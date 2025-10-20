Свобода на двух колёсах: как получить права категории А в 2025 году

Чтобы легально управлять мотоциклом, нужны права категории "А". В 2025 году процесс их получения стал немного проще — появились ускоренные программы для водителей с категорией "B" и новые правила обучения. Разберём пошагово, как стать полноправным байкером и сколько это стоит.

Что означает категория "А"

Категория "А" открывает право управлять всеми видами мотоциклов, включая мощные байки с двигателем от 125 куб. см и мощностью свыше 11 кВт. Вместе с ней автоматически открываются категории "М" (мопеды) и подкатегории "А1" и "B1".

Главное отличие "А" от "А1" заключается в объёме и мощности мотора. С "А1" можно ездить на лёгких мотоциклах до 125 куб. см и мощностью до 15 л. с., а обучение доступно с 16 лет. Для категории "А" требуется достижение 18 лет.

"Даже если у вас уже есть категория "B", сдать на "А" экстерном нельзя — обязательно пройти обучение в аккредитованной мотошколе", — отмечают в Госавтоинспекции.

Кто может получить категорию "А"

Учиться на мотоцикл можно с 16 лет, но экзамен и выдачу удостоверения разрешают только после совершеннолетия. Основные требования:

наличие паспорта РФ;

прохождение медкомиссии;

отсутствие противопоказаний по зрению, психике и физическому состоянию.

Согласно приказу Минздрава, водителю требуется зрение не ниже 0,6 на лучшем глазу и 0,2 — на худшем. Запрещено садиться за руль при косоглазии, эпилепсии, шизофрении, умственной отсталости и других серьёзных расстройствах.

На чём можно ездить с категорией "А"

Права категории "А" позволяют управлять:

мотоциклами с двигателем более 125 куб. см;

мопедами (категория "М");

трициклами и квадрициклами с мотоциклетным типом управления (подкатегория "B1" с отметкой "MS").

Однако важно помнить: снегоходы и квадроциклы с автомобильным рулём требуют отдельного удостоверения тракториста-машиниста категории "АI".

Можно ли ездить без прав

Нет, нельзя. Даже если мотоцикл небольшой, он всё равно считается транспортным средством. Исключение составляют только питбайки - спортивный инвентарь, разрешённый исключительно на закрытых трассах. За езду без прав предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Как проходит обучение

Обучение проводят аккредитованные авто- и мотошколы. В базовый курс входят:

134 часа теории;

18 часов практики на автодроме.

Тем, у кого уже есть категория "B", теперь доступна ускоренная программа. Согласно приказу Минпросвещения № 861, автомобилистов освобождают от 84-часового теоретического курса. Они проходят только специализированные дисциплины и практику.

Что нужно для поступления

Паспорт гражданина РФ. 4 фотографии 3x4. Медсправка формы 003-в/у. Разрешение родителей (если нет 18 лет).

Медкомиссию проходят у терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога — последние два специалиста принимают в диспансерах.

Сколько стоит обучение

Стоимость курсов зависит от региона и сезона. В среднем:

обучение — 15 000-40 000 руб. ;

медсправка — 3 000-5 000 руб. ;

госпошлина за выдачу прав — 2 000 руб.

Если прибавить дополнительные занятия (1 000-3 500 руб.), итоговая сумма в 2025 году составит около 39 500 руб.

Совет: проходить курсы лучше весной, чтобы успеть сдать экзамен до начала мотосезона.

Экзамен в ГИБДД: как всё проходит

Испытание состоит из двух частей:

Теоретическая - 20 вопросов за 20 минут. Разрешено максимум две ошибки. Практическая - отработка пяти упражнений: парковка и выезд;

габаритный коридор;

"змейка";

скоростное маневрирование;

габаритная "восьмёрка".

Провалить экзамен можно, если заглохнуть более одного раза, сбить конус, коснуться земли ногой более двух раз или выйти за пределы маршрута.

Пересдача возможна через неделю, а после трёх неудачных попыток — только через месяц.

Оформление прав

После успешной сдачи экзамена кандидату остаётся подать заявление в ГИБДД и оплатить госпошлину. Это можно сделать:

лично в отделении;

онлайн через портал "Госуслуги" (при оплате действует скидка 30%).

При себе нужно иметь паспорт, медсправку и свидетельство об окончании автошколы. Фотографию на удостоверение делают прямо в подразделении.

Таблица "Сравнение категорий"

Категория Возраст Объем двигателя Где можно ездить М с 16 лет до 50 куб. см дороги общего пользования А1 с 16 лет 50-125 куб. см дороги общего пользования А с 18 лет более 125 куб. см дороги общего пользования B1 (MS) с 18 лет до 550 куб. см трициклы и квадрициклы

Советы шаг за шагом

Пройдите медкомиссию заранее — справка действительна 1 год. Запишитесь в аккредитованную мотошколу. Отработайте упражнения на автодроме. Подайте документы в ГИБДД через "Госуслуги". Получите удостоверение и страховой полис ОСАГО для мотоцикла.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать неаккредитованную мотошколу.

Последствие: документы не примут в ГИБДД.

Альтернатива: проверить школу на сайте Госавтоинспекции.

Ошибка: пренебречь практикой на площадке.

Последствие: провал на экзамене.

Альтернатива: взять дополнительные занятия с инструктором.

Ошибка: начать обучение зимой.

Последствие: экзамены только весной.

Альтернатива: записаться в школу с крытым автодромом.

А что если…

…вам уже есть права категории "B"?

Тогда обучение займёт меньше времени — около двух недель. Программа будет короче, но экзамен останется полным.

…вы хотите получить международные права?

После получения российских можно оформить международное водительское удостоверение (МВУ) через ГИБДД или "Госуслуги".

Плюсы и минусы обучения на категорию "А"

Плюсы Минусы Возможность управлять любыми мотоциклами Высокая стоимость обучения Новые навыки и свобода передвижения Требуется физическая подготовка Быстрая программа для автомобилистов Экзамен только на площадке

FAQ

Сколько длится обучение на мотоцикл?

В среднем от 1,5 до 2 месяцев.

Можно ли учиться на две категории сразу?

Да, "A" и "B" можно совмещать, теория у них схожая.

Когда начинается мотосезон для сдачи экзаменов?

Как правило, с конца мая по октябрь.

Мифы и правда

Миф: можно ездить на мотоцикле с категорией "B".

Правда: нельзя, нужны отдельные права категории "A".

Миф: экзамен можно сдать без обучения.

Правда: с 2013 года экстерн отменён.

Миф: медсправку можно купить.

Правда: фальшивка приведёт к аннулированию прав.

Интересные факты

• В Японии категория "A" делится на четыре уровня в зависимости от мощности мотоцикла.

• Первые мотоциклы в России появились в 1895 году.

• Самая молодая возрастная категория байкеров — от 25 до 35 лет.