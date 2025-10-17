Один выбор между жизнью и травмой: как подобрать шлем, который действительно спасает
Шлем — это не просто элемент экипировки, а главный защитник мотоциклиста. От его правильного выбора зависит не только комфорт, но и безопасность на дороге. Ошибка в размере может привести к тому, что даже самый дорогой шлем не выполнит свою функцию.
Виды мотошлемов
Выбор модели напрямую зависит от того, на каком мотоцикле вы ездите и какой стиль езды предпочитаете. Каждый тип имеет свои особенности и предназначен для определённых условий.
Открытые шлемы
Это самый лёгкий и "воздушный" вариант. Он защищает только верхнюю часть головы, оставляя лицо и шею открытыми. Благодаря хорошей вентиляции в таком шлеме комфортно даже в жару. Многие модели, например Bell Custom 500 или Biltwell Bonanza, оснащены съёмными визорами и популярны среди поклонников ретро-стиля. Однако стоит помнить, что уровень защиты у таких шлемов ниже.
Интегралы
Это классика для любителей скорости. Полностью закрытые шлемы обеспечивают надёжную защиту лица, челюсти и головы. Отличаются хорошей шумоизоляцией и аэродинамикой, что особенно важно для спортивной езды. Среди популярных моделей — Shoei X-Spirit III и HJC RPHA 11, предназначенные для профессиональных райдеров и любителей трек-дней.
Модуляры
Идеальный компромисс между комфортом и безопасностью. У таких шлемов откидывается передняя часть, что удобно в городских условиях. Они нередко оснащаются Bluetooth-системами и двойными визорами, как, например, Schuberth C4 Pro. Но стоит учитывать: при высоких скоростях модуляры менее устойчивы к потокам воздуха.
Мотокроссовые шлемы
Созданы для бездорожья и активного движения. Они лёгкие, имеют развитую вентиляцию и козырёк, защищающий от солнца и грязи. Модели от Fox Racing и Alpinestars дополнительно укреплены для защиты подбородка и затылка.
"Половинки"
Минимальный уровень защиты и максимум свободы. Такие шлемы выбирают те, кто предпочитает короткие городские поездки и классический стиль, как в моделях Harley-Davidson. Но стоит помнить: при аварии они защищают лишь частично.
Как измерить голову правильно
Чтобы подобрать шлем, важно начать с точных замеров. Понадобится мягкая сантиметровая лента или обычная верёвка.
-
Оберните ленту вокруг головы — чуть выше бровей и над ушами.
-
Проведите её через самую широкую часть затылка.
-
Следите, чтобы лента не была слишком тугой.
-
Запишите результат в сантиметрах.
Эта цифра станет основой для выбора нужного размера по таблице производителя. Даже 1-2 см разницы могут повлиять на посадку.
Таблица размеров мотошлемов
|Обозначение
|Окружность головы, см
|2XS
|51-52
|XS
|53-54
|S
|55-56
|M
|57-58
|L
|59-60
|XL
|61-62
|2XL
|63-64
|3XL
|65-66
Детские размеры
Шлемы для детей отличаются облегчённой конструкцией и усиленной защитой затылка. Они глубже посажены и адаптированы к форме головы ребёнка.
|Обозначение
|Окружность, см
|S
|47-48
|M
|49-50
|L
|51-52
Кроме того, некоторые бренды используют возрастную градацию:
-
Infant - до 4 лет;
-
Toddler - 5-6 лет;
-
Kid's - 7-12 лет;
-
Junior - 12-14 лет.
Как выбрать шлем по размеру
После того как вы определили свой размер, важно убедиться, что шлем сидит идеально.
-
Он должен плотно прилегать к голове, не болтаться и не давить.
-
Если шлем легко двигается — он велик.
-
Слишком сильное давление на лоб или затылок — мал.
-
Подушки должны слегка прижимать щёки: со временем они немного "сядут".
"Посадка шлема считается правильной, если он равномерно прилегает ко всей голове, не давит и не болтается при движении", — пояснил эксперт по экипировке Иван Михайлов.
Перед покупкой обязательно посидите в шлеме 10-15 минут. Если появится усталость, давление или шум — ищите другую модель.
Советы шаг за шагом
-
Примеряйте шлем с тем типом подшлемника или балаклавы, который собираетесь использовать.
-
Если носите очки — надевайте их при примерке, чтобы убедиться в комфорте.
-
Проверьте обзор по сторонам — шлем не должен ограничивать периферийное зрение.
-
Застегните ремешок: между ним и подбородком должны помещаться два пальца.
-
Попробуйте слегка нажать на макушку — не должно быть болезненных ощущений.
Ошибки при выборе → последствия → альтернатива
-
Ошибка: покупка шлема "на вырост" или без примерки.
Последствие: при падении шлем может соскользнуть, не защитив голову.
Альтернатива: выбирать строго по замерам и примерять каждую модель.
-
Ошибка: заказ без учёта формы головы.
Последствие: давление на лоб или виски, быстрое утомление.
Альтернатива: выбирать шлем под свой тип головы (круглый, овальный, продолговатый).
-
Ошибка: покупка подделки.
Последствие: низкий уровень безопасности.
Альтернатива: покупать у официальных дилеров, проверять сертификаты (ECE, DOT, Snell).
Сравнение видов шлемов
|Тип шлема
|Уровень защиты
|Комфорт
|Подходит для
|Открытый
|Средний
|Высокий
|Город, ретро-байки
|Интеграл
|Максимальный
|Средний
|Спорт, трасса
|Модуляр
|Хороший
|Высокий
|Туринг, город
|Мотокросс
|Высокий
|Средний
|Безопасность на бездорожье
|"Половинка"
|Минимальный
|Максимальный
|Неспешные поездки
А что если выбрать шлем онлайн?
Покупка в интернете возможна, но требует осторожности. Заказывайте только у магазинов, предлагающих бесплатный возврат. Лучше сразу взять два соседних размера — один наверняка подойдёт. При получении обязательно примеряйте шлем не менее 10 минут.
Плюсы и минусы разных материалов
|Материал
|Плюсы
|Минусы
|Поликарбонат
|Доступная цена, лёгкость
|Менее устойчив к ультрафиолету
|Композит
|Прочность, устойчивость к деформациям
|Выше стоимость
|Карбон
|Минимальный вес, отличная защита
|Дорогой, чувствителен к царапинам
FAQ
Как понять, что шлем подходит по размеру?
Он должен сидеть плотно, но без давления. Если поворот головы вызывает движение шлема — он велик.
Сколько стоит хороший шлем?
Качественные модели начинаются от 15-20 тысяч рублей. Премиальные карбоновые шлемы могут стоить от 50 до 100 тысяч рублей.
Как ухаживать за шлемом?
Используйте мягкие чистящие средства, не мочите внутреннюю подкладку и храните шлем в чехле при комнатной температуре.
Мифы и правда
-
Миф: если шлем не использовался, его можно носить бесконечно.
Правда: любой шлем теряет защитные свойства через 5 лет даже без падений.
-
Миф: дорогие шлемы всегда безопаснее.
Правда: сертифицированные модели среднего уровня часто обеспечивают ту же защиту.
-
Миф: универсальный размер подходит всем.
Правда: форма головы индивидуальна, и "универсальные" модели редко сидят правильно.
3 интересных факта
-
При скорости 60 км/ч даже лёгкое падение без шлема может быть смертельно опасным.
-
Современные шлемы тестируются на ударопрочность более чем в 10 направлениях.
-
Первые мотошлемы появились ещё в 1914 году и изготавливались из пробки.
