Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:32

Байкеры сами себе враги: пять привычек, которые приводят к смертельным ДТП

ЦОДД: в Москве зафиксировано за год 157 аварий с мотоциклистами из-за превышения скорости

Столичные власти подвели итоги мотосезона и рассказали, какие нарушения чаще всего становятся причинами ДТП с участием мотоциклистов. Несмотря на то, что за последние десять лет число таких аварий в Москве снизилось на 15%, проблема остаётся острой. Летом на дорогах регулярно фиксируются смертельные случаи, и почти всегда мотоциклисты оказываются в наиболее уязвимом положении.

Топ-5 нарушений, ведущих к авариям

1. Несоблюдение очередности проезда

Самая распространённая причина аварий — неправильное определение приоритета на перекрёстках. За год зарегистрировано 217 таких случаев. По данным департамента транспорта Москвы, чаще всего виновниками становятся водители автомобилей, не уступающие мотоциклистам при повороте.

Мотоцикл труднее заметить — его размеры меньше, а свет фар часто воспринимается как далекий источник света. Когда же байкер движется с высокой скоростью, водитель автомобиля просто не успевает среагировать.

2. Нарушение правил перестроения

На втором месте — 188 аварий, вызванных резкой сменой полосы. И автомобилисты, и мотоциклисты грешат этим одинаково часто. Последние нередко лавируют между рядами, пользуясь своей маневренностью, но становятся невидимыми в зеркалах. Для водителя мотоцикл может "исчезнуть" за доли секунды, что делает любое перестроение потенциально опасным.

3. Превышение скорости

157 случаев за сезон связаны именно с этим нарушением. Среди всех участников движения именно мотоциклисты чаще демонстрируют экстремальные манеры езды. На скорости выше 100 км/ч даже лёгкое касание препятствия может закончиться трагедией.

4. Нарушение дистанции

Эта причина фигурирует в 88 происшествиях. Когда байкеры "плетут шашечки" между потоками машин, дистанция между транспортом сокращается до минимума. Любое резкое торможение впереди идущего автомобиля приводит к неизбежному столкновению.

5. Проезд на красный

Замыкает рейтинг нарушение, знакомое всем — 40 случаев за сезон. Бывает и обратная ситуация: мотоциклисты стартуют слишком рано, не дождавшись зелёного сигнала. В этот момент на перекрёстке ещё могут находиться автомобили, заканчивающие движение на жёлтый. Результат — прямое столкновение.

Как Москва борется с авариями

В Центре организации дорожного движения отмечают, что ежегодно анализируют участки с повышенным уровнем ДТП и корректируют схемы движения. Новые камеры фотовидеофиксации позволяют фиксировать даже опасные манёвры, включая движение по встречной полосе и проезд на запрещающий сигнал.

"В городе работают комплексы фотовидеофиксации для повышения безопасности движения", — отметили в ведомстве.

Однако технологии не заменят внимательности. На дороге решающую роль играет человеческий фактор — реакция, предсказуемость и уважение к другим участникам движения.

Совет от чиновника и мотоциклиста

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сам являющийся мотоциклистом, обратился к участникам мотосообщества:

"С наступлением холодов стоит завершить мотосезон и отправить байк на хранение до весны", — подчеркнул чиновник.

По его словам, осенью резко возрастает риск аварий из-за скользкого асфальта и плохой видимости. Даже современные шины не спасают от потери сцепления, если температура опускается ниже +5 °C.

Ошибки и их последствия

  1. Ошибка: игнорирование слепых зон.
    Последствие: боковые столкновения на трассе.
    Альтернатива: установка дополнительных зеркал и использование систем мониторинга слепых зон (например, Bosch Side View Assist).

  2. Ошибка: езда без защитной экипировки.
    Последствие: тяжёлые травмы при падении.
    Альтернатива: сертифицированная мотоэкипировка с усилением D3O и шлем уровня ECE 22.06.

  3. Ошибка: чрезмерная самоуверенность.
    Последствие: недооценка опасности на перекрёстках.
    Альтернатива: прохождение курсов контраварийного вождения, таких как "Мотошкола PRORide".

Плюсы и минусы городской езды на мотоцикле

Плюсы Минусы
Быстрое передвижение по пробкам Повышенный риск травм
Экономия топлива Зависимость от погоды
Удобная парковка Ограниченный сезон эксплуатации
Адреналин и чувство свободы Необходимость дорогостоящего снаряжения

А что если мотоциклист прав?

Иногда виновником ДТП признают водителя автомобиля, хотя мотоциклист сам создаёт опасную ситуацию. Но даже если формально байкер прав, это не гарантирует безопасности. Дорожная этика — не только про соблюдение правил, но и про умение уступить, чтобы остаться в живых.

Мифы и правда

Миф 1. Чем громче выхлоп, тем безопаснее — байк слышнее.
Правда: звук не всегда помогает — современные авто хорошо изолированы, и водители просто не слышат мотоцикл.

Миф 2. На хороших шинах можно ездить и в октябре.
Правда: даже при +5 °C резина теряет эластичность, сцепление падает вдвое.

Миф 3. Опытный байкер не попадает в ДТП.
Правда: статистика показывает, что большинство аварий совершают водители со стажем от 3 до 5 лет — период ложной уверенности.

Интересные факты

  1. Средняя реакция водителя — 1,5 с. За это время мотоцикл на скорости 100 км/ч проходит 42 м.

  2. Шлем снижает риск смерти на 37%, а травм головы — на 69%.

  3. В Японии и Германии байкеры обязаны проходить психологическое тестирование перед получением прав категории A.

