся, какой подход победит в гонке за автономностью.

Читать полностью » Автотехник: низкое качество топлива приводит к поломкам двигателя сегодня в 4:25
Мотор живёт своей жизнью: вот почему даже исправный двигатель может внезапно умереть

Мотор может служить десятилетиями, если знать, как за ним ухаживать. Рассказываем, почему двигатели изнашиваются и как продлить их жизнь.

Читать полностью » Эксперт: ВАЗ 2114, Logan и Accent остаются самыми надёжными машинами до 200 тысяч рублей сегодня в 3:54
Бюджет — не приговор: старые авто, которые ездят, как новые

Даже с бюджетом всего 200 тысяч рублей можно найти надёжную машину, не требующую ремонта. Рассказываем, какие модели вторичного рынка заслуживают внимания.

Читать полностью » Автоинструктор: метод раскачки помогает выехать из снега без посторонней помощи сегодня в 3:16
Не сила, а знание: как выбраться из снега без лопаты и помощи

Даже опытные водители иногда оказываются в снежной ловушке. Разберёмся, как действовать спокойно и с умом, чтобы выбраться без ущерба для машины.

Читать полностью » Масляный фильтр заедает при отсутствии смазки уплотнительного кольца и несвоевременной замене сегодня в 2:53
Жёсткая битва с маслом: как снять прикипевший фильтр без съемника

Масляный фильтр может прикипеть даже в небольших легковушках. Разбираем проверенные методы снятия без специального инструмента и с минимальными усилиями.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Эксперты рассказали, как занять ребёнка дошкольного возраста во время полёта
Садоводство
Микроклевер и овсяница названы оптимальной смесью для приствольных кругов яблонь
Авто и мото
Современные мотобаты используют мотоциклы BMW, Yamaha и KTM с мощностью до 160 л. с.
Красота и здоровье
Гипофосфатазия связана с дефицитом щелочной фосфатазы и ломкостью костей — врач Нато Вашакмадзе
Садоводство
Ленивое компостирование разрушает структуру почвы и тормозит рост культур — агрономы
Красота и здоровье
Современная осанка: как гаджеты и офисная работа разрушают шею
Технологии
Сара Бонд заявила, что цену на ROG Xbox Ally X установила Asus, а не Microsoft
Красота и здоровье
Врачи Воронежской областной больницы спасли беременность с редким осложнением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet