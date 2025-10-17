Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Моторное масло
Моторное масло
© Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:59

Золотой миф лопнул: почему дорогое масло не спасёт мотор

Дорогие европейские моторные масла не всегда лучше отечественных

Бытует мнение, что дорогие моторные масла европейских производителей — это единственно верный выбор для современных автомобилей. Многие водители готовы платить за бренд, полагая, что именно он обеспечивает наилучшую защиту двигателя. Однако в последние годы ситуация на рынке расходников изменилась. Цены на импортные масла выросли, а некоторые популярные марки вообще исчезли с прилавков. Возникает вопрос: нужно ли переплачивать или есть альтернативы, которые не уступают по качеству? Ответ на этот вопрос дал моторист в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Почему водители выбирают бренд

Действительно, проверенные расходники и технические жидкости — важная часть ухода за автомобилем. Экономия здесь может дорого обойтись. Но одновременно с этим многие автолюбители начали сомневаться: стоит ли тратить 10-15 тысяч рублей на канистру масла, когда есть менее дорогие варианты. Причин для этого несколько.

Во-первых, крупные производители часто включают в цену расходы на раскрутку бренда. Технически продукт может ничем не отличаться от менее известных аналогов. Во-вторых, геополитическая и экономическая обстановка повлияла на доступность импортных масел. Многие марки либо ушли с российского рынка, либо продаются в ограниченном количестве, что делает покупку сложной и дорогой.

Доступные альтернативы

На смену ушедшим брендам пришли менее именитые производители, продукция которых не уступает, а иногда превосходит известные марки по ряду параметров. Особенность современного рынка — наличие качественных отечественных масел и товаров из дружественных стран, которые легко найти и приобрести. Эти жидкости уже успели зарекомендовать себя на практике, и их используют даже крупные сервисные и дилерские центры.

Немаловажно и то, что покупка дорогого импортного масла не гарантирует отсутствие подделок. Нечестные предприниматели зарабатывают на этом, а пострадавшими становятся обычные автомобилисты. Приобретение продукции, официально представленной в России, снижает эти риски, а значит, переплачивать за зарубежный бренд в нынешних условиях не имеет особого смысла.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте наличие официального представительства марки в России.

  2. Изучайте характеристики масла: вязкость, допуски производителя, периодичность замены.

  3. Читайте отзывы водителей и рекомендации сервисных центров. Сегодня найти информацию о любой продукции несложно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использование поддельного импортного масла → риск повреждения двигателя → выбирайте официально сертифицированные отечественные аналоги.

  • Экономия на расходниках ради экономии бюджета → ускоренный износ деталей → современные отечественные масла с хорошими характеристиками.

  • Слепое следование модным брендам → переплата без пользы → изучение состава и стандартов продукта.

А что если…

Если вы продолжаете сомневаться, лучший способ — проконсультироваться со специалистом. Опытный мастер оценит состояние вашего автомобиля и посоветует подходящую марку, исходя из реальных условий эксплуатации. Интернет-сообщество также помогает принимать решения: обзоры, тесты и обсуждения позволяют увидеть реальные результаты работы разных масел на конкретных моделях.

FAQ

Как выбрать моторное масло для своего автомобиля?
Ориентируйтесь на рекомендации производителя, допуски, вязкость и реальные отзывы пользователей.

Сколько стоит качественное масло?
Цены сильно варьируются: импортные бренды могут стоить 10-15 тысяч за канистру, отечественные аналоги — от 3 до 6 тысяч рублей.

Что лучше — переплачивать за известный бренд или использовать менее известный аналог?
При равных технических характеристиках и наличии сертификации выбор менее дорогого масла оправдан, особенно если оно официально представлено на рынке.

Исторический контекст

Рынок моторных масел в России развивался под влиянием импорта, но экономические и политические события последних лет создали ситуацию, когда отечественные и дружественные продукты стали востребованы. Сервисные центры постепенно переходят на них, что показывает рост доверия к местной продукции.

