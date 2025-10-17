Один выбор между жизнью и травмой: как подобрать шлем, который действительно спасает

Шлем — это не просто элемент экипировки, а главный защитник мотоциклиста. От его правильного выбора зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге. Ошибка в размере может привести к тому, что даже самый дорогой шлем не выполнит свою функцию.

Виды мотошлемов

Выбор модели напрямую зависит от того, на каком мотоцикле вы ездите и какой стиль езды предпочитаете. Каждый тип имеет свои особенности и предназначен для определённых условий.

Открытые шлемы

Это самый лёгкий и "воздушный" вариант. Он защищает только верхнюю часть головы, оставляя лицо и шею открытыми. Благодаря хорошей вентиляции в таком шлеме комфортно даже в жару. Многие модели, например Bell Custom 500 или Biltwell Bonanza, оснащены съёмными визорами и популярны среди поклонников ретро-стиля. Однако стоит помнить, что уровень защиты у таких шлемов ниже.

Интегралы

Это классика для любителей скорости. Полностью закрытые шлемы обеспечивают надёжную защиту лица, челюсти и головы. Отличаются хорошей шумоизоляцией и аэродинамикой, что особенно важно для спортивной езды. Среди популярных моделей — Shoei X-Spirit III и HJC RPHA 11, предназначенные для профессиональных райдеров и любителей трек-дней.

Модуляры

Идеальный компромисс между комфортом и безопасностью. У таких шлемов откидывается передняя часть, что удобно в городских условиях. Они нередко оснащаются Bluetooth-системами и двойными визорами, как, например, Schuberth C4 Pro. Но стоит учитывать: при высоких скоростях модуляры менее устойчивы к потокам воздуха.

Мотокроссовые шлемы

Созданы для бездорожья и активного движения. Они лёгкие, имеют развитую вентиляцию и козырёк, защищающий от солнца и грязи. Модели от Fox Racing и Alpinestars дополнительно укреплены для защиты подбородка и затылка.

"Половинки"

Минимальный уровень защиты и максимум свободы. Такие шлемы выбирают те, кто предпочитает короткие городские поездки и классический стиль, как в моделях Harley-Davidson. Но стоит помнить: при аварии они защищают лишь частично.

Как измерить голову правильно

Чтобы подобрать шлем, важно начать с точных замеров. Понадобится мягкая сантиметровая лента или обычная верёвка.

Оберните ленту вокруг головы — чуть выше бровей и над ушами. Проведите её через самую широкую часть затылка. Следите, чтобы лента не была слишком тугой. Запишите результат в сантиметрах.

Эта цифра станет основой для выбора нужного размера по таблице производителя. Даже 1-2 см разницы могут повлиять на посадку.

Таблица размеров мотошлемов

Обозначение Окружность головы, см 2XS 51-52 XS 53-54 S 55-56 M 57-58 L 59-60 XL 61-62 2XL 63-64 3XL 65-66

Детские размеры

Шлемы для детей отличаются облегчённой конструкцией и усиленной защитой затылка. Они глубже посажены и адаптированы к форме головы ребёнка.

Обозначение Окружность, см S 47-48 M 49-50 L 51-52

Кроме того, некоторые бренды используют возрастную градацию:

Infant - до 4 лет;

Toddler - 5-6 лет;

Kid's - 7-12 лет;

Junior - 12-14 лет.

Как выбрать шлем по размеру

После того как вы определили свой размер, важно убедиться, что шлем сидит идеально.

Он должен плотно прилегать к голове, не болтаться и не давить.

Если шлем легко двигается — он велик.

Слишком сильное давление на лоб или затылок — мал.

Подушки должны слегка прижимать щёки: со временем они немного "сядут".

"Посадка шлема считается правильной, если он равномерно прилегает ко всей голове, не давит и не болтается при движении", — пояснил эксперт по экипировке Иван Михайлов.

Перед покупкой обязательно посидите в шлеме 10-15 минут. Если появится усталость, давление или шум — ищите другую модель.

Советы шаг за шагом

Примеряйте шлем с тем типом подшлемника или балаклавы, который собираетесь использовать. Если носите очки — надевайте их при примерке, чтобы убедиться в комфорте. Проверьте обзор по сторонам — шлем не должен ограничивать периферийное зрение. Застегните ремешок: между ним и подбородком должны помещаться два пальца. Попробуйте слегка нажать на макушку — не должно быть болезненных ощущений.

Ошибки при выборе → последствия → альтернатива

Ошибка: покупка шлема "на вырост" или без примерки.

Последствие: при падении шлем может соскользнуть, не защитив голову.

Альтернатива: выбирать строго по замерам и примерять каждую модель.

Ошибка: заказ без учёта формы головы.

Последствие: давление на лоб или виски, быстрое утомление.

Альтернатива: выбирать шлем под свой тип головы (круглый, овальный, продолговатый).

Ошибка: покупка подделки.

Последствие: низкий уровень безопасности.

Альтернатива: покупать у официальных дилеров, проверять сертификаты (ECE, DOT, Snell).

Сравнение видов шлемов

Тип шлема Уровень защиты Комфорт Подходит для Открытый Средний Высокий Город, ретро-байки Интеграл Максимальный Средний Спорт, трасса Модуляр Хороший Высокий Туринг, город Мотокросс Высокий Средний Безопасность на бездорожье "Половинка" Минимальный Максимальный Неспешные поездки

А что если выбрать шлем онлайн?

Покупка в интернете возможна, но требует осторожности. Заказывайте только у магазинов, предлагающих бесплатный возврат. Лучше сразу взять два соседних размера — один наверняка подойдёт. При получении обязательно примеряйте шлем не менее 10 минут.

Плюсы и минусы разных материалов

Материал Плюсы Минусы Поликарбонат Доступная цена, лёгкость Менее устойчив к ультрафиолету Композит Прочность, устойчивость к деформациям Выше стоимость Карбон Минимальный вес, отличная защита Дорогой, чувствителен к царапинам

FAQ

Как понять, что шлем подходит по размеру?

Он должен сидеть плотно, но без давления. Если поворот головы вызывает движение шлема — он велик.

Сколько стоит хороший шлем?

Качественные модели начинаются от 15-20 тысяч рублей. Премиальные карбоновые шлемы могут стоить от 50 до 100 тысяч рублей.

Как ухаживать за шлемом?

Используйте мягкие чистящие средства, не мочите внутреннюю подкладку и храните шлем в чехле при комнатной температуре.

Мифы и правда

Миф: если шлем не использовался, его можно носить бесконечно.

Правда: любой шлем теряет защитные свойства через 5 лет даже без падений.

Миф: дорогие шлемы всегда безопаснее.

Правда: сертифицированные модели среднего уровня часто обеспечивают ту же защиту.

Миф: универсальный размер подходит всем.

Правда: форма головы индивидуальна, и "универсальные" модели редко сидят правильно.

3 интересных факта