Три интересных факта

  1. Даже самые известные бренды иногда подделывают на рынке страны продажи.

  2. Российские масла успешно проходят тесты на стойкость к высоким нагрузкам и температуре.

  3. Многие дилерские центры уже используют отечественные масла в своих ТО.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи пикапов в России в сентябре 2025 года снизились на 40% — данные сегодня в 2:16
Китайцы вытеснили УАЗ: рынок пикапов в России перевернулся с ног на голову

Продажи пикапов в России продолжают снижаться, но лидеры сегмента не собираются сдаваться. Какие модели удержались в топе и что будет с рынком дальше?

Читать полностью » BYD отзывает более 115 тысяч электромобилей и гибридов из-за риска перегрева батарей — данные SAMR вчера в 21:38
Мечты перегрелись: как у самого большого производителя электрокаров вспыхнула проблема с батареями

BYD проводит крупнейший в истории отзыв электромобилей — более 115 тысяч машин. Что стало причиной и как это отразится на владельцах?

Читать полностью » Xpeng назначила Лю Сяньмина руководителем отдела автономного вождения вчера в 20:20
Когда карты больше не нужны: как китайцы строят автомобили, которые "видят" сами

Xpeng обновляет команду автономного вождения: компанию ждёт переход в эру искусственного интеллекта, где машины учатся видеть и думать как люди.

Читать полностью » Оставленная грязь на кузове зимой вызывает коррозию и повреждение ЛКП вчера в 19:07
Мороз не прощает забывчивых: чего нельзя делать, отправляя авто в зимнюю спячку

Как подготовить автомобиль к зимней «спячке», чтобы весной не пришлось чинить половину систем? Простые шаги, частые ошибки и советы экспертов.

Читать полностью » Корейские автомобили до 160 л. с. сохранят низкий утильсбор после изменений Минпромторга вчера в 18:41
Корейцы вошли в поворот идеально: как новая формула утильсбора сыграла им на руку

Корейские иномарки с моторами до 160 л.с. могут стать самым выгодным выбором для россиян — грядущая реформа утильсбора оставит их вне зоны подорожания.

Читать полностью » Jeep прекращает продажи Wrangler в Европе и сосредотачивается на рынке США вчера в 17:31
Америка оставила Европу без легенды: почему Wrangler больше не доедет до Лондона

Культовый Jeep Wrangler постепенно покидает Европу, но получает второе дыхание в США — с обновлённым дизайном, гибридом и амбициями на возвращение.

Читать полностью » Автоэксперт Лысаков объяснил, кому грозит изъятие машины за вождение в пьяном виде вчера в 16:52
Штрафы — это цветочки: чем заканчивается повторная пьянка за рулём

Лидер движения автомобилистов Лысаков в комментарии NewsInfo: материальное положение при изъятии авто не будет иметь значения.

Читать полностью » Холод снижает эффективность батареи электромобиля до 40 % вчера в 16:24
Зима проверяет ток на прочность: как электромобили переживают сибирские морозы и не сдаются

Как холод влияет на электромобили, почему батарея теряет заряд и какие технологии помогают им справляться даже с сибирскими морозами.

Читать полностью »

Новости
Дом
Три года борьбы с соседями в Владимире: суд вынес решение по делу о 20 собаках в квартире
Еда
Куриные грудки в сливочном соусе на сковороде получаются сочными
Спорт и фитнес
Эксперты рекомендовали проводить ВИИТ не чаще трёх раз в неделю
Еда
Лаваш со шпротами сочетает насыщенный вкус, удобную подачу и универсальность
Авто и мото
Ford отзывает 625 тысяч автомобилей в США из-за дефектов ремней безопасности и камер заднего вида — NHTSA
Садоводство
Мох и лишайник на деревьях осенью нужно удалять медным купоросом и побелкой
Авто и мото
После покупки автомобиля с пробегом требуется заменить ремень ГРМ, помпу и масло
Дом
Обновление кухонной утвари: когда старые кастрюли, доски и текстиль становятся опасными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